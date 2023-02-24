Чемпионат России. Куклина, Казакевич, Миронова, Сливко и Гербулова выступят в суперпасьюте

25 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске пройдет женский суперпасьют.

Чемпионат России

Ижевск

Мужчины

Суперпасьют

Начало квалификации – 9:35 по московскому времени, финал – 12:30 на «Матч! Арене».

Старт-лист

Екатерина Носкова

Анастасия Гореева

Наталия Шевченко

Валерия Каюмова

Светлана Миронова

Елизавета Каплина

Анастасия Батманова

Лариса Куклина

Анастасия Шевченко

Наталья Гербулова

Виктория Сливко

Ирина Казакевич

Тамара Дербушева

Полный старт-лист – здесь.