Сергей Карякин избран главой Федерации шахмат Московской области. Он был единственным кандидатом

избран президентом Федерации шахмат Московской области.

Выборы прошли в подмосковном Домодедове. Гроссмейстер был единственным кандидатом, и его избрали единогласно.

В декабре 2022 года Карякин баллотировался на пост главы Федерации шахмат России, но проиграл выборы действующему руководителю организации Андрею Филатову.

В России заблокировали самый популярный шахматный сайт Chess.com. За что и при чем тут Карякин?