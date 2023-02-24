Чемпионат Франции. «Лилль» примет «Брест», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
«Лилль» примет в пятницу «Брест» в 25-м туре Лиги 1.
В субботу «Ланс» сыграет в гостях с «Монпелье».
В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится дома с «Ниццей», «ПСЖ» будет противостоять на выезде «Марселю».
25-й тур
- Дата проведения
- 24 февраля, 23.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 25 февраля, 19.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 26 февраля, 15.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Стад Франсуа Коти»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.05, «Луи II»
- Дата проведения
- 26 февраля, 22.45, «Оранж Велодром»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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