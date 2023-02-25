Зинченко – капитан «Арсенала» в матче с «Лестером». Жест клуба приурочен к первой годовщине начала конфликта на Украине
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч с «Лестером» с капитанской повязкой.
Этот жест лондонского клуба связан с первой годовщиной начала вооруженного конфликта на Украине. Тем самым «канониры» хотят выразить любовь и уважение к игроку, пишет The Athletic.
Зинченко впервые вывел «Арсенал» на поле с капитанской повязкой. Отметим, что основной капитан лондонцев Мартин Эдегор тоже попал в стартовый состав.
Матч «Лестер» – «Арсенал» начался в 18:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ёрничать и фонтанировать бодростью на фоне текущего положения дел не в футболе - это такая защитная реакция психики у нас …
Вата такая вата конечно
Респект великому народу за то, что всегда отстаивают свои идеалы до конца🤝