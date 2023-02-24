Чемпионат Германии. «Гладбах» в гостях у «Майнца», «Бавария» сыграет с «Унионом» в воскресенье
«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет в пятницу в гостях с «Майнцем» в 22-м туре Бундеслиги.
В субботу «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», дортмундская «Боруссия» встретится на выезде с «Хоффенхаймом».
Завершится тур в воскресенье матчем «Бавария» – «Унион».
22-й тур
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 25 февраля, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 25 февраля, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 25 февраля, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 25 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 25 февраля, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.30, «Альянц-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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