Корреа удален за толчок локтем в грудь Рюдигеру при вводе «Атлетико» мяча из-за боковой
Нападающий Анхель Корреа удален в выездном матче «Атлетико» с «Реалом».
Аргентинец вышел на поле сразу после перерыва в игре 23-го тура Ла Лиги.
На 64-й минуте, когда «Атлетико» собирался вводить мяч в игру из-за боковой линии, Корреа в центре поля толкнул локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера.
Главный судья Хесус Хиль Мансано без промедления показал форварду красную карточку.
«Реал» – «Атлетико». 0:1 – Хименес забил, Корреа удален. Онлайн-трансляция дерби
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