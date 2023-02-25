«Демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимся историей хоккея». Посол РФ в Канаде о санкциях против Третьяка
Посол РФ в Канаде назвал санкции против Владислава Третьяка проявлением слепой русофобии.
Правительство Канады внесло бывшего вратаря сборной СССР и действующего президента ФХР в санкционный список вместе с космонавтами Валентиной Терешковой и Светланой Савицкой. Все они являются действующими депутатами Государственной думы.
«Это [попадание в списки Терешковой и Савицкой] показывает фальшивость феминистской повестки [правительства Джастина] Трюдо.
А внесение Третьяка, мировой легенды, которого помнят и уважают в Канаде, чье имя в местных музеях хоккейной славы, – это демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимся историей этого спорта», – сказал Олег Степанов.
В 1989 году Третьяк был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.
На российском спортсе не блокируют проукраиских юзеров, а зря ребята вы их не удаляете не блокируете.
Как бы сам ресурс в итоге не удалили.
Я про твой изначальный посыл, мол, какой он вообще Посол и зачем Спортс.ру его публикует.
Вот я тебе и ответил, что самый настоящий Посол и его нужно публиковать, чтобы как раз отличать нормальных от пустолаек.
Честно говоря, я бы уже такие новости не публиковал - и нового ничего, и к спорту косвенно, и реакции предсказуемы. Или зеркально опубликовали бы отзыв канадских властей, что ли.
Свое мнение он выражает в баре, после 18:00, и то, не всегда.
Единственное, за что его можно критиковать - за то, что использует свой рот в качестве артикуляции глупой позиции с идиотской аргументацией.
Адекватный и уважающи дипломат просто отказался бы озвучивать этот бред, даже если он поддерживает действующую власть.
Мы обсуждаем 1) Третьяка и санкции, или 2) людей, которые тут это обсуждают?
Какая же дремучесть и нетерпимость к другому мнению и агрессия рл отношению к другим людям. . У Ж А С
Но понятно что Третьяку важней, в этом никто не сомневался. Он сам и описал это, в своём предвыборном обещании. Если вкратце - "пока чувствую в себе энергию буду у руля". Вперёд ногами только вынесут, или власть сменится.
А они просят. Вот и сын с женой председателя КГБ Беларуси просили американскую визу на отдых в Майами, упс. Я не удивлюсь, если юы там и ребёнок "внезапно" родился, как у патриота Кучеры.
Не досмотрел папа)))
Да, их можно решить, но качество желаемой жизни у таких третьяков падает. От этого они бесятся и превращаются в медведевых и соловьёвых.
Ему по факту уже не въехать туда. Тупо визу не дадут и всё и уверен что он уже давно смирился с этим, поэтому вовсю и базарит языком.
На тот континент он уже не ездок.