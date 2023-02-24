Чемпионат России. Куклина, Казакевич, Миронова, Сливко и Гербулова выступят в суперпасьюте
25 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске пройдет женский суперпасьют.
Ижевск
Мужчины
Суперпасьют
Начало квалификации – 9:35 по московскому времени, финал – 12:30 на «Матч! Арене».
Старт-лист
Екатерина Носкова
Анастасия Гореева
Наталия Шевченко
Валерия Каюмова
Светлана Миронова
Елизавета Каплина
Анастасия Батманова
Лариса Куклина
Анастасия Шевченко
Наталья Гербулова
Виктория Сливко
Ирина Казакевич
Тамара Дербушева
Полный старт-лист – здесь.
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