Вендел написал «В пекло их» о бросивших банан фанатах и добавил средний палец

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия болельщики Первая лига Волга Ульяновск стадион Труд Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на инцидент с бананом.

25-летний бразилец принял участие в матче с «Волгой» (3:0) в Фонбет Кубке России и был заменен в добавленное ко второму тайму время. В момент, когда игрок покидал поле, с трибуны в него бросили желтый плод.

«В пекло их», – написал Вендел после игры в Ульяновске, сопроводив сообщение четырьмя эмодзи в виде среднего пальца.

Изображение: инстаграм Вендела

Семак об эпизоде с Венделом и бананом: «В европейских чемпионатах то же самое. Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям»

Агент Вендела о брошенном в игрока банане: «Позор. Отсталый менталитет придурков, портящих футбольный праздник»

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34 комментария

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Alexander Prokofyev
Ответ SPB Patriot
Если бы в меня банан кинули - я был бы так СЧААААСТЛИВ😂😂😂😂
ага. мне зеленые вот нравятся. они вкуснее
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Alexander Prokofyev
Вендел, получив паспорт РФ, вернулся через пару лет играть в Бразилию. С трибуны ему кидают икру и бутылку водки
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Безумный Макс
бросили банан....все убить всех уничтожить и т.д))
лучшая реакция была у Алвеса просто скушал вкусный фрукт))
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Михаил Максаков
да правильно, так и надо относиться - ну бросил какой-то даун, да хрен с ним.
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deimon7.7
Чтоб унять негатив к фанайди пришлось расстроить одного будущего россиянина 🤷
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Michael Boldyrev
Зря он так переживает. Сейчас тролли запомнят и следующий раз будут кидать печеные бананы.
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Alexander Prokofyev
Ответ fbd
Ага, банан упал и метров 5 еще прыгал до Вендела
это такой сорт
+3
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fbd
Ответ Alexander Prokofyev
А что если кто-то просто ел банан и случайно выронил. Ну всякое бывает
Ага, банан упал и метров 5 еще прыгал до Вендела
+1
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+1
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Alexander Prokofyev
намек на то, что Вендел не получил пока российский паспорт
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fbd
А получил бы паспорт РФ, предложил бы на кол их посадить
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Alexander Prokofyev
А что если кто-то просто ел банан и случайно выронил. Ну всякое бывает
+1
-2
-1
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winterburn_fc
Давно пора россеюшку денацифицировать.
+13
-13
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Дмитрий9779
Ответ Промах Мораты
Ну точно обезьяна)
Она тебя воспитала
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Pb-SE
"фтопку" пишется слитно и через "ф"
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Дядя ТУРА
никого не найдут. специально сделанная акция для ввода фанайди
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-5
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Дмитрий9779
На такое только так и отвечать,все правильно сделал.
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Иван Рыбаков
Ответ SadButTrue
Я очень сомневаюсь, что Ульяновск далеко ушел вперёд от Африки по большинству показателей, так что расизмом это назвать тяжело. Скорее просто оскорбление на основе ксенофобии.
Не совсем понимаю, как различные показатели отменяют расизм. Типо, что чем общество разветее тем меньше расизма? Ну да, это никогда его не отменяло, даже в той же Европе он остался в небольшом количестве.
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SPB Patriot
Если бы в меня банан кинули - я был бы так СЧААААСТЛИВ😂😂😂😂
+1
-1
0
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Промах Мораты
Ну точно обезьяна)
+2
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-1
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Alexander Prokofyev
Ответ Sevuska
Некрасиво так получилось . Но люди должны понимать , что такие идиоты есть в каждой стране . От них очень трудно избавиться.
FanID помог бы вычислить бананометателя
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-5
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Sobachkin
Они этого и добивались
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SPB Patriot
Правильно сказал! Имеет право!!!
+4
-2
+2
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В Питере Пять
Ответ Иван Рыбаков
Воу воу. Вот это уже немного перебор. Расизм это отвратительно, но не стоит уподобляться тем, кто неадекватно себя повëл.
Просто переводить ругательства – глупая затея в принципе. Ну и верить переводам Sports.ru тоже.
+2
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SadButTrue
Ответ Иван Рыбаков
Воу воу. Вот это уже немного перебор. Расизм это отвратительно, но не стоит уподобляться тем, кто неадекватно себя повëл.
Я очень сомневаюсь, что Ульяновск далеко ушел вперёд от Африки по большинству показателей, так что расизмом это назвать тяжело. Скорее просто оскорбление на основе ксенофобии.
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-1
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Кан и Баллак сидят в баре
А вот получил бы паспорт - написал бы "Расстрелять") опять детский сад , трагедию глобального масштаба сча раздуют.
PS: умилило описание банана как "жёлтый плод")
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