Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» благодаря дублю Роналду обыгрывает «Дамак»
«Аль-Наср» Криштиану Роналду играет с «Дамаком» в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Португальский форвард вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и реализовал пенальти на 18-й минуте, а на 23-й забил с игры.
18-й тур
- Дата проведения
- 25 февраля, 18.30, «Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium»
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Аль-Наср Эр-Рияд –
Аль-Акиди, Аль-Ганам, Маду, Аль-Амри, Конан, Луис Густаво, Аль-Наджи, Аль-Хайбари, Яхья, Роналду, Гариб.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Эти ветки больше для глоров Месси, что бы утишать свое эго. После позорного ЧМ приходится день за днём доказывать самим себе, что это был честный турнир)
Просто монстр
Сейчас они по команде начнут появляться.
А пока сидят тихо и минусят)