Зинченко – капитан «Арсенала» в матче с «Лестером». Жест клуба приурочен к первой годовщине начала конфликта на Украине

Защитник « » вышел на матч с « » с капитанской повязкой.

Этот жест лондонского клуба связан с первой годовщиной начала вооруженного конфликта на Украине. Тем самым «канониры» хотят выразить любовь и уважение к игроку, пишет The Athletic.

Зинченко впервые вывел «Арсенал» на поле с капитанской повязкой. Отметим, что основной капитан лондонцев Мартин Эдегор тоже попал в стартовый состав.

Матч «Лестер» – «Арсенал» начался в 18:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.