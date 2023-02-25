«С Fan ID ты не сможешь безнаказанно бросить банан. На таких людей карта и рассчитана». Хавбек «Волги» Ефремов о ситуации с Венделом

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Первая лига Волга Ульяновск Дмитрий Ефремов Вендел Fan ID дискриминация Футбол

Хавбек «Волги» Дмитрий Ефремов высказался об инциденте с участием Вендела.

Эпизод произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека. 

«Никогда в жизни не понимал такого отношения. Надо уважать любую нацию и расу. Тем более «Зенит» у нас в гостях. Неважно, в какой команде играют футболисты, они в нашей стране, и мы такими выходками показываем свое «дружелюбие».

Потом из-за таких людей, которые бросают бананы и другие предметы, и складываются ощущения, слухи и истории о нас как о плохом менталитете. Вот все это из-за таких дураков, так скажем. Не считаю это правильным поведением. Об этом инциденте знают все, значит, оштрафуют клуб из-за выходки одного дурачка.

На таких людей и рассчитан Fan ID. Когда у тебя есть карта болельщика, ты не сможешь безнаказанно бросить на поле банан, бутылку и прочие предметы. 

Да, зенитовские болельщики бросали снежки. Но снежок – это снежок. Банан – неуважение к человеку. Тем более у нас тоже играют темнокожие футболисты. Это выглядело очень странно», – сказал Ефремов.

На сегодняшнюю игру фанаты могли пройти без Fan ID.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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45 комментариев

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Алексей Иванов
Честно говоря думаю это как раз организованная акция для продвижения фан айди,кому он нужен бананами в него кидаться
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Крыс Пол
Это напоминает ту историю, когда на каком-то матче внезапно произошла хакерская атака на камеры.
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Жирный Лукаку
Ответ Victor Novak
Я одного не понял. Как наличие фанайди помешает пронести банан на стадион?
Будет специальный сержант по бананоконтролю
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ezheloko
Не понял, каким образом, если бросившего человека не поймали? Если б поймали, можно было бы заблокировать карту, окей.

Но если ты не знаешь кто это, то у него может быть хоть десть фанайди, паспорт, загран, снилс и ежедневные отметки у участкового - он всё равно придёт на футбол еще раз
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Злодей Спб
Тут вопрос не в FAN ID, а в организации процедуры досмотра при входе на стадион. Даже при наличии FAN ID по крайней мере один раз болельщик может вытворить на стадионе что угодно. FAN ID только (возможно) заблокирует вероятность рецидива, путём недопуска болельщика на следующие матчи. А так FAN ID сам по себе не решает проблему безопасности на стадионе. Гипотетически, 20 тысяч болельщиков - это потенциально 20 тысяч зажжённых файеров или брошенных бананов.

Да, возможно потом к ним примут меры, но если не будет досмотра, стюардов в секторах, системы видео-фиксации правонарушений и отряда быстрого реагирования в латах и сферах у стадиона - случиться по крайней мере может что угодно. Ну так а если без всего вышеперечисленного FAN ID никакой гарантии безопасности не даёт, то значит никакой экономии на безопасности с FAN ID не получится.

Как в сказке "каша из топора" - берем FAN ID (топор), добавляем к нему досмотр, рамки, камеры, стюардов, омон - вот, безопасно (вкусно) получилось. Но мне кажется в такой схеме и FAN ID (топор) лишний.
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Геннадий Тимченко
Ответ Влад Безруков
Ща и на ФНЛ введут Так там вообще 3 бомжа на сидушках спать будут, а о болельщика во снах мечтать будут
некому просто будет что-либо бросать: на трибунах будут только родственники-знакомые (и, если захочет губернатор, согнанные школьники-бюджетники)🤦
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Verhovn
В ситуации с бананом скорее. Вендел тут ни при чём. Он мимо проходил..
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Спартак на месте
Может нужен Банан-ID? На каждый банан лепить штрих-код и покупать их можно только в МФЦ по паспорту.
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Дмитрий9779
Ответ Доктор Верховцев
Я как-то сразу подумал, что сейчас начнут приплетать фануйди. Долго держались, почти весь день!
Да,только в РПЛ их итак вычисляли в Самаре и Питере,а там где играет Волга его нет.Но случай подходящий.
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Bozqurd_Idel_Ural_
Только вот без фан уйди в те времена, когда ещё не было столько камер на стадионов, взяли и спокойно нашли бананометателя
https://stavropolye.tv/news/70461
вывод: фан уйди нужен для тотального контроля населения, без этой гадости и так ЛЕГКО обеспечить безопасность на стадионе.
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Андрей Катиков
Правокатор кинул. Теперь jd точно не отменят. Ссылаться на этот эпизод будут.
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Гистерезис
Ответ Kit97
Вот теперь почему то кажется , банан заказной был (
Кажется скорее что д...........в в нашем обществе ещё навалом, этот "хороший" бросающий банан и народ вокруг него которые видя это по-видимому одобрили его поступок, раз не сдали
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IlyaGrain
Я не понимаю, ну был бы у него фан айди и чтобы это изменило? Человека же для начала надо вычислить, а для этого надо камеры просто поставить.
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Quest
Кто из депутатов банан кидал?)))
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antonio banderas
Да он просто идиот, вряд ли вообще понимает, что такое расизм.
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Oleg Pepel
Дюков выходи тебя спалили.
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Саша Пушкин
Ответ Влад Безруков
Даже не хочу вспоминать времена, когда в основе играл Ефремов Упаси боже
Сочувствующие лыжному клубу как раз те времена должны вспоминать с теплотой. Сегодня ЦСКА- серая безликая команда без претензий. С Заболотным и Чаловым .
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Razrubsis
Ответ AlexZhano__
Так Fan ID разве не действует? Вот вам болельщик с Fan ID.
Ну ты и свистнул в лужу
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Доктор Верховцев
Я как-то сразу подумал, что сейчас начнут приплетать фануйди. Долго держались, почти весь день!
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Валентина Николаевна
Да все уже просекли, что это за тема. Как и ситуация на ЦСКА - Спартак ))))))
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Дмитрий9779
Началось.Раньше их вычисляли без фан-айди ,Самара,Питер.
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Victor Novak
Я одного не понял. Как наличие фанайди помешает пронести банан на стадион?
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Nemecfaeton
Вообще мысль не вяжется, камер на трибунах этого стадиона нет, они никак не привязаны к фануйди.
Мальченка видимо захотел в гос команду на бюджет, раз занимается таким популизмом, да еще и при всех
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nmnackjbxkasbk
а, например, картофелину можно будет бросить?
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.ru
а если хорошенько подумать... снежок это тоже расизм
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