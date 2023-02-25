Определились все участники Кубка Гагарина на Западе

Определены все участники Кубка Гагарина-2023 на Западе.

Минское «Динамо» гарантировало себе участие в плей-офф, обыграв «Витязь» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина на Западе: СКА, , « », « », московское «Динамо», «Витязь», « » и минское «Динамо».

Определились все участники Кубка Гагарина на Востоке