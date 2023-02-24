Чемпионат Англии. «Фулхэм» против «Вулверхэмптона», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

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«Фулхэм» сыграет в пятницу с «Вулверхэмптоном» в 25-м туре АПЛ.

В субботу «Арсенал» встретится в гостях с «Лестером», «Манчестер Сити» – с «Борнмутом», «Ливерпуль» будет противостоять на выезде «Кристал Пэлас».

В воскресенье «Челси» сразится в дерби с «Тоттенхэмом».

Матчи «Ньюкасл» – «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд» перенесены из-за участия «сорок» и манкунианцев в финале Кубка английской лиги.

Чемпионат Англии

25-й тур

Фулхэм – Вулверхэмптон
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Ноттингем Форест
Дата проведения
25 февраля, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лестер – Арсенал
Дата проведения
25 февраля, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лидс – Саутгемптон
Дата проведения
25 февраля, 18.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Астон Вилла
Дата проведения
25 февраля, 18.00, «Гудисон Парк»
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Борнмут – Манчестер Сити
Дата проведения
25 февраля, 20.30, «Дин Корт»
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Кристал Пэлас – Ливерпуль
Дата проведения
25 февраля, 22.45, «Селхерст Парк»
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Тоттенхэм – Челси
Дата проведения
26 февраля, 16.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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