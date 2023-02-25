Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

« » Джа Морэнта сыграет с лидирующим на Западе « » Николы Йокича.

Во встрече фаворитов Востока « » Эмбиида и Хардена примет « » Тейтума и Брауна.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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