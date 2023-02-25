Сергей Карякин избран главой Федерации шахмат Московской области. Он был единственным кандидатом

Теги Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин избран президентом Федерации шахмат Московской области.

Выборы прошли в подмосковном Домодедове. Гроссмейстер был единственным кандидатом, и его избрали единогласно.

В декабре 2022 года Карякин баллотировался на пост главы Федерации шахмат России, но проиграл выборы действующему руководителю организации Андрею Филатову.

В России заблокировали самый популярный шахматный сайт Chess.com. За что и при чем тут Карякин?

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24 комментария

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Павел Светлов
Ответ Serge Vendino
Мало в каких видах спорта у нас это так, да и не только у нас. Чаще всего что региональными, что национальными, что международными федерациями рулят заслуженные спортсмены. У этого есть и плюсы, и минусы
но у них толковая администрация обычно, кого Серёжа наберёт, мы не знаем... а может, так и останется свадебным генералом, будет веские доносы строчить
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Павел Светлов
жаль, не Чукотка
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dpv
Ответ dedpihto59
Убедительная победа‼️
Это не с Магнусом тягаться )))
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redalexwhite
Ответ yulay
Единственный кандидат: уроки лидерства от Влад Владыча
Прям как Чеферин на пост президента УЕФА, ага?)
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Александр Скворцов
Сбылась Сережина мечта! Сёл в руководящее кресло!
+1
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Atsuktuvas
Выборы с выбором - это не наш метод.
+3
-1
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TeRex
Ответ yulay
Единственный кандидат: уроки лидерства от Влад Владыча
Выборы из одного кандидата - это ещё советская разработка
+2
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Eugene Osinskiy
Ответ Антон
Это прорыв или рывок?
Это гойда, вероятно.
+1
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Харламов Никита
как интересно.
человек по образованию СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, родившийся в Симферополе - будет РУКОВОДИТЬ федерацией Московской области 🤦🏼‍♂️
ждём ПРОЦВЕТАНИЯ ;)
+3
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Serge Vendino
Ответ Altim
Для руководящей должности лучше хороший менеджер, который вообще может играть на уровне новичка, но который будет хорошо организовывать процессы, чем шахматист без организационного опыта. А то как Мостовой получается - раз играл на высоком уровне, то и тренировать сможет автоматически. но это не так.
Мало в каких видах спорта у нас это так, да и не только у нас. Чаще всего что региональными, что национальными, что международными федерациями рулят заслуженные спортсмены. У этого есть и плюсы, и минусы
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-1
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Sekir
Серега добился своего, молодец!
+1
0
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fedorbazaykin
В упорной борьбе победил, между прочим 😌
+4
0
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yulay
Единственный кандидат: уроки лидерства от Влад Владыча
+17
0
+17
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Ходор
Вот интересно,ни кто не хотел или альтернативы нет?
+3
0
+3
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BuTaJIbKa
Да здравствуют выборы, суровые и беспощадные
+3
0
+3
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MironSM84
Гроссмейстеролиз)
+5
-1
+4
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Антон
Это прорыв или рывок?
+4
-2
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Altim
Ответ Serge Vendino
Ну он в шахматах достаточно неплохо разбирается так-то)
Для руководящей должности лучше хороший менеджер, который вообще может играть на уровне новичка, но который будет хорошо организовывать процессы, чем шахматист без организационного опыта. А то как Мостовой получается - раз играл на высоком уровне, то и тренировать сможет автоматически. но это не так.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dedpihto59
Убедительная победа‼️
+5
0
+5
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Лимит Лимитович
Скоро и в ГД пролезет
+16
-2
+14
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JBa
легенда
+4
-3
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Serge Vendino
Ответ Владимири Йолкиннен
НалиZaл
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Андрей Андреев
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