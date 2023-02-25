«Демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимся историей хоккея». Посол РФ в Канаде о санкциях против Третьяка

Теги ФХР Владислав Третьяк Государственная дума Политика ТАСС Джастин Трюдо Хоккей

Посол РФ в Канаде назвал санкции против Владислава Третьяка проявлением слепой русофобии.

Правительство Канады внесло бывшего вратаря сборной СССР и действующего президента ФХР в санкционный список вместе с космонавтами Валентиной Терешковой и Светланой Савицкой. Все они являются действующими депутатами Государственной думы

«Это [попадание в списки Терешковой и Савицкой] показывает фальшивость феминистской повестки [правительства Джастина] Трюдо.

А внесение Третьяка, мировой легенды, которого помнят и уважают в Канаде, чье имя в местных музеях хоккейной славы, – это демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимся историей этого спорта», – сказал Олег Степанов.

В 1989 году Третьяк был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
waleri
Язык Гашека (который Доминик, не Ярослав) не отменяет его выдающийся талант кипера - обладателя КС и "золото" ОИ98, в которой впервые сошлись вместе все сильнейшие игроки планеты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Ютуб блокирует все пророссийские каналы.
На российском спортсе не блокируют проукраиских юзеров, а зря ребята вы их не удаляете не блокируете.
Как бы сам ресурс в итоге не удалили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GreatMcDavid97
Ответ Maxim Vasnechov
Угу. Домик во Флориде ведь у другого человека, совсем не у Третьяка. )
так не США его внесли-)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
Третьяк сам загубил свою репутацию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GreatMcDavid97
Ответ Melnikov1968
Думаю, что большинству любителей хоккея, мягко говоря, по хрену. Это как-то влияет на Третьяка, но точно не на болельщиков. Как говорится,не мечите бисер против Кирова:)
большинству любителей хоккея в канаде плевать на третьяка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пугливый Кот
Ответ Koulmann
По логике Степанова, если бы Геринг стал великим альпинистом, то нам следовало его уважать в любом случае и ни в коем случае не судить? Так мыслит товарищ Степанов?
Очень не глупо, кстати. Классная аналогия, плю, безусловно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ Koulmann
Он же не свое личное мнение выражает. Он заявляет официальную позицию государства, это его работа. Свое мнение он выражает в баре, после 18:00, и то, не всегда. Единственное, за что его можно критиковать - за то, что использует свой рот в качестве артикуляции глупой позиции с идиотской аргументацией. Адекватный и уважающи дипломат просто отказался бы озвучивать этот бред, даже если он поддерживает действующую власть.
Причём тут это всё?
Я про твой изначальный посыл, мол, какой он вообще Посол и зачем Спортс.ру его публикует.

Вот я тебе и ответил, что самый настоящий Посол и его нужно публиковать, чтобы как раз отличать нормальных от пустолаек.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
siragh@yandex.ru
Ответ s_h_a_m_a_n
Третьяк включили в список не за то, что он вратарь сборной СССР. А за то, что он депутат, поддержавший СВО))))
Да ну на..?!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitry79
Ощущение, что на каком-то канадском или американском сайте... А как должен был отреагировать посол РФ на санкции против гражданина РФ? Отреагировал бы иначе, так не то что послом не работал бы, а и статью за госизмену имел бы.
Честно говоря, я бы уже такие новости не публиковал - и нового ничего, и к спорту косвенно, и реакции предсказуемы. Или зеркально опубликовали бы отзыв канадских властей, что ли.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koulmann
Ответ Atsuktuvas
В Нюрнберге судили знаменитого охотника.
И что? Неужели не сделали ему скидку в приговоре, учитывая все его трофеи?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Гаус
Наоборот, правильно, что феминистки не выгораживают женщин только потому что они женщины. Первая женщина в космосе, первая космонавтка в тюрьме и никакими гендерами не отмоет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koulmann
Ответ Montenegro Serbian
Да он посол. Реально официальное лицо представляющее Россию в другой стране. И да, его слова и позицию нужно публиковать чтобы делать выводы о человеке и о том, кого вообще назначают на такие должности. Что не так?
Он же не свое личное мнение выражает. Он заявляет официальную позицию государства, это его работа.
Свое мнение он выражает в баре, после 18:00, и то, не всегда.

