«С Fan ID ты не сможешь безнаказанно бросить банан. На таких людей карта и рассчитана». Хавбек «Волги» Ефремов о ситуации с Венделом

Хавбек « » высказался об инциденте с участием Вендела.

Эпизод произошел во время матча между «Волгой» и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Никогда в жизни не понимал такого отношения. Надо уважать любую нацию и расу. Тем более «Зенит» у нас в гостях. Неважно, в какой команде играют футболисты, они в нашей стране, и мы такими выходками показываем свое «дружелюбие».

Потом из-за таких людей, которые бросают бананы и другие предметы, и складываются ощущения, слухи и истории о нас как о плохом менталитете. Вот все это из-за таких дураков, так скажем. Не считаю это правильным поведением. Об этом инциденте знают все, значит, оштрафуют клуб из-за выходки одного дурачка.

На таких людей и рассчитан Fan ID. Когда у тебя есть карта болельщика, ты не сможешь безнаказанно бросить на поле банан, бутылку и прочие предметы.

Да, зенитовские болельщики бросали снежки. Но снежок – это снежок. Банан – неуважение к человеку. Тем более у нас тоже играют темнокожие футболисты. Это выглядело очень странно», – сказал Ефремов.

На сегодняшнюю игру фанаты могли пройти без Fan ID.

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