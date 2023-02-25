«Тема главная – задушить нас с Россией, чтобы наша цивилизация исчезла вообще». Лукашенко об идее допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе

заявил, что МОК пытается задушить Беларусь и Россию.

В январе Международный олимпийский комитет заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

«Для нас неприемлемо не все. Но, опять же, внимательно следите: маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем – принимайте решение! Чего вы там телепаетесь? Собралась эта «кодла»… Не хочу грубо говорить, – знают, кто. И начинают (обсуждать): могут – не могут.

Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах – он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: «Давай войну, давай убивай»? Они же этого не делали. При чем тут они (спортсмены)?

Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная – задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать! Просто мерзавцы! Иначе ничего не скажешь», – сказал президент Беларуси.

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