«Тема главная – задушить нас с Россией, чтобы наша цивилизация исчезла вообще». Лукашенко об идее допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России Александр Лукашенко Томас Бах сборная Беларуси Политика Биатлон

Александр Лукашенко заявил, что МОК пытается задушить Беларусь и Россию.

В январе Международный олимпийский комитет заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

«Для нас неприемлемо не все. Но, опять же, внимательно следите: маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем – принимайте решение! Чего вы там телепаетесь? Собралась эта «кодла»… Не хочу грубо говорить, – знают, кто. И начинают (обсуждать): могут – не могут.

Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах – он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: «Давай войну, давай убивай»? Они же этого не делали. При чем тут они (спортсмены)?

Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная – задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать! Просто мерзавцы! Иначе ничего не скажешь», – сказал президент Беларуси.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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69 комментариев

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Vasily Ivanov
Все таки условие осуждения и/или неподдержки СВО от российских и белорусских спортсменов будет одним из обязательных пунктов допуска в нейтральном виде .....
Поэтому батька так негодуэ....
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evgeeni
Ответ Лжетрофеич
вообще-то, неплохо было бы, если б "ваша цивилизация", цивилизация узурпаторов, на штыках сидящих на тронах, грабящих и обманывающих своих сограждан, кидающих их в бессмысленные позорные войны ради сохранения собственной царской задницы, исчезла вообще.
В Донбасс съезди и спроси....там тебе объяснят про цивилизацию...
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Евгений Соболев
Задушить надо всего лишь навсего двоих "слетевших с катушек" диктаторов..
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Павел Мельников
Ответ Михаил Максаков
Да плевать что он там ляпнул, но именами эсэсовцев проспекты столиц больше нигде не называют, только в одной стране во всём мире такое есть, и эта страна теперь за это расплачивается.
Ну скажи им, чтобы переименовали. Заодно по поводу Войковской не забудь возмутиться (москвичи проголосовали оставить).
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antifa rise up
Ответ Михаил Максаков
Твой авторитет явно больше)))) Помимо мамки тебя ещё и кошка внимательно слушает
А я с тобой не мерился, моя самооценка от тебя не зависит, еще бы я равнялся на кого о вроде тебя 😂 такое соперничество может быть только в твоей голове
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Михаил Максаков
Ответ Павел Мельников
Да, спорить здесь особо нет смысла, т.к. в той или иной форме с немцами он сотрудничал и это плохо. Что не отменяет того факта, что именно Лука по своей простоте брякнул как-то цитату про Гитлера, и, похоже, это было довольно искренне.
Да плевать что он там ляпнул, но именами эсэсовцев проспекты столиц больше нигде не называют, только в одной стране во всём мире такое есть, и эта страна теперь за это расплачивается.
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Аркаимец
Ответ Maxim Vasnechov
Он всегда таким был. То что российскому плебосу вливалось в уши - никогда не имело значения. И всегда против этого жители РБ поднимались.
Сам то ты чьих будешь ?
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Maxim Vasnechov
За Лукашенко! За Путина!
Самое символичное что оба никогда развитием не занимались.
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svetovod2015
а ведь как просто в этой ситуации задать себе вопрос...почему это происходит?
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Лжетрофеич
вообще-то, неплохо было бы, если б "ваша цивилизация", цивилизация узурпаторов, на штыках сидящих на тронах, грабящих и обманывающих своих сограждан, кидающих их в бессмысленные позорные войны ради сохранения собственной царской задницы, исчезла вообще.
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SadButTrue
Ответ Eduard Rastryopin
Ох уж эти великие цивилизации,которые держатся только на выступлениях спортсменов на вражеском Западе. Помню как беларусские и российские легкоатлеты в 490 году до н.э. вместе с Фиддипидом пробежали до Афин,чтобы рассказать афинянам о победе в битве под Марафоном.
Из всех цивилизаций самые классная были третья, четвертая и белорусская.
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Igor Vladimirov
Посоветуй другу из России вывести войска из Украины на границы 91 года и душение прекратится.
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Bleffinho
Ответ Anton Sizov
Нам цыган не батька.
поздравляю тебя с этим. а я тут причём?
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Anton Sizov
Ответ Bleffinho
Батька базы навалил. Только кому на западе не плевать. У них как-то так получилось, что если на Украине перестанут нацистов восхвалять, не будет НАТО и ядерного вооружения и перестанут России угрожать - то Европейская цивилизация исчезнет. как что почему - вообще не возникает ни у кого вопросов. а уж интересы спортсменов там тем более всем по боку
Нам цыган не батька.
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irina1980
Ответ Kestutis Ceponis
Я не знаю, в стороне ли белорусские спортсмены от путинской войны. Но все мы знаем, что российские спортсмены полностью поддерживают эту войну. Уже не надо всем врать, что спортсмены не поддерживают ту войну, но реальность совсем другая. Ну, все мы помним, кто смеялся в Лужниках в прошлом году, как обрадовались спортсмены, как обрадовались заявлению Путина о войне. Само собой разумеется, что они были вынуждены участвовать в своей власти. Что за нелепые спортсмены с того митинга, а теперь хотят участвовать с лучшими спортсменами мира.
А может быть,то,что вы называете войной,было вынужденной мерой,вы этого не допускаете? Ведь еще задолго до этого наших спортсменов гнобили больше всех,обвиняя в недоказанном допинге.Они должны это проглотить и обе руки поднять за запад?
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Maxim Vasnechov
Ответ чемпион на диване
Батька из крепкого хозяйственника окончательно превратился в посмешище и ручную собачку Путина
Он всегда таким был. То что российскому плебосу вливалось в уши - никогда не имело значения. И всегда против этого жители РБ поднимались.
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Павел Мельников
Ответ Михаил Максаков
А зачем же он тогда служил в эсэс и носил эсэсовскую форму с эсэсовскими знаками различия? Для красоты что ли?
Да, спорить здесь особо нет смысла, т.к. в той или иной форме с немцами он сотрудничал и это плохо. Что не отменяет того факта, что именно Лука по своей простоте брякнул как-то цитату про Гитлера, и, похоже, это было довольно искренне.
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Павел Московой
Ответ Savarona25
Про цивилизацию. После равала СССР и РФ, и Беларусь получили полное признание и зеленый свет по всем вопросам от международной общественности. И сотрудничали, и помогали. Сами белорусы беспрепятственно и часто выезжали в ближайшие Литву и Польшу, в т.ч. по разнообразным коммерческим причинам. Ну а почему потом все изменилось - уверен, что Лукашенко прекрасно знает причины, но вам, конечно, не расскажет.
Зато он может показать, откуда на Беларусь готовилось направление. Даже карту принесёт, если надо
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Maxim Vasnechov
Карту то принёс?
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Михаил Максаков
Ответ antifa rise up
Ну раз ты говоришь, маме своей скажи, может для нее только максимум твое мнение авторитетно, тут тебя никто не спрашивал
Твой авторитет явно больше)))) Помимо мамки тебя ещё и кошка внимательно слушает
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SadButTrue
Ответ Валентина Ryaboshapka
Все изменилось, потому что бескровно, экономически добить страны не получилось, вот и начали качать лодку санкциями и провокация и в постсоветских республиках. Но вы этого упорно не видите.
Майк, это ты?
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SadButTrue
Ответ чемпион на диване
Батька из крепкого хозяйственника окончательно превратился в посмешище и ручную собачку Путина
Этот "крепкий хозяйственник" самый настоящий учитель нашего пожизненного президента. Многие свои нововведения наш великий вождь позаимствовал именно из Белоруссии. Даже был такой термин "лукашенизация России", появившийся ещё в 90-е и означавший вот ровно сегодняшний путинизм.
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-vasteros
А Усатый до 24 кажется грозился за месяц дойти до Ла Манша и принимать капитуляцию от Бориса Джонсона. А теперь ноет)))
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Мари Хуан
Ответ Bleffinho
Ну пусть будет Витя. че надо то?
купи слона
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Bleffinho
Ответ Мари Хуан
ты батькой его назвал, любопытно какой ты из его сыновей, Коля, Дима или Витя
Ну пусть будет Витя. че надо то?
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