Сергей Карякин избран главой Федерации шахмат Московской области. Он был единственным кандидатом
Сергей Карякин избран президентом Федерации шахмат Московской области.
Выборы прошли в подмосковном Домодедове. Гроссмейстер был единственным кандидатом, и его избрали единогласно.
В декабре 2022 года Карякин баллотировался на пост главы Федерации шахмат России, но проиграл выборы действующему руководителю организации Андрею Филатову.
В России заблокировали самый популярный шахматный сайт Chess.com. За что и при чем тут Карякин?
человек по образованию СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, родившийся в Симферополе - будет РУКОВОДИТЬ федерацией Московской области 🤦🏼♂️
ждём ПРОЦВЕТАНИЯ ;)