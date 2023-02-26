Вендел написал «В пекло их» о бросивших банан фанатах и добавил средний палец

Полузащитник « » Вендел отреагировал на инцидент с бананом.

25-летний бразилец принял участие в матче с « » (3:0) в Фонбет Кубке России и был заменен в добавленное ко второму тайму время. В момент, когда игрок покидал поле, с трибуны в него бросили желтый плод.

«В пекло их», – написал Вендел после игры в Ульяновске, сопроводив сообщение четырьмя эмодзи в виде среднего пальца.

Изображение: инстаграм Вендела

Семак об эпизоде с Венделом и бананом: «В европейских чемпионатах то же самое. Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям»

Агент Вендела о брошенном в игрока банане: «Позор. Отсталый менталитет придурков, портящих футбольный праздник»