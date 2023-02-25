КДК РФС рассмотрит инцидент с брошенным бананом в Вендела в Ульяновске

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС болельщики Волга Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

РФС рассмотрит инцидент с брошенным в Вендела бананом в Ульяновске.

В компенсированное время к матчу Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в сторону бразильца, который покидал поле, с трибун бросили банан.

После получения рапорта комиссара матча этот эпизод будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, сообщили в службе коммуникаций РФС.

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22 комментария

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Саша Пушкин
Ответ El False
Ох уж эти ульяновские арийцы.
Будет ли считаться проявлением расизма, если этому Венделу кассирша в Пятерочке сообщит, что бананы у них сегодня по акции?
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LifeSpartak
Надо было больше кинуть он же там не один такой))
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Kit244098
Сами бананы кидаем, сами потом и рассматриваем. Кому выгодна история с бананом? Тем, кто фанайди вводит. Ларчик то просто открывается. Ждите программы Анисимова, которая будет посвещена банану. Там все скажут))
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Spb.ru
штрафовать надо 20тр, для начала.
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исянов
давно уже пора рассмотреть и дисквалифицировать зенит. в плане противности это же русский ювентус
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GLASGOW
Ответ Дмитрий9779
https://m.sports.ru/football/113567712.html
Установлено, что умысла в его деяниях не было. Дело закрыто, силами клуба мы наказали человека. Он не посещает матчи на «Петровском», мы следим за этим.

Ухахаха. Сурово-сурово наказали. Ну а как иначе, ведь умысла-то у него не было!
Просто принёс банан на стадион.
Просто показал его темнокожему.

Но главное, что без умысла принёс и показал!
Главное, что без умысла!

УХАХАХАХА.
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Antonio Romangoli
А другого видео нету , где не с поля банан кидают?
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.ru
и по итогам рассмотрения поставки бананов в Ульяновск будут... урезаны
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Nikita Starostin
Ну чердак молодец, вместо того чтобы осудить, пошутил «погодное разнообразие» 🤦‍♂️
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Дмитрий9779
Ответ GLASGOW
Как фамилия человека, который показал банан Роберто Карлосу на Петровском? Как он был наказан?
https://m.sports.ru/football/113567712.html
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Fc Sm
Не надо из пука ядерный взрыв делать.
+4
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GLASGOW
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален модератором
А как там Манифест "Селекция 12" поживает?

В цветах зенита всё ещё нет чёрного?
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GLASGOW
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален модератором
Как фамилия человека, который показал банан Роберто Карлосу на Петровском?

Как он был наказан?
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Ol Iva
Ответ Александр Жердин
Ну всё, завертелась Карусель! Такой удобный способ оправдать фан-уйди. Хотя я не исключаю, что это была специально подготовленная и проплаченная провокация.
Слишком примитивно для провокации, а вот отдельно взятых идиотов никто не отменял, к сожалению .
+4
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владимир семенов
Путь регионов одним словом,по колхозам ездить придется
+2
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Александр Жердин
Ответ HI MARS
Комментарий удален пользователем
Ты с головой дружишь? Или она у тебя только для того, чтобы есть?
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El False
Ох уж эти ульяновские арийцы.
+4
0
+4
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Дмитрий9779
Ответ GLASGOW
в CAS то уже подали, не?
Комментарий удален модератором
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Дмитрий9779
А пенальти?Там чистейшую руку Сухой пропустил.
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HI MARS
Комментарий удален пользователем
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Александр Жердин
Ну всё, завертелась Карусель! Такой удобный способ оправдать фан-уйди. Хотя я не исключаю, что это была специально подготовленная и проплаченная провокация.
+18
-4
+14
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GLASGOW
в CAS то уже подали, не?
0
-6
-6
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Алексей Муравьёв
Дегенераты на трибунах!!!
+3
-4
-1
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WSW
"КДК - сасад"
0
-3
-3
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