Корреа удален за толчок локтем в грудь Рюдигеру при вводе «Атлетико» мяча из-за боковой

Нападающий Анхель Корреа удален в выездном матче «Атлетико» с «Реалом».

Аргентинец вышел на поле сразу после перерыва в игре 23-го тура .

На 64-й минуте, когда «Атлетико» собирался вводить мяч в игру из-за боковой линии, Корреа в центре поля толкнул локтем в грудь защитника « » .

Главный судья без промедления показал форварду красную карточку.

«Реал» – «Атлетико». 0:1 – Хименес забил, Корреа удален. Онлайн-трансляция дерби