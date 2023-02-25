Мир РПЛ прокомментировала расистскую выходку в адрес Вендела в Ульяновске.

Инцидент произошел во время матча между « » и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Российская Премьер-Лига осуждает проявление расизма на матче Фонбет Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», – говорится в заявлении .

В Вендела бросили банан: «Волга» ищет винового, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

КДК РФС рассмотрит инцидент с брошенным бананом в Вендела в Ульяновске