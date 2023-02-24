Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Карлссон, Андерссон, Пярмякоски, Нисканен, Бреннан, Остберг, Сван выступят в скиатлоне

25 февраля на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице пройдет женский скиатлон.

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Женщины

Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена»

Старт-лист

1. (Финляндия)

2. (Швеция)

3. (Швеция)

4. (Финляндия)

5. Рози Бреннан (США)

6. Калво (Норвегия)

7. Катарина Хенниг (Германия)

8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

9. Тереза Штадлобер (Австрия)

10. Дельфин Клодель (Франция)

11. Силье Теодорсен (Норвегия)...

14. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

16. Катержина Янатова (Чехия)...

18. Анне Кюлленен (Финляндия)...

22. Эва Уревц (Словения)...

41. Линн Сван (Швеция)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице