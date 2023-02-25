Болельщики бросили банан в Вендела при замене бразильского хавбека «Зенита» в матче с «Волгой»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

Фанаты бросили банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

До этого по ходу матча фанаты бросали снежки в футболистов.

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203 комментария

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Александр Кузичкин
Что из этого трагедию делать ? Ну кинул и кинул,показал всей стране,что дурак. А тут прям такие комментарии,что прям ваще..... Венделу самому наверняка пофиг на этот банан,в отличие от пользователей спортс ру
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AIBOLIT66
такого не было со времен Роберто Карлоса, дождались футбольного праздника!
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Милчик
С фай айди такой уйни не было бы.
Я рад что ввели, меньше гопоты будет на стадионах, особенно на стадионе ди-на-мо
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Милчик
Ответ ЛоуренсАравийский
надеюсь додика найдут и выпишут ему пермач. город 11 лет ждал подобного футбола и не для того чтобы его омрачил один пластиноголовый чудик
Не один, а целое племя - славяне
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Назар Игорь
Ответ Рашпель793
Со всем согласен, но что тут мог досмотр сделать, когда речь про банан? Банан отобрать? ) А на каких основаниях? Такой вот идиот может сказать, что просто покушать банан принёс и никак не доказать, что он его для бразильца принёс.
И все два с лишним часа берëг этот банан, дождался выхода с поля Вендела и только потом бросил. Это не спонтанная, это спланированная выходка.
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Светлана Агейкина
Ответ Злодей Спб
Ну, не факт что именно болельщики Волги кидали. Там такой венегрет на трибунах был, могли и бледно-розовые кинуть заглянувшие на матч притопить против Зенита, а может даже кто из своих радикалов-борцунов из фракции "долой легов, дайте шанс молодым". Кто бы не сделал, это будет на всех бразильских спорт-лентах. А если и не будет сразу, то наши околофутбольные паразиты от прессы им перешлют. По результату, может создать негатив в Бразилии и осложнить Зениту (и другим клубам РПЛ) работу на бразильском трансферном рынке. Что-то такое ожидал. Проблемы с досмотром и безопасностью на таких местечковых стадионах были всегда. Этот эпизод даёт повод задать вопросы организаторам Кубка, а оценивались ли риски проведения этого самого "пути регионов" на малых футбольных аренах? Или как всегда всё вопросы обеспечения безопасности спихнули на принимающую сторону?
Ну тогда, это Кавазашвили. Он и бледно-розовый и "дай дорогу нашим".
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James Jose Himenez
Вот вам и праздник футбола, быдланы невоспитанные
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loko84st
Ответ gustavo1097
Быдло ульяновское
Ну зачем вы на примата ругаетесь
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Сары Мерген
Дикари!
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Олег Сагайдачный
А Юран на матче был?
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ss_podonok
так быдло это вы. может у него банан соскользнул из рук))
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Рафик Маркес
Наверное очередной борец с нацизмом и сатанизмом
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Andy Tucker
все россияне любят есть бананы
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gustavo1097
Ответ Alex Chernov
Прости, Марьванна 🙏🤣
Смотри у меня, Чернов. Чтобы к следующему уроку усвоил правило!😂
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Назар Игорь
Теперь интересно только одно - найдут ли в Симбирске этого выродка, опозорившегр клуб и город.
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Reel Ics
Со стороны Украины бросали, не иначе. Наши такое точно не могли сделать.
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ALEKS66
Идиотов везде хватает. Но фан уйди здесь вообще не причем. Простое отмывание денег у власть имущих.
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Александр Жердин
Ответ Рашпель793
Всегда интересно было, что за творожок в головах таких вот дегенератов. И ладно бы это подросток какой делал, там можно на взраст глупость списать. Но такое же делают взрослые люди.
Лично у меня 2 варианта этих действий: Проплаченная провокация необходимости фан- уйди. 2. Привет от огорченных любителей борща. Те умом не отличаются.
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Рашпель793
Ответ Злодей Спб
Ну, не факт что именно болельщики Волги кидали. Там такой венегрет на трибунах был, могли и бледно-розовые кинуть заглянувшие на матч притопить против Зенита, а может даже кто из своих радикалов-борцунов из фракции "долой легов, дайте шанс молодым". Кто бы не сделал, это будет на всех бразильских спорт-лентах. А если и не будет сразу, то наши околофутбольные паразиты от прессы им перешлют. По результату, может создать негатив в Бразилии и осложнить Зениту (и другим клубам РПЛ) работу на бразильском трансферном рынке. Что-то такое ожидал. Проблемы с досмотром и безопасностью на таких местечковых стадионах были всегда. Этот эпизод даёт повод задать вопросы организаторам Кубка, а оценивались ли риски проведения этого самого "пути регионов" на малых футбольных аренах? Или как всегда всё вопросы обеспечения безопасности спихнули на принимающую сторону?
Со всем согласен, но что тут мог досмотр сделать, когда речь про банан? Банан отобрать? ) А на каких основаниях? Такой вот идиот может сказать, что просто покушать банан принёс и никак не доказать, что он его для бразильца принёс.
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q872f55g2p
😂
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S.A.N.
Ответ Grishkevich
Вот поэтому матчи во всяких ульяновсках и не нужны. Там же быдлота одна
Тогда и в СПб матчи не нужны, учитывая историю с Роберто Карлосом.
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Стас Бахарев
Вот затем и нужен Фан айди, чтоб подобных чудаков на букву "М" больше на матчи не пускали.
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jSH
Ответ RSM-1930
А вы говорите не нужен Фан айди
а что помешает человеку с фан-айди кинуть банан? О_о
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Alex Chernov
Ответ gustavo1097
51 год человеку, а он не знает, что «не» с глаголами пишется раздельно🤥🤡
Прости, Марьванна 🙏🤣
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Джон Джонон
от же животные..
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