НБА. «Мемфис» – «Денвер», «Филадельфия» примет «Бостон» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Мемфис» Джа Морэнта сыграет с лидирующим на Западе «Денвером» Николы Йокича.
Во встрече фаворитов Востока «Филадельфия» Эмбиида и Хардена примет «Бостон» Тейтума и Брауна.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 26 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 26 февраля, 04.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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