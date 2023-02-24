Чемпионат Франции. «Лилль» примет «Брест», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье

« » примет в пятницу « » в 25-м туре Лиги 1.

В субботу « » сыграет в гостях с « ».

В воскресенье « » Александра Головина встретится дома с «Ниццей», «ПСЖ» будет противостоять на выезде «Марселю».

Чемпионат Франции

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1