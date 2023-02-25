Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» благодаря дублю Роналду обыгрывает «Дамак»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду играет с «Дамаком» в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский форвард вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и реализовал пенальти на 18-й минуте, а на 23-й забил с игры.

Чемпионат Саудовской Аравии

18-й тур

– Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
25 февраля, 18.30, «Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18, пенальти Роналду, 0:2 – 23 Роналду.
Аль-Наср Эр-РиядАль-Акиди, Аль-Ганам, Маду, Аль-Амри, Конан, Луис Густаво, Аль-Наджи, Аль-Хайбари, Яхья, Роналду, Гариб.
Предупреждения:
Шафаи (17), Маду (30).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

41 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Ответ atomio
кому интересен чемпионат лиги песков? никаких команд оттуда кроме Насра никто не знает. вы плодите ветки только ради того, чтобы горе-глорам фрукта жилистого было где писать походу, а то после 18 декабря и кубка ЧМ Месси они себе места нигде не находят
В основном тем кто пишет "кому это интересно"
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Valery Fan
боюсь представить какие там цифры к бонусам за голики)
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Виктор Петров
Ответ Фёдор Кузнецов
5 матчей в чемпионате 7+2
И это В чемпе топ 57!
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Fazer Good
Ответ Fazer Good
А тебя кто знает 100 %.
Четверг твой Барсва вылетел от Манчестер Юнайтед.
+1
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Alex Rhea
Ответ Роман
После вскрытия махинаций Барселоны и тех продажных судей. Роналду остаётся единственным величайшим в ХХI веке.
Я думаю, что и о ЧМ в Катаре мы много интересного узнаем.
+1
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hooligans1936@yandex.ru
Машина
+2
-1
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Direct free kick
Ответ Юрий Кечко
Ну ладно там он ещё способен выделяться, казалось что и там уже не тянет , не все так плохо , но после чм спор о величайшем один хер закончен , но он молодец что совсем не расклеился , воля у него все таки есть
Скоро отбор на ЕВРО и первые 2 игры Лихтенштейн и Люксембург. Надо добивать число голов за сборную до 120
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zoomka
Ну что за гений
+1
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Direct free kick
Король на месте!
+1
-1
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Sekir
Morgan time
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Fazer Good
Ответ Айлин 1990
Наср тоже 90% мира незнает.
А тебя кто знает 100 %.
+4
0
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тренер с района
А кто то сомневался что португалец и там будет забивать! Лучший в мире ! Ждем поста от Моргана и его сестры
+3
-1
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fellx
Ответ atomio
кому интересен чемпионат лиги песков? никаких команд оттуда кроме Насра никто не знает. вы плодите ветки только ради того, чтобы горе-глорам фрукта жилистого было где писать походу, а то после 18 декабря и кубка ЧМ Месси они себе места нигде не находят
Златан играл в МЛС, про него постоянно новости писали. Это медийные личности.

Эти ветки больше для глоров Месси, что бы утишать свое эго. После позорного ЧМ приходится день за днём доказывать самим себе, что это был честный турнир)
+8
-1
+7
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Юрий Кечко
Ну ладно там он ещё способен выделяться, казалось что и там уже не тянет , не все так плохо , но после чм спор о величайшем один хер закончен , но он молодец что совсем не расклеился , воля у него все таки есть
+1
-5
-4
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Fazer Good
Ответ Mur89
А вот и главный болельщик Криштиану, ни одну новость не упускает про Роналду
Как только новость про Криштиану ригоберка сразу там.
+1
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Крыло советов
Классика
+2
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уличный иуда
Даешь покер
+2
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oka79410
Скучно без Роналду в европейском футболе😐
+3
-3
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Artem Piatkov
826+236 по гол+пас за карьеру

Просто монстр
+4
-4
0
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Arty K.
Ждём очередной покер клубничного?
+1
-2
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Роман
Всё мессибои здесь и смотрят своего кумира.
Сейчас они по команде начнут появляться.
А пока сидят тихо и минусят)
+2
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уличный иуда
Ответ Andrew Petrov
даже на фоне этого чемпионата Криш какой то потерянный и мелкий увы...надеялся он пофеерит ещё...
Как видишь, феерии
+1
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Andrew Petrov
даже на фоне этого чемпионата Криш какой то потерянный и мелкий увы...надеялся он пофеерит ещё...
5 матчей в чемпионате 7+2
+4
-2
+2
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Andrew Petrov
даже на фоне этого чемпионата Криш какой то потерянный и мелкий увы...надеялся он пофеерит ещё...
+2
-4
-2
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Mur89
А вот и главный болельщик Криштиану, ни одну новость не упускает про Роналду
он даже не появлялся на ветках барсы после вылета из ле, насколько ригоберка жалкая
+4
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