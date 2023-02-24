Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Карлссон, Андерссон, Пярмякоски, Нисканен, Бреннан, Остберг, Сван выступят в скиатлоне

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25 февраля на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице пройдет женский скиатлон. 

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Женщины

Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена»

Старт-лист

1. Кертту Нисканен (Финляндия)

2. Фрида Карлссон (Швеция)

3. Эбба Андерссон (Швеция)

4. Криста Пярмякоски (Финляндия)

5. Рози Бреннан (США)

6. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

7. Катарина Хенниг (Германия)

8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

9. Тереза Штадлобер (Австрия)

10. Дельфин Клодель (Франция)

11. Силье Теодорсен (Норвегия)...

14. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

16. Катержина Янатова (Чехия)...

18. Анне Кюлленен (Финляндия)...

22. Эва Уревц (Словения)...

41. Линн Сван (Швеция)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице

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4 комментария

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gerr_max
Впервые с 2015 года в женской дистанционной гонке будет новая чемпионка мира.

Восемь лет назад в Фалуне Калла впервые в карьере выиграла золото в разделки. После этого побеждали только Бьорген и Йохауг.
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Eduard Rastryopin
Ответ gerr_max
Жаль, что Джесс снялась. Видимо посчитала, что не хватит её на классике. Ну тогда прям незнаю. Эбба вряд ли убежит на пятнашке, а в групповом финише у неё ноль шансов. Фрида фиг знает в какой форме сейчас. Поставлю я на Кертту
Горки там очень рабочие,может и убежать,если натянет как следует.
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gerr_max
Жаль, что Джесс снялась. Видимо посчитала, что не хватит её на классике.

Ну тогда прям незнаю. Эбба вряд ли убежит на пятнашке, а в групповом финише у неё ноль шансов.

Фрида фиг знает в какой форме сейчас.

Поставлю я на Кертту
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Katerinapv
За Эббу-Кристину) 💪
Джесс и Керн пропускают, готовятся к команднику!
Йонна - ко всем оставшимся гонкам!
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