«Если кто-то банан бросил, это не значит, что он расист. Просто у него была связка, решил поделиться. Я бы санкции не применял». Быстров об инциденте с Венделом

не считает инцидент с Венделом в Ульяновске расизмом.

Эпизод произошел во время матча между « » и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Я был на стадионе, матч отличный, болельщики создали прекрасную атмосферу. Расизма и близко не видел. Если банан и мог кто‑то бросить, то это не значит, что он расист.

Просто у него была связка бананов, он наелся и решил поделиться ими. Возможно, кто‑то попросил банан. Я бы санкции не применял за такое», – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска