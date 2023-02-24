Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Карлссон, Андерссон, Пярмякоски, Нисканен, Бреннан, Остберг, Сван выступят в скиатлоне
25 февраля на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице пройдет женский скиатлон.
Чемпионат мира по лыжным гонкам
Планица, Словения
Женщины
Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена»
Старт-лист
1. Кертту Нисканен (Финляндия)
2. Фрида Карлссон (Швеция)
3. Эбба Андерссон (Швеция)
4. Криста Пярмякоски (Финляндия)
5. Рози Бреннан (США)
6. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
7. Катарина Хенниг (Германия)
8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
9. Тереза Штадлобер (Австрия)
10. Дельфин Клодель (Франция)
11. Силье Теодорсен (Норвегия)...
14. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
16. Катержина Янатова (Чехия)...
18. Анне Кюлленен (Финляндия)...
22. Эва Уревц (Словения)...
41. Линн Сван (Швеция)
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице
Восемь лет назад в Фалуне Калла впервые в карьере выиграла золото в разделки. После этого побеждали только Бьорген и Йохауг.
Ну тогда прям незнаю. Эбба вряд ли убежит на пятнашке, а в групповом финише у неё ноль шансов.
Фрида фиг знает в какой форме сейчас.
Поставлю я на Кертту
Джесс и Керн пропускают, готовятся к команднику!
Йонна - ко всем оставшимся гонкам!