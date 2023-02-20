Анзор Кавазашвили: «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство весной. Команда Абаскаля на ходу»

считает, что «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство в весенней части сезона.

«Конечно, во второй части сезона интрига продолжится. Думаю, две команды будут бороться за чемпионство. Я уверен, что « » по силам оказать сопротивление « » весной, сейчас команда Абаскаля на ходу. Обе команды разыграют чемпионство весной.

С нетерпением жду возобновления чемпионата и того, как будет проходить борьба за чемпионство», – сказал бывший вратарь красно-белых.

После 17 проведенных туров Мир «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Спартак» с 36 баллами идет вторым.