Тейтум забросил победный трехочковый за секунду до конца матча против «Сиксерс». Попадание Эмбиида со своей половины не засчитано

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Маркус Смарт Джоэл Эмбиид Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум принес команде победу в гостевом матче против «Филадельфии» (110:107), забросив трехочковый за 1,3 секунды до конца четвертой четверти.

При счете 107:107 за 5,9 секунды до конца основного времени матча «Селтикс» ввели мяч в игру из-за боковой линии. Маркус Смарт получил передачу от Деррика Уайта, тут же отдал выбегающему со своей половины Тейтуму, тот резко остановился на дуге, разорвав дистанцию между собой и Де’Энтони Мелтоном, и отправил мяч в кольцо.

У «Сиксерс» не было тайм-аута, чтобы подготовиться к последнему броску. Джоэл Эмбиид получил передачу из-за лицевой и забросил невероятный мяч со своей половины. Судьи не засчитали попадание, поскольку бросок был совершен после сирены.

«Бостон» одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции (44-17). «Филадельфия» идет на третьем месте (39-20).

Тейтум завершил встречу с 18 очками (7 из 17 с игры), 13 подборами и 6 передачами. Джейлен Браун набрал 26 очков.

Эмбиид был лучшим в составе «Сиксерс» – 41 очко, 12 подборов, 5 передач и 3 блок-шота. Джеймс Харден добавил 21 очко, 8 передач, 6 подборов и 3 перехвата.

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21 комментарий

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Wined bowman
Между тем Фила проигрывает Бостону третий матч в сезоне.
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Южка
Ответ xamer 9
Фила сейчас смотрится сильнее: победили бы при нормальной реализации от Хардена. интересно увидеть дуэль Эмбиид-Тейтум позднем плей-офф
вот именно, что "СЕЙЧАС", а не когда нужно в ПО
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Данил Ильинский
Ответ Vesperat96
Закон подлости во всей красе. Ничего не делающий всю игру Тейтум становиться героем, а Эмбид с 40+ очками уходит в раздевалку.
Эмбиид может и заслужил, но остальная команда точно нет. Когда Джоэл сидел на банке, команда превращалась в тыкву
+1
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+1
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vlasovsport
Много рассказывают о заездах 80-90, но сегодняшнее поколение жжет не меньше, а то и даже больше!
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xamer 9
Фила сейчас смотрится сильнее: победили бы при нормальной реализации от Хардена.
интересно увидеть дуэль Эмбиид-Тейтум позднем плей-офф
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bronezhilet
Огненная концовка, спасибо командам за потрясающую игру!
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Чудинов Дмитрий
Ответ andrushapumba
https://m.sports.ru/basketball/1067922342.html
Ого, 5 лет назад сказал... кстати с тех пор в регулярнее против Бостона выигрывают 7:6. Не считая конечно 0:4 в первом раунде 2020 г
+1
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+1
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mqh9pzrxgf
Ответ Andy
Конференцию у Бостона может выиграть только Милуоки.
Но суть будет в том что они в финале в итоге будут с большой долей вероятности
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mqh9pzrxgf
Ответ andrushapumba
https://m.sports.ru/basketball/1067922342.html
Процесс продолжается 😂😂😂
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mqh9pzrxgf
Ответ nikitosdaipoltos
Был бы тайм-аут, атаку начинали с половины Бостона
А забил бы Тейтум свои броски. А не сделай он потери) все эти если и бы не имеют смысла)
+1
0
+1
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ɔculpa
Ответ nikitosdaipoltos
Был бы тайм-аут, атаку начинали с половины Бостона
А если бы Фила вела +15, а до конца было бы секунд пять, так они и вовсе бы не заморачивались.
+4
0
+4
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Andy
Конференцию у Бостона может выиграть только Милуоки.
0
0
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Andy
Ответ Vesperat96
Закон подлости во всей красе. Ничего не делающий всю игру Тейтум становиться героем, а Эмбид с 40+ очками уходит в раздевалку.
Ты плохо с НБА знаком. Тут в конце игры играть и решать надо.Тейтум и решил.
+5
-1
+4
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ROMEN
Эмбиидище
+3
0
+3
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andrushapumba
https://m.sports.ru/basketball/1067922342.html
0
0
0
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nikitosdaipoltos
Ответ mqh9pzrxgf
Было б больше времени там и бросок был другой, а не с 1 руки от отчаяния
Был бы тайм-аут, атаку начинали с половины Бостона
+1
0
+1
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mqh9pzrxgf
Ответ Vesperat96
Закон подлости во всей красе. Ничего не делающий всю игру Тейтум становиться героем, а Эмбид с 40+ очками уходит в раздевалку.
Так баскет это командный вид спорта)
+15
-1
+14
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mqh9pzrxgf
Ответ nikitosdaipoltos
Обидно( Пару десятых секунд Эмбиду не хватило
Было б больше времени там и бросок был другой, а не с 1 руки от отчаяния
0
-1
-1
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Vesperat96
Закон подлости во всей красе. Ничего не делающий всю игру Тейтум становиться героем, а Эмбид с 40+ очками уходит в раздевалку.
+12
-5
+7
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circassian*
Уау
+1
0
+1
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nikitosdaipoltos
Обидно(
Пару десятых секунд Эмбиду не хватило
+26
-2
+24
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