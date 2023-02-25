Нападающий «Манчестер Сити» забил в двух из трех последних матчей АПЛ.

Норвежец поразил ворота « » (2:0, первый тайм) на 29-й минуте игры 25-го тура. Голевую передачу сделал хавбек Филип Фоден.

Всего в у Холанда 27 голов за 24 игры, он лучший бомбардир чемпионата. Также Эрлинг превзошел рекорд по голам за один сезон АПЛ в составе « » (аргентинец забил 26 раз в чемпионате-2014/15).

Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

«Борнмут» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд и Альварес забили. Онлайн-трансляция