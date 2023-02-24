Чемпионат Франции. «Лилль» примет «Брест», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье

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«Лилль» примет в пятницу «Брест» в 25-м туре Лиги 1.

В субботу «Ланс» сыграет в гостях с «Монпелье».

В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится дома с «Ниццей», «ПСЖ» будет противостоять на выезде «Марселю».

Чемпионат Франции

25-й тур

Лилль – Брест
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Анжер – Лион
Дата проведения
25 февраля, 19.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Ланс
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Осер
Дата проведения
26 февраля, 15.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аяччо – Труа
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Стад Франсуа Коти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Ренн
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Страсбур
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Тулуза
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Ницца
Дата проведения
26 февраля, 19.05, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – ПСЖ
Дата проведения
26 февраля, 22.45, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

1 комментарий

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che kaif
Олимпик М ПСЖ центральный матч топ5 выходных . Мбаппе дубль . Allez Paris💪🇲🇫
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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