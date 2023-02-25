КДК РФС рассмотрит инцидент с брошенным бананом в Вендела в Ульяновске

РФС рассмотрит инцидент с брошенным в Вендела бананом в Ульяновске.

В компенсированное время к матчу Фонбет Кубка России между «Волгой» и « » (0:3) в сторону бразильца, который покидал поле, с трибун бросили банан.

После получения рапорта комиссара матча этот эпизод будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, сообщили в службе коммуникаций .