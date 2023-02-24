Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева, Степанова, Ступак, Баранова, Кулешова, Фалеева, Крупицкая выступят в скиатлоне
25 февраля на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке пройдет женский скиатлон.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Женщины
Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
4. Лидия Горбунова
7. Алиса Жамбалова
8. Елизавета Шалабода
9. Лариса Рясина
10. Алена Перевозчикова
11. Анастасия Кулешова
12. Анастасия Игнатьева
13. Евгения Крупицкая
14. Анастасия Фалеева...
18. Алена Баранова...
20. Яна Кирпиченко...
24. Ольга Царева
25. Юлия Ступак...
27. Александра Шимолина
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»
Всем здоровья и отличной гонки! Успехов, девушки!