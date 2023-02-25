КДК РФС рассмотрит инцидент с брошенным бананом в Вендела в Ульяновске
РФС рассмотрит инцидент с брошенным в Вендела бананом в Ульяновске.
В компенсированное время к матчу Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в сторону бразильца, который покидал поле, с трибун бросили банан.
После получения рапорта комиссара матча этот эпизод будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, сообщили в службе коммуникаций РФС.
Ухахаха. Сурово-сурово наказали. Ну а как иначе, ведь умысла-то у него не было!
Просто принёс банан на стадион.
Просто показал его темнокожему.
Но главное, что без умысла принёс и показал!
Главное, что без умысла!
УХАХАХАХА.
В цветах зенита всё ещё нет чёрного?
Как он был наказан?