Определились все участники Кубка Гагарина на Западе
Определены все участники Кубка Гагарина-2023 на Западе.
Минское «Динамо» гарантировало себе участие в плей-офф, обыграв «Витязь» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина на Западе: СКА, ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо», московское «Динамо», «Витязь», «Северсталь» и минское «Динамо».
СКА - Динамо Мн. 1, 3, 5, 7 марта.
ЦСКА - Северсталь. 2, 4, 6, 8 марта.
Локомотив - Витязь. 1, 3, 5, 7 марта.
Торпедо - Динамо М. 2, 4, 6, 8 марта.