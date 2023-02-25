Определились все участники Кубка Гагарина на Западе

Теги ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Витязь Торпедо Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Определены все участники Кубка Гагарина-2023 на Западе.

Минское «Динамо» гарантировало себе участие в плей-офф, обыграв «Витязь» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина на Западе: СКА, ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо», московское «Динамо», «Витязь», «Северсталь» и минское «Динамо».

Определились все участники Кубка Гагарина на Востоке

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5 комментариев

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Рокко Сиффредди
Ответ Ljorke
Финал запада СКА - ЦСКА
Ска отлетит от Динамо во втором раунде
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Эд..19
Могли и бы и пары с датами матчей написать

СКА - Динамо Мн. 1, 3, 5, 7 марта.
ЦСКА - Северсталь. 2, 4, 6, 8 марта.
Локомотив - Витязь. 1, 3, 5, 7 марта.
Торпедо - Динамо М. 2, 4, 6, 8 марта.
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Alexander Lyakhov
Я так понимаю, не только все участники, но и все пары уже известны.
+1
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Ljorke
Финал запада СКА - ЦСКА
+1
0
+1
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Кеша
Ждём рубку во всех матчах ! Всем болельщикам красивого хоккея и приятного просмотра .
+2
0
+2
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