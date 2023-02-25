Корреа удален за толчок локтем в грудь Рюдигеру при вводе «Атлетико» мяча из-за боковой

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига дисквалификации судьи Антонио Рюдигер Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Футбол

Нападающий Анхель Корреа удален в выездном матче «Атлетико» с «Реалом».

Аргентинец вышел на поле сразу после перерыва в игре 23-го тура Ла Лиги.

На 64-й минуте, когда «Атлетико» собирался вводить мяч в игру из-за боковой линии, Корреа в центре поля толкнул локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера.

Главный судья Хесус Хиль Мансано без промедления показал форварду красную карточку.

«Реал» – «Атлетико». 0:1 – Хименес забил, Корреа удален. Онлайн-трансляция дерби

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36 комментариев

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gamechanger
Выскажу непопулярное мнение по красной карточке, судя по тому, что вижу в комментариях (причёи не только от фанатов Барселоны, даже некоторые болельщики Реала не понимают этого удаления). По-моему, это чистое удаление. Корреа просто акцентировано бьёт Рюдигера в грудь без каких-либо причин. Почему это не удаление? Или чтобы получить красную, нужно нанести травму сопернику? Тут нужно критиковать Анхеля за этот крайне глупый поступок, потому что, как мне кажется, это случилось в момент перелома игры. Ощущалось усталость Реала и Атлетико уже перехватывал инициативу. Думается мне, матрасники выиграли бы матч, если бы не глупейший фол Корреи.
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ДЖИН
Рюдиггера в стиле Брюса Ли уронили. Удар в два дюйма ! Конфу панда отдыхает. Судье даже вар не нужен был. Он поверил лежачему на слово. Аха-х)
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Игорь Климов
Без этого смешного удаления, Атлетико выиграл бы этот матч.
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Altim
Барса платит судьям, чтоб подсуживали Реалу, я правильно понимаю?))
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Андрей Бутко
Ответ Рамзан Азимов
Я думал у них ЛЧ только проплачено, оказывается ВСЕ.
Я думал Барса только Айтекину заплатила, а оказывается, вон сколько лет судьям отваливала
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-4
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Gheorghe Rusu
Ответ Gheorghe Rusu
Реал не может, судья поможет. Кто может вспомнить, когда Реал что-то выиграл по делу?
Достаточно зайти в мой профиль чтобы увидеть, что я не фанат Барсы, но фанаткам Реала для этого мозгов не хватит. Позорище прям.
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Vlad
Ответ Wild91688
И это говорит гл-ор клуба который 20 лет спонстровал судьей
Почему все верят без доказательному вбросу прессы
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Vlad
Ответ Donald Subanov
Купленный Барсой судейка тащит реал
Что за глупости? Барса вроде не играла
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Ibragim Mejidow
Интересно сколько платит судьям Реал?!
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Рамзан Азимов
Я думал у них ЛЧ только проплачено, оказывается ВСЕ.
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VictorVallecano
Как барселонки возбудились в комментах :) Ждем ваших комментов к каталонскому дерби с Жироной в Сегунде.
+1
-6
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Romikoff123
Ответ Gheorghe Rusu
Реал не может, судья поможет. Кто может вспомнить, когда Реал что-то выиграл по делу?
Хоспади, кто это плюсует?
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Duha1967
Какие же не хорошие люди эти Рюди с Вини
+4
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Quest
Бредовая красная (болельщик Реала)!
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Микаил михаил
Рюдигер чуть не умер от удара корреа......хил ты доказал ещё что ты шлюха переса
+9
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20!8
Ответ Gheorghe Rusu
Реал не может, судья поможет. Кто может вспомнить, когда Реал что-то выиграл по делу?
Последняя лига чемпионов
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-5
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Wild91688
Ответ Gheorghe Rusu
Реал не может, судья поможет. Кто может вспомнить, когда Реал что-то выиграл по делу?
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0
-10
-10
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Born is the King
Какая позорная симуляция
+8
-2
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Амирджон Рахимов
Ответ Gheorghe Rusu
Реал не может, судья поможет. Кто может вспомнить, когда Реал что-то выиграл по делу?
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+5
-14
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Syndycate
Типичный грязный Атлетико
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Игорь Климов
Ответ QWertY
Реал не может, Хиль Мансано поможет. Такую левую красную я со времен удаления Нани не помню. Кстати, также в пользу Реала)
Мансано новая легенда Реала!
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Tanabay
Hala судя
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белошип
Ответ Gheorghe Rusu
Реал не может, судья поможет. Кто может вспомнить, когда Реал что-то выиграл по делу?
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Игорь Климов
Полностью позорное удаление!
+14
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GuruFutbola
Позорище, но хоть карма наказало мчк за такую наглость)
+8
-3
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