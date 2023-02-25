«Демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимся историей хоккея». Посол РФ в Канаде о санкциях против Третьяка

Посол РФ в Канаде назвал санкции против проявлением слепой русофобии.

Правительство Канады внесло бывшего вратаря сборной СССР и действующего президента ФХР в санкционный список вместе с космонавтами Валентиной Терешковой и Светланой Савицкой. Все они являются действующими депутатами .

«Это [попадание в списки Терешковой и Савицкой] показывает фальшивость феминистской повестки [правительства Джастина] Трюдо.

А внесение Третьяка, мировой легенды, которого помнят и уважают в Канаде, чье имя в местных музеях хоккейной славы, – это демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимся историей этого спорта», – сказал Олег Степанов.

В 1989 году Третьяк был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.