Чемпионат Германии. «Гладбах» в гостях у «Майнца», «Бавария» сыграет с «Унионом» в воскресенье

« » из сыграет в пятницу в гостях с « » в 22-м туре Бундеслиги.

В субботу « » примет « », дортмундская «Боруссия» встретится на выезде с «Хоффенхаймом».

Завершится тур в воскресенье матчем «Бавария» – «Унион».

Чемпионат Германии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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