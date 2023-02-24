Чемпионат Англии. «Фулхэм» против «Вулверхэмптона», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

« » сыграет в пятницу с « » в 25-м туре АПЛ.

В субботу « » встретится в гостях с « », « » – с «Борнмутом», «Ливерпуль» будет противостоять на выезде «Кристал Пэлас».

В воскресенье «Челси» сразится в дерби с «Тоттенхэмом».

Матчи «Ньюкасл» – «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд» перенесены из-за участия «сорок» и манкунианцев в финале Кубка английской лиги.

Чемпионат Англии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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