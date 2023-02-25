Фанаты бросили банан в бразильского полузащитника « » .

Инцидент произошел во время матча между « » и «Зенитом» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

До этого по ходу матча фанаты бросали снежки в футболистов.