Чемпионат России. Куклина, Казакевич, Миронова, Сливко и Гербулова выступят в суперпасьюте

Теги сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Лариса Куклина гонка преследования (жен) Наталья Гербулова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

25 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске пройдет женский суперпасьют.

Чемпионат России

Ижевск

Мужчины

Суперпасьют

Начало квалификации – 9:35 по московскому времени, финал – 12:30 на «Матч! Арене».

Старт-лист

Екатерина Носкова

Анастасия Гореева

Наталия Шевченко

Валерия Каюмова

Светлана Миронова

Елизавета Каплина

Анастасия Батманова

Лариса Куклина

Анастасия Шевченко

Наталья Гербулова

Виктория Сливко

Ирина Казакевич

Тамара Дербушева

Полный старт-лист – здесь.

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ sav187
Надеюсь на добрых людей, которые напомнят правила проведения этой замечательной гонки.
суперпасьют статья в википедии
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Надеюсь на добрых людей, которые напомнят правила проведения этой замечательной гонки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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