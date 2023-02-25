«Если кто-то банан бросил, это не значит, что он расист. Просто у него была связка, решил поделиться. Я бы санкции не применял». Быстров об инциденте с Венделом

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Матч ТВ Вендел дискриминация Футбол

Владимир Быстров не считает инцидент с Венделом в Ульяновске расизмом.

Эпизод произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Я был на стадионе, матч отличный, болельщики создали прекрасную атмосферу. Расизма и близко не видел. Если банан и мог кто‑то бросить, то это не значит, что он расист.

Просто у него была связка бананов, он наелся и решил поделиться ими. Возможно, кто‑то попросил банан. Я бы санкции не применял за такое», – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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45 комментариев

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pulyalke
это явно была провокация под заказ - любая шумиха в западных сми это подтвердит
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alekseyy87
Действительно)
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hooligans1936@yandex.ru
Если кто то в жопу сунул это не значит что он тебя виепал это значит что у него просто длинный
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ADiPin
Ответ Fooler
И после таких высказываний он все ещё будет матче. Позорище.
после ЛЕ в прямом эфире Быстров еще хуже дичь нёс на пару с ведущим в студии, Корнеев офигевал там в прямом эфире, по лицу видно было
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Вадим Япаев
Мозг вышел из чата.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Solpin
Конечно. А если 20 апреля ты приходишь на матч с плакатом "С днем рождения, дедушка", это значит, что у твоего дедушки день рождения, ага. Идиот.
Было кстати такое, вроде болельщики какого-то московского середняка в Казани вывешивали. И точно - санкций никаких не было.

Интересно, почему же? Мда уж мда.
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Матрос Кот
Быстров адекватно мыслит. Ну бросил банан росиянин. Что в этом страшного, это же РГД. К тому же не попал. Понять и простить.
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Заремыч
Ну да... если кто то ромб поцеловал, это не значит что он ромбоголовый... скорее идарас.
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Artem15
Если кто-то выстрелил в человека, это не значит, что он убийца. Просто у него были пули и он решил поделиться
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Reigher
Эксперт по бананам?
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Михаил Савченко
Быстров похож на дурачка, который пытается копировать острый стиль других спикеров, но в силу скудности ума получается как получается
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Verhovn
Сострил, Володька? Начитался коментов на ру. спортс😄
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Сергей Стес
если банан бросил, значит расист, потому что бананы любят обезьяны- это из логики обвиняющих. А если бросил пластиковый стакан пива, значит фашист, фашисты были в Германии, а немцы очень любят пиво . Вот так тоже можно рассуждать, следуя этой логике
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Coongur
Если кого-то есть 30 сребренников, это не значит, что он Иуда. Возможно, с ним просто решили поделиться. Быстров о переходе в Спартак
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Fooler
Ответ Кирилл Голивец
После наличия программы "Есть Тема" вы все еще верите в репутацию и культуру там?
нет, просто взбесило
+2
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Кирилл Голивец
Ответ Fooler
И после таких высказываний он все ещё будет матче. Позорище.
После наличия программы "Есть Тема" вы все еще верите в репутацию и культуру там?
+5
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+5
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алексей любовь
Если кто-то гопнику втащил по щщам у бара, то это абсолютная норма прошу заметить
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Александр Володин
Когда Бог давал людям мозги Володька стоял в очереди за юмором, но и тот прямо перед ним закончился
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hayk7
Ответ Стас Голубов
Комментарий удален модератором
Это первое слово, которое мне пришло в голову, пока читал
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Sinister Kid
Ну да, Вендел пива хотел🤦🏼‍♀️ А ему бананы кидают.
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atomio
Какое же ты дно володька 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Igor Vladimirov
не ту стану пытаются денацифицировать
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¡Bass!
У Вовки всегда были проблемы с головой.
+6
-1
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qiqe
🍌
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MstAndreev
Вовик, вы балбес!
+1
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