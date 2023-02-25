РПЛ о броске банана в Вендела: «Осуждаем расизм. Надеемся на самое строгое наказание виновников и допустивших это»
Мир РПЛ прокомментировала расистскую выходку в адрес Вендела в Ульяновске.
Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
«Российская Премьер-Лига осуждает проявление расизма на матче Фонбет Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург).
Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», – говорится в заявлении РПЛ.
В Вендела бросили банан: «Волга» ищет винового, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска
КДК РФС рассмотрит инцидент с брошенным бананом в Вендела в Ульяновске
– Однозначно КДК будет разбирать этот эпизод. Глядя на опыт, я думаю, что это будет дисквалификация стадиона и штраф клубу. Предвкушая вопрос о том, может ли подобное случиться с Малкомом и Клаудиньо после получения паспортов, я вам скажу, что нет. Потому что Ульяновск является футбольной периферией и это просто невоспитанность человека, который кинул. Он никогда не видел такого футбола и поэтому он решил отметиться этим. В матчах Премьер-лиге такого не будет – они уже видели Вендела, Малкома и остальных. Культура поведения ульяновских болельщиков.
Я просто оставлю это здесь
Не забывай свои корни, помни!
Пока никаких хотя бы извинений не последовало.
В два раза строже наказать того, кто отвечал за безопасность мероприятия, порядок прохода и организацию досмотра зрителей.
В три раза строже наказать тех, кто принимал формат проведения Кубка, не озадачившись вопросами обеспечения единых стандартов безопасности на малых региональных стадионах. И под этими стандартами и мерами я подразумеваю не FAN ID, а досмотр, запрет на пронос еды и воды в бутылках, видеофиксацию, наличие обученных стюардов в секторах. Тех кто решил всё спихнуть на принимающую сторону, у которой нет опыта организации подобных мероприятий.
А ответственных за календарь, я бы вообще подверг высшей мере наказания.