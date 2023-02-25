Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» благодаря дублю Роналду обыгрывает «Дамак»

« » играет с « » в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский форвард вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и реализовал пенальти на 18-й минуте, а на 23-й забил с игры.

Чемпионат Саудовской Аравии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии