Холанд с 27 мячами установил рекорд «Ман Сити» по голам за сезон АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в двух из трех последних матчей АПЛ.
Норвежец поразил ворота «Борнмута» (2:0, первый тайм) на 29-й минуте игры 25-го тура. Голевую передачу сделал хавбек Филип Фоден.
Всего в АПЛ у Холанда 27 голов за 24 игры, он лучший бомбардир чемпионата. Также Эрлинг превзошел рекорд Серхио Агуэро по голам за один сезон АПЛ в составе «Ман Сити» (аргентинец забил 26 раз в чемпионате-2014/15).
Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
«Борнмут» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд и Альварес забили. Онлайн-трансляция
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