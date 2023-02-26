Тейтум забросил победный трехочковый за секунду до конца матча против «Сиксерс». Попадание Эмбиида со своей половины не засчитано

Звездный форвард « » Джейсон Тейтум принес команде победу в гостевом матче против «Филадельфии» (110:107), забросив трехочковый за 1,3 секунды до конца четвертой четверти.

При счете 107:107 за 5,9 секунды до конца основного времени матча «Селтикс» ввели мяч в игру из-за боковой линии. получил передачу от Деррика Уайта, тут же отдал выбегающему со своей половины Тейтуму, тот резко остановился на дуге, разорвав дистанцию между собой и Де’Энтони Мелтоном, и отправил мяч в кольцо.

У «Сиксерс» не было тайм-аута, чтобы подготовиться к последнему броску. получил передачу из-за лицевой и забросил невероятный мяч со своей половины. Судьи не засчитали попадание, поскольку бросок был совершен после сирены.

«Бостон» одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции (44-17). « » идет на третьем месте (39-20).

Тейтум завершил встречу с 18 очками (7 из 17 с игры), 13 подборами и 6 передачами. Джейлен Браун набрал 26 очков.

Эмбиид был лучшим в составе «Сиксерс» – 41 очко, 12 подборов, 5 передач и 3 блок-шота. Джеймс Харден добавил 21 очко, 8 передач, 6 подборов и 3 перехвата.

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Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». При этом он с детства болел за «Лейкерс», боготворил Брайанта и не хотел играть за «Бостон»

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