Единственное, за что его можно критиковать - за то, что использует свой рот в качестве артикуляции глупой позиции с идиотской аргументацией.

Адекватный и уважающи дипломат просто отказался бы озвучивать этот бред, даже если он поддерживает действующую власть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koulmann
Ответ Adeen
Я абсолютно поддерживаю санкции к этим персонам, но как же персоны такие, как ты, #######.
Как говорится, ничего личного, да?))
Мы обсуждаем 1) Третьяка и санкции, или 2) людей, которые тут это обсуждают?

Какая же дремучесть и нетерпимость к другому мнению и агрессия рл отношению к другим людям. . У Ж А С
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гаубиц
Нашим "Перед законом все равны, но некоторые ровнее других" никогда не понять загнивающий запад.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Когда люди идут в политику они перестают быть просто спортсменами и отвечают уже за свои новые решения в качестве депутата парламента страны-агрессора.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Montenegro Serbian
А когда он в последний раз вообще в США бывал? Ну и что что домик? Ему по факту уже не въехать туда. Тупо визу не дадут и всё и уверен что он уже давно смирился с этим, поэтому вовсю и базарит языком. На тот континент он уже не ездок.
Ему сколько лет? Внук то ездит регулятно, и фото оттуда постит.
Но понятно что Третьяку важней, в этом никто не сомневался. Он сам и описал это, в своём предвыборном обещании. Если вкратце - "пока чувствую в себе энергию буду у руля". Вперёд ногами только вынесут, или власть сменится.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
siragh@yandex.ru
Ответ s_h_a_m_a_n
Третьяк включили в список не за то, что он вратарь сборной СССР. А за то, что он депутат, поддержавший СВО))))
Да ну на..?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koulmann
Ответ Montenegro Serbian
А когда он в последний раз вообще в США бывал? Ну и что что домик? Ему по факту уже не въехать туда. Тупо визу не дадут и всё и уверен что он уже давно смирился с этим, поэтому вовсю и базарит языком. На тот континент он уже не ездок.
Ну вот, визу не дадут. Уже санкции.

А они просят. Вот и сын с женой председателя КГБ Беларуси просили американскую визу на отдых в Майами, упс. Я не удивлюсь, если юы там и ребёнок "внезапно" родился, как у патриота Кучеры.
Не досмотрел папа)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Ответ Koulmann
По логике Степанова, если бы Геринг стал великим альпинистом, то нам следовало его уважать в любом случае и ни в коем случае не судить? Так мыслит товарищ Степанов?
В Нюрнберге судили знаменитого охотника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Неуважение к коробкам Третьяка в первую очередь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koulmann
Ответ Montenegro Serbian
Ну Степанов жгёт) Где там СЛЕПАЯ русофобия, когда Третьяка реально по делу и за его язык в санкционный список включили? Он там реально много базарил на Запад в патриотическом угаре и договорился. Другое дело что самому Третьяку ни горячо ни холодно от этих санкций. Чистой воды формальность.
Это они так говорят, на самом деле возникает много неудобств.
Да, их можно решить, но качество желаемой жизни у таких третьяков падает. От этого они бесятся и превращаются в медведевых и соловьёвых.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ Maxim Vasnechov
Угу. Домик во Флориде ведь у другого человека, совсем не у Третьяка. )
А когда он в последний раз вообще в США бывал? Ну и что что домик?
Ему по факту уже не въехать туда. Тупо визу не дадут и всё и уверен что он уже давно смирился с этим, поэтому вовсю и базарит языком.
На тот континент он уже не ездок.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Слепая русофобия четко разглядела депутатов среди спортсменов и космонавтов.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koulmann
По логике Степанова, если бы Геринг стал великим альпинистом, то нам следовало его уважать в любом случае и ни в коем случае не судить? Так мыслит товарищ Степанов?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
achvanov
А наш посол вообще знает, что "обычные канадцы" думают о России и Украине?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий