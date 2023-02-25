Роналду оформил хет-трик в игре с «Дамаком». У 38-летнего форварда 10 (8+2) очков в 6 играх за «Аль-Наср»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Дамаком».
На 18-й минуте игры 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец реализовал пенальти. На 23-й он точно пробил с линии штрафной площади после контратаки, а на 44-й оформил хет-трик.
У Роналду 8 голов и два результативных паса в 6 матчах за команду из Эр-Рияда. Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Роналду мечтает о великой карьере старшего сына. А как он воспитывает наследника? И что вообще о нем известно?
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