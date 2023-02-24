Чемпионат Германии. «Гладбах» в гостях у «Майнца», «Бавария» сыграет с «Унионом» в воскресенье

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«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет в пятницу в гостях с «Майнцем» в 22-м туре Бундеслиги.

В субботу «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», дортмундская «Боруссия» встретится на выезде с «Хоффенхаймом».

Завершится тур в воскресенье матчем «Бавария» – «Унион».

Чемпионат Германии

22-й тур

Майнц – Боруссия М
Дата проведения
24 февраля, 22.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
Дата проведения
25 февраля, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Вольфсбург
Дата проведения
25 февраля, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Боруссия Д
Дата проведения
25 февраля, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Аугсбург
Дата проведения
25 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
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Вердер – Бохум
Дата проведения
25 февраля, 17.30, «Везерштадион»
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Шальке – Штутгарт
Дата проведения
25 февраля, 20.30, «Фелтинс-Арена»
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Фрайбург – Байер
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «Европа-Парк-Штадион»
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Бавария – Унион
Дата проведения
26 февраля, 19.30, «Альянц-Арена»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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