Роналду оформил хет-трик в игре с «Дамаком». У 38-летнего форварда 10 (8+2) очков в 6 играх за «Аль-Наср»

Нападающий « » оформил дубль в матче с « ».

На 18-й минуте игры 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец реализовал пенальти. На 23-й он точно пробил с линии штрафной площади после контратаки, а на 44-й оформил хет-трик.

У Роналду 8 голов и два результативных паса в 6 матчах за команду из Эр-Рияда. Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Роналду мечтает о великой карьере старшего сына. А как он воспитывает наследника? И что вообще о нем известно?