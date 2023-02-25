Холанд с 27 мячами установил рекорд «Ман Сити» по голам за сезон АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро рекорды Борнмут Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в двух из трех последних матчей АПЛ.

Норвежец поразил ворота «Борнмута» (2:0, первый тайм) на 29-й минуте игры 25-го тура. Голевую передачу сделал хавбек Филип Фоден.

Всего в АПЛ у Холанда 27 голов за 24 игры, он лучший бомбардир чемпионата. Также Эрлинг превзошел рекорд Серхио Агуэро по голам за один сезон АПЛ в составе «Ман Сити» (аргентинец забил 26 раз в чемпионате-2014/15).

Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

«Борнмут» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд и Альварес забили. Онлайн-трансляция

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33 комментария

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Вадим Слуцкий
Холанд в первый год в "Боруссии" играл гораздо лучше. Много брал на себя, были и проходы, и игра на партнёров - он и в пас хорошо играет - и лидерские качества он проявлял, и даже удачно бил издали. Сейчас он чистый завершитель, который просто ждёт возможности подставить ногу или голову и забить из штрафной.
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Виталий Ан
Холанд конечно машина, но достаточно однообразен и прямолинеен. И Пеп ни как не дает ему прогрессировать в других аспектах. Скорее наоборот, даже загоняет его в рамки. Такого игрока использовать как столб преступление. Он ведь и подыгрыше не плохо играл.
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MihuS
Догонят Арсенал?
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Mescaline
Ответ Пробивной вратарь
И какой у Ширера рекорд?
34 гола
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МТБ
Ответ igls54
Если учесть, что сыграно чуть больше, чем полчемпионата, то цифра-фантастика!
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Viktor_SV
Ответ ZarvuR2020
Странный игрок. Вроде бешеная цифра, но с соперниками покрепче зачастую выпадает. Его даже тот ковидный Зенит умудрялся закрыть (до привоза пенки)
Примерно как Роналдо в сезоне за Барселону 1996/97. Феерил весь сезон, но в играх с Реалом исчезал с поля.
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Konstantin Meerov
рекорд Ширера побьет
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Макс Y-O-Y
Ответ Рамис Гилязетдинов
По последнему матчу лч показалось, что на него и ингредиенты не часто. Тем более удивительный показатель
Обычно все же на него Де Брюйне вешал, а в последнем матче ЛЧ все его рывки игнорировали
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kaka10
Ответ Пробивной вратарь
И какой у Ширера рекорд?
лучший бомбардир в истории АПЛ, сынок
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ZarvuR2020
Странный игрок. Вроде бешеная цифра, но с соперниками покрепче зачастую выпадает. Его даже тот ковидный Зенит умудрялся закрыть (до привоза пенки)
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Hasan_072
А кто-то говорил что в АПЛ его сожрут)
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Пробивной вратарь
Ответ kaka10
Заодно и рекорд Ширера тоже
И какой у Ширера рекорд?
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2OLEGEND1999
Ответ Виктор Эпик
а какой рекорд?
Салах 17/18 32 мяча
+17
0
+17
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benjamin92
Одну неделю "середняк и тянет МС на дно", другую "лучший молодой игрок мира". так и живём
+56
-2
+54
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Berbatov09
Ответ Виктор Эпик
а какой рекорд?
У Ширера и Коула по 34, но они играли тогда по 42 матча
+13
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+13
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kaka10
Ответ Дмитрий Яруллин
Да он и Ширера побьет такими темпами
Заодно и рекорд Ширера тоже
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The Best
Ответ rigobersong
Легенда, еще и пенальти партнерам отдает, а не шакалит как одна мерщкая личность:))
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Дмитрий Яруллин
Ответ Виктор Эпик
а какой рекорд?
34 , Ширер
+25
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+24
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Дмитрий Яруллин
Ответ Kanonir152
Насколько я знаю, в 38 играх за сезон рекорд у Салаха 32 мяча. Сезон 17/18.
Да он и Ширера побьет такими темпами
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Рамис Гилязетдинов
По последнему матчу лч показалось, что на него и ингредиенты не часто. Тем более удивительный показатель
+1
-1
0
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Виталий Ан
Был в шоке, но оказалось правда: Филип Уолтер Фоден. )). Филип 🤣. Не знаю почему но проржал.
+1
-3
-2
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Виктор Эпик
Ответ JealousNobody
13 матчей впереди, рекорд АПЛ точно побьет!
а какой рекорд?
+1
-1
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Kanonir152
Ответ Juron228
А написать, кому рекорд за сезон в АПЛ принадлежит и сколько мячей религия не позволяет?
Насколько я знаю, в 38 играх за сезон рекорд у Салаха 32 мяча. Сезон 17/18.
+5
0
+5
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rigobersong
Легенда, еще и пенальти партнерам отдает, а не шакалит как одна мерщкая личность:))
+7
-8
-1
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Kanonir152
Да как такое возможно. Еще играть и играть
0
0
0
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