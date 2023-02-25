«С Fan ID ты не сможешь безнаказанно бросить банан. На таких людей карта и рассчитана». Хавбек «Волги» Ефремов о ситуации с Венделом
Хавбек «Волги» Дмитрий Ефремов высказался об инциденте с участием Вендела.
Эпизод произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
«Никогда в жизни не понимал такого отношения. Надо уважать любую нацию и расу. Тем более «Зенит» у нас в гостях. Неважно, в какой команде играют футболисты, они в нашей стране, и мы такими выходками показываем свое «дружелюбие».
Потом из-за таких людей, которые бросают бананы и другие предметы, и складываются ощущения, слухи и истории о нас как о плохом менталитете. Вот все это из-за таких дураков, так скажем. Не считаю это правильным поведением. Об этом инциденте знают все, значит, оштрафуют клуб из-за выходки одного дурачка.
На таких людей и рассчитан Fan ID. Когда у тебя есть карта болельщика, ты не сможешь безнаказанно бросить на поле банан, бутылку и прочие предметы.
Да, зенитовские болельщики бросали снежки. Но снежок – это снежок. Банан – неуважение к человеку. Тем более у нас тоже играют темнокожие футболисты. Это выглядело очень странно», – сказал Ефремов.
На сегодняшнюю игру фанаты могли пройти без Fan ID.
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Но если ты не знаешь кто это, то у него может быть хоть десть фанайди, паспорт, загран, снилс и ежедневные отметки у участкового - он всё равно придёт на футбол еще раз
Да, возможно потом к ним примут меры, но если не будет досмотра, стюардов в секторах, системы видео-фиксации правонарушений и отряда быстрого реагирования в латах и сферах у стадиона - случиться по крайней мере может что угодно. Ну так а если без всего вышеперечисленного FAN ID никакой гарантии безопасности не даёт, то значит никакой экономии на безопасности с FAN ID не получится.
Как в сказке "каша из топора" - берем FAN ID (топор), добавляем к нему досмотр, рамки, камеры, стюардов, омон - вот, безопасно (вкусно) получилось. Но мне кажется в такой схеме и FAN ID (топор) лишний.
https://stavropolye.tv/news/70461
вывод: фан уйди нужен для тотального контроля населения, без этой гадости и так ЛЕГКО обеспечить безопасность на стадионе.
Мальченка видимо захотел в гос команду на бюджет, раз занимается таким популизмом, да еще и при всех