Роналду оформил хет-трик в игре с «Дамаком». У 38-летнего форварда 10 (8+2) очков в 6 играх за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Дамаком».

На 18-й минуте игры 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец реализовал пенальти. На 23-й он точно пробил с линии штрафной площади после контратаки, а на 44-й оформил хет-трик.

У Роналду 8 голов и два результативных паса в 6 матчах за команду из Эр-Рияда. Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Роналду мечтает о великой карьере старшего сына. А как он воспитывает наследника? И что вообще о нем известно?

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155 комментариев

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Толпарты Жаурбег
Ответ Толпарты Жаурбег
Судя по этим всем видео его голов у меня впечатление что в лиге какое то негласное правило не мешать соперникам забивать Роналду,а в команде играть исключительно на него. Поэтому и Толиско сел(не хейтер)
Даже играя в гостях,стадион радуется голам Рона,и отмечает их дружным Си) клоунада какая то ей богу
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нелюбитель футбола
Ответ Пепр Пепров
обидно, что потом кто-то будет всерьез учитывать эти мусорные голы
Он для этого и переходил... Но только его глоры их будут учитывать... Про Лигу 1 они писали что там голы 1:10... Теперь мы будем писать, что голы в СА 1:10000000.... Бумеранг вернулся.... А-ха-ха-ха...
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Фаррух Касимов
почему бегут рядом соперники и не выбивают мяч из под ног у Криша и дают спокойно пробить по воротам.?Лига СА действительно очень очень очень крутая.
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Толпарты Жаурбег
Ответ nikolai2011
а как Талиска с травмой должен играть?
Я вобще без понятия травма у него или просто сел) но ощущение что если травма то больше он в основу не попадет. Просто против Криша уж подозрительно защитники и вратари превращаются в каких то днищ. Или они реально вльно такие. Хз
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TheFrosty
Ответ Джавез Тилл
Ох ты ж, большая честь! Манеры сектантов из секты, всем знакомы...
То есть ты просто соврала?
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нелюбитель футбола
Ответ PenCap Chew
Слава тебе, господи. Приятно читать позитивные новости про того, на кого столько помоев вылилось последние месяцы.
Он сам и выливал... Или интервью Моргану, пропуск предсезонки и постоянное враньё про желание свалить из МЮ его хейтеры придумали?... А-ха-ха-ха...
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hooligans1936@yandex.ru
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Прикиньте челы это пишут на серьезе после гола какому-то дамаку 🤣🤣
Не то что голы какому то сан Дэни - ля тру - фистинг- бонапарту
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TheCasper13
Ответ psixyec
Голы в 2023 году: Роналду 9 мэсси 5 Есть ещё вопросы о том, кто является великим? Криш только пришёл в новый клуб, а уже за месяц становится одни из лучших бомбардиров чемпионата, в то время как пешеход еле десятку выбивает в Лиге Фермеров за клуб, который на две головы сильнее всех.
18 декабря
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NomerSports
блин кристин даже в лиге бедуинов хет трик с пенальти делает .
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Совесть Черданцева
Вот что бывает когда нашёл свой чемпионат
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нелюбитель футбола
Ответ Джавез Тилл
А почему во время сезона 21-22 ты молчала??
Потому, что МЮ был в задней точке... А теперь без него претендует везде на трофеи...
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TheCasper13
Ответ psixyec
Величайший продолжает кошмарить фанатов Хасбика. Только посмотрите, как они первые прилетают на ветку Аль-Насра, чтобы сказать, как им неинтересен Роналду и чемпионат Саудовской Аравии. Интересно, если бы КР7 играл в Лиге Фермеров за парижский клуб, то сколько бы он забивал? 40-50 за сезон? Это вам не пешеход с менее десятью голами второй год подряд.
18 декабря.
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Григоренко Виталий
Ответ psixyec
Голы в 2023 году: Роналду 9 мэсси 5 Есть ещё вопросы о том, кто является великим? Криш только пришёл в новый клуб, а уже за месяц становится одни из лучших бомбардиров чемпионата, в то время как пешеход еле десятку выбивает в Лиге Фермеров за клуб, который на две головы сильнее всех.
Если это не стеб, то хороший доктор просто необходим.
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Джавез Тилл
Ответ TheFrosty
Ты за мной следишь уже год?
Ох ты ж, большая честь! Манеры сектантов из секты, всем знакомы...
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Enchanter WIZZARD
Легенда! Один Хет трик до Пушкаша остался и будет мировой рекорд по Хет трикам в официальных матчах
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нелюбитель футбола
Ответ TheFrosty
В АПЛ какая у Кринжа результативность в этом сезоне кто помнит?
Его глоры помнят... Если забудут - Шерифы и Омонии ему напомнят... А-ха-ха-ха...
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Lavinka
Ваще *** .
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Enchanter WIZZARD
Ответ Artem Piatkov
Для сравнения статистика Рауля в Катаре: 11 голов в 39 матчах чемпионата 16 голов в 61 матче всего Так что 7 голов в 6 матчах Рона очень круто П. С.: За победу в Чемпионате СА команда попадает не только в Азиатскую ЛЧ, но и на Клубный ЧМ 2023 Так что есть цели, есть за что бороться
Мне кажется летом в Европу вернётся, если подвернётся хороший вариант
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nikolai2011
Ответ Толпарты Жаурбег
Судя по этим всем видео его голов у меня впечатление что в лиге какое то негласное правило не мешать соперникам забивать Роналду,а в команде играть исключительно на него. Поэтому и Толиско сел(не хейтер)
а как Талиска с травмой должен играть?
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Бахти 86
Такими темпами он выиграет ЗБ 2023
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Джавез Тилл
Ровно до мая 2022, Рон так же нагибал, потом решил передохнуть до нового года, а сейчас вновь взялся😎
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TheFrosty
Ответ Джавез Тилл
А почему во время сезона 21-22 ты молчала??
Ты за мной следишь уже год?
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Джавез Тилл
Ответ Роман
Вся секта мессифанов активизировалась 🤣 Скоро сайт повиснет
Помню, старый Климав в период трансфера писал мол наконец о нем все забудут))))
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Svobodu Mne
Ответ на войне как на войне
Да кому далась твоя Европа, тем более сейчас
Я думаю он душу бы продал дьяволу, чтобы остаться в европе, только и дьяволу не нужен))))
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ARIGAMI ARIGAMI
Молодец старичок
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