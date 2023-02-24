Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева, Степанова, Ступак, Баранова, Кулешова, Фалеева, Крупицкая выступят в скиатлоне

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) скиатлон (жен) Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Мария Истомина Екатерина Смирнова Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Евгения Крупицкая Александра Шимолина Алена Перевозчикова Чемпионские высоты Лыжи

25 февраля на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке пройдет женский скиатлон.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Женщины

Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Анастасия Прокофьева

2. Екатерина Смирнова

3. Вероника Степанова

4. Лидия Горбунова

5. Мария Истомина

6. Наталья Непряева

7. Алиса Жамбалова

8. Елизавета Шалабода

9. Лариса Рясина

10. Алена Перевозчикова

11. Анастасия Кулешова

12. Анастасия Игнатьева

13. Евгения Крупицкая

14. Анастасия Фалеева...

18. Алена Баранова...

20. Яна Кирпиченко...

24. Ольга Царева

25. Юлия Ступак...

27. Александра Шимолина

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»

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3 комментария

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imaxim
Белорукова если выйдет, то будет интересно что покажет. Насколько сильно Крамер успел ее восстановить. Хотя Юля и в лучших своих кондициях не очень дружит со скиатлоном
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закрыт по беспределу
Интересно, будет ли Натали пытаться убежать на классике, как в прошлый раз.
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Katerinapv
Не факт, что Юля (говорили про ТС и эстафету, но по состоянию; узнаем завтра), Маша Истомина и Женя Крупицкая (приболели, у Жени - 37° - сегодня) выйдут на старт!

Всем здоровья и отличной гонки! Успехов, девушки!
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