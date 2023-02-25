НБА. «Мемфис» – «Денвер», «Филадельфия» примет «Бостон» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Мемфис» Джа Морэнта сыграет с лидирующим на Западе «Денвером» Николы Йокича.

Во встрече фаворитов Востока «Филадельфия» Эмбиида и Хардена примет «Бостон» Тейтума и Брауна.

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Торонто
Дата проведения
25 февраля, 20.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Шарлотт – Майами
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Индиана
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Новый Орлеан
Дата проведения
26 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Мемфис – Денвер
Дата проведения
26 февраля, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Филадельфия – Бостон
Дата проведения
26 февраля, 04.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Юта – Сан-Антонио
Дата проведения
26 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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бредихин
надеюсь йокич хлопнет гангстеров молодых
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