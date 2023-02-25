РПЛ о броске банана в Вендела: «Осуждаем расизм. Надеемся на самое строгое наказание виновников и допустивших это»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига КДК РФС Волга Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

Мир РПЛ прокомментировала расистскую выходку в адрес Вендела в Ульяновске.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Российская Премьер-Лига осуждает проявление расизма на матче Фонбет Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», – говорится в заявлении РПЛ.

В Вендела бросили банан: «Волга» ищет винового, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

КДК РФС рассмотрит инцидент с брошенным бананом в Вендела в Ульяновске

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50 комментариев

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Дмитрий9779
Созин:
– Однозначно КДК будет разбирать этот эпизод. Глядя на опыт, я думаю, что это будет дисквалификация стадиона и штраф клубу. Предвкушая вопрос о том, может ли подобное случиться с Малкомом и Клаудиньо после получения паспортов, я вам скажу, что нет. Потому что Ульяновск является футбольной периферией и это просто невоспитанность человека, который кинул. Он никогда не видел такого футбола и поэтому он решил отметиться этим. В матчах Премьер-лиге такого не будет – они уже видели Вендела, Малкома и остальных. Культура поведения ульяновских болельщиков.
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schwein
https://t.me/vzenite12/17606
Я просто оставлю это здесь
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Мистер Блин
рпл, у вас человек с питера, вроде как фашизм осуждает, но именно в его родном городе, за воротами, на вираже зигуют, не смешно?
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ТЫР ПЫРЫЧ
Просто до семака не докинули.
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Беня_Финитас
присвоить внеочередное звание сотруднику ФСБ мужественно бросившему банан . ну и пожизненные льготы как участнику СВО .
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Роман
Ответ AndreyEN
самое главное не твоего, если там конечно что-то имеется 🤣
бастард(англ.), деньги газпрома это и мои деньги тоже...я ненавижу зенит и по этой причине тоже...твари почему то решили набрать негритят причём уже лет 10 как
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Красная стрела
И самое интересное , пытаются приплести расизм. А по сути, просто тупой чей-то прикол. А подадут это как катастрофу.
Ну еще бы это была не катастрофа. Представителю привелегированной расы показали банан. Войны, эпидемии, экономические кризисы - это все мелочи по сравнению с сегодняшним ужасающим злодеянием - обидели негра.
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Саша Пушкин
Ответ rigobersong
Вспомнился старый мемас про болельщиков Зенита:)😀 https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/7e/83/37/da/rued7729a1190.jpg
База.
Не забывай свои корни, помни!
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камикадзе
Найти дебила
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AndreyEN
Ответ Роман
В Ульяновске да и в стране целом этим поступком обозначили отношение к команде кремля и газпрома, что на народные деньги неграм делать нечего, вот пусть миллер со своего личного кармана оплачивает негритят
самое главное не твоего, если там конечно что-то имеется 🤣
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Леван Мкртчян
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Да, именно на западе решили утвердить негров высшей расой и заставляют белых присмыкаться перед ними.
А ты хоть раз лично бывал в странах, которые описываешь?))
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Kit244098
Главные холуи подключились. Ждите теперь фан-айди на матчах кубка))
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AndreyEN
Ответ Ilia Ashirov
Пустили колхоз посмотреть на футболистов...
ну, не говори) дикарье ульяновское
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Красная стрела
Ответ AndreyEN
к дикарям ульяновским не стоило бразильцев привозить)
Видишь, один кинул, а ты весь город обхамил. Кто после этого расист?
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AndreyEN
к дикарям ульяновским не стоило бразильцев привозить)
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Красная стрела
И самое интересное , пытаются приплести расизм. А по сути, просто тупой чей-то прикол. А подадут это как катастрофу.
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AndreyEN
Ответ Саша Пушкин
Питерский мешок. Второй вопрос: на деньги, сворованные у кого, Зенит это сделал?
🤣 только не печатай, что у тебя)))
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Красная стрела
А еду хорошо пинать? Вендела это не оправдывает
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Arty K.
Так отбирайте у них бананы на входе, почему допустили болельщиков с бананами?!!!
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Роман
В Ульяновске да и в стране целом этим поступком обозначили отношение к команде кремля и газпрома, что на народные деньги неграм делать нечего, вот пусть миллер со своего личного кармана оплачивает негритят
+4
-7
-3
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Назар Игорь
А были ли вообще на матче стюарды, я не обратил внимания. В любом случае ответственность за эту дикую выходку несëт принимающая сторона - ФК "Волга".
Пока никаких хотя бы извинений не последовало.
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Злодей Спб
Надо наказать того, кто непосредственно кидал.

В два раза строже наказать того, кто отвечал за безопасность мероприятия, порядок прохода и организацию досмотра зрителей.

В три раза строже наказать тех, кто принимал формат проведения Кубка, не озадачившись вопросами обеспечения единых стандартов безопасности на малых региональных стадионах. И под этими стандартами и мерами я подразумеваю не FAN ID, а досмотр, запрет на пронос еды и воды в бутылках, видеофиксацию, наличие обученных стюардов в секторах. Тех кто решил всё спихнуть на принимающую сторону, у которой нет опыта организации подобных мероприятий.

А ответственных за календарь, я бы вообще подверг высшей мере наказания.
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Jovana Jovičić
Молодцы. В единственных матчах где пока не было fan id начать кидать бананы и снежки - это отличный план. Очевидно, что это используют как лишний повод отметить необходимость fan id. Умные болельщики, видимо, поделом. Пусть теперь кидаются вне стадионов.
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Dinamik1
Сейчас раздуют эту историю и влупят по полной.А он может без задней мысли чисто по приколу.
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Винстон Лайтс
расизм мы осуждаем конечно, но все помнят какая команда была самой расисткой в современной России. Говорили еще что в их цветах не было черного.
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