Зинченко – капитан «Арсенала» в матче с «Лестером». Жест клуба приурочен к первой годовщине начала конфликта на Украине

Теги премьер-лига Англия Арсенал Лестер Александр Зинченко Футбол

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч с «Лестером» с капитанской повязкой.

Этот жест лондонского клуба связан с первой годовщиной начала вооруженного конфликта на Украине. Тем самым «канониры» хотят выразить любовь и уважение к игроку, пишет The Athletic.

Зинченко впервые вывел «Арсенал» на поле с капитанской повязкой. Отметим, что основной капитан лондонцев Мартин Эдегор тоже попал в стартовый состав.

Матч «Лестер» – «Арсенал» начался в 18:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

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89 комментариев

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Mypta3uh23
Ответ Футбол, хоккей итд
Это не жест - это лицемерие...
Что лицемерного? Англия на фоне остальных в Европе точно вклад вносит
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Bestman
Ответ GLASGOW
Думаю, совсем скоро на Западе провозгласят украинцев самой великой нацией в истории человечества. А кто не согласен - 20 лет тюрьмы. Либерализм. Демократия. Общечеловеческие ценности. И вот это вот всё. Ага.
То есть скоро Запад превратится в Россию? Разве не круто для вас?)))
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OldRedWhite
Ничего нового и уж тем более ничего смешного !
Ёрничать и фонтанировать бодростью на фоне текущего положения дел не в футболе - это такая защитная реакция психики у нас …
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Дмитро Пилипенко
в* Украине
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Эд Рогозин
думал что то сказать, но все уже сказали в комментах)
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Екн Лор
Ответ Makmerfi
Киевзатридня - лозунг придуманный наркоманом-квнщиком и его сборной юмористов.
Да? А мы тут на спортсе в комментах читали до 24 февраля, что вторжение России - это фейк, и если бы Россия начала настоящую войну, Киев был бы захвачен максимум за неделю
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Анатолий Дегтярёв
Аплодирую спортсру. Про быдло Киченок не подавшее руки нашим девчонкам выигравшим кстати турнир, ни слова. А тут сразу приурочено, годовщины... позорники!!! Арсенал тоже дно пробили
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deronda
Ответ Makmerfi
А могут они всем орсенулем на одно колено припасть перед зинченко?
на колено скоро вы все припадать будете ;)
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Tun
Ответ DekiB
Малышь, я по зомбоящику смотрю только Матч-ТВ уже много лет, а вот с тобой реально всё плохо, но возможно это ещё пройдёт, не переживай) ))
Со Стиви всё давно понятно, но он прав - тролль на спорце не так страшен, как жертва нынешней пропаганды, поддерживающая убийства людей и разрушение городов
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DekiB
Ответ Stivi M.D.
Ага конечно, зомбоящик не смотрю, но риторика один в один как у него, ни разу не совпадение🤡🤡
А ты подумай, может у этого есть какие-то объективные причины?))) Умеешь думать, или только мемные штампы репостить?)
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Иван Чевакин
Ответ Давид Agabekyan
А если Листер победит это будет проявлениям неуважения и поддержки Путина?
😂😂😂👍👌
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London.is.blue
Ответ TheFrosty
А че отмечают? Годовщину потери четырех областей?
Это ты про Херсон и Запорожье?
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Exciter
Укрофашистища в капитаны, позорище
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cmorblr
Капитан Америка
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igolp igolp
с повязкой,с флагом,с короной и еще чего нибудь ,может полегчает...
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Stivi M.D.
Ответ JealousNobody
Киев за 3 дня - главный показатель ципсошника. вот ты и спалился
Спалился я ципсошник, с 13 летним стажем на спорце🤡🤡🤡
Вата такая вата конечно
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Александр Шувалов
Почему не на фронте???
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Андрей Балабаев
Аршавин был капитаном Арсенала в одном из матчей через пару месяцев после прихода без всякой показухи
+2
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Андрей Букин
европейские либерахи
+3
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igolp igolp
Ответ DekiB
Конфликт на Украине начался осенью 2013, лицемеры.
согласен,но и у нас об этом многие не знают..
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Вадим Дмитриев
Ответ Stivi M.D.
Годовщину Киева за 3 дня
Зинченко на сказать не мог. Пишите то, что говорят, а не под диктовку цензора.
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JealousNobody
Ответ Stivi M.D.
Годовщину Киева за 3 дня
Киев за 3 дня - главный показатель ципсошника. вот ты и спалился
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London.is.blue
Не зря страна называется Великая Британия.
Респект великому народу за то, что всегда отстаивают свои идеалы до конца🤝
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Stivi M.D.
Ответ Makmerfi
Киевзатридня - лозунг придуманный наркоманом-квнщиком и его сборной юмористов.
Да да да да ))) интернет все помнит братишка
+2
-8
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JealousNobody
позор, лицимеры, тьфу. 9 лет война идёт, но всем плевать было
+10
-3
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