Анзор Кавазашвили: «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство весной. Команда Абаскаля на ходу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство в весенней части сезона.

«Конечно, во второй части сезона интрига продолжится. Думаю, две команды будут бороться за чемпионство. Я уверен, что «Спартаку» по силам оказать сопротивление «Зениту» весной, сейчас команда Абаскаля на ходу. Обе команды разыграют чемпионство весной.

С нетерпением жду возобновления чемпионата и того, как будет проходить борьба за чемпионство», – сказал бывший вратарь красно-белых.

После 17 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Спартак» с 36 баллами идет вторым. 

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18 комментариев

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Александр Суходолов
Ответ притвиц
Разрыв шесть очков, как в одном матче все может решиться, тот кто более стабилен будет тот и чемпион.
И что из этого. Зенит может и оступится и не раз
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притвиц
Ответ Александр Кудрявцев
Не помню в каком туре играют меж собой. Во тогда и решится кто будет первым, а кто вторым
Разрыв шесть очков, как в одном матче все может решиться, тот кто более стабилен будет тот и чемпион.
0
0
0
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Александр Кудрявцев
Ответ Дмитрий9779
В 26-ом туре
👍👍👍👍
+2
0
+2
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Дмитрий9779
Ответ Александр Кудрявцев
Не помню в каком туре играют меж собой. Во тогда и решится кто будет первым, а кто вторым
В 26-ом туре
+2
-1
+1
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RealJericho
В последние годы команда Спартак разыгрывает, разве что, своих болельщиков...
+4
-3
+1
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Slavnov
ничему жизнь не учит,опять 15 матчей сыграли,тренер топ,чемпионство и тд
+1
-1
0
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Назар Игорь
Не в том возрасте Анзор Амберкович чтобы без всякого основания менять свои выводы в течение 2-3 дней.
+1
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Александр Розов
Анзор, три дня назад ты был уверен в чемпионстве Спартака. Сейчас уже нет?
+2
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Dexter Dallas
Анзор "Полтора стакана" Кавазашвили в деле. Ты же в начале сезона говорил, что пацан на тренере никто и что нужно брать русского тренера и вообще возраждать советскую школу.
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Александр Кудрявцев
Ответ Мужик из рекламы
может чемпионат доигран не будет, рано гадать что там будет
Это почему ещё не будет доигран
+1
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леша коваленко
Судя по раскладкам на данный момент у Спартака есть шансы побороться за чемпионство, но раскладки раскладками , а оставшиеся матчи покажут кто на что способен.
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-2
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Владимир Молявин
Вот весной и увидим.
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Vatikan
Вот как можно говорить "на ходу", когда столько времени прошло. Впереди вообще неизвестность, касаемо формы каждого игрока.
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Мужик из рекламы
может чемпионат доигран не будет, рано гадать что там будет
+2
-4
-2
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Зелёный гопник
Ответ igls54
Буквально на днях Анзор заявлял, что Спартак станет чемпионом, и тут вдруг какой-то Зенит. Не иначе в таблицу заглянул?
Протрезвел👌🏻
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Александр Кудрявцев
Не помню в каком туре играют меж собой. Во тогда и решится кто будет первым, а кто вторым
+1
-1
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Marienburg
Ответ igls54
Буквально на днях Анзор заявлял, что Спартак станет чемпионом, и тут вдруг какой-то Зенит. Не иначе в таблицу заглянул?
Хотел о том же написать) Наверное, сегодня редкий день, когда интервью брали у трезвого. Корректно, взвешенно, без ругани. Не иначе, на кону возвращение в комитет
+2
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igls54
Буквально на днях Анзор заявлял, что Спартак станет чемпионом, и тут вдруг какой-то Зенит. Не иначе в таблицу заглянул?
+8
-2
+6
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