Анзор Кавазашвили: «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство весной. Команда Абаскаля на ходу»
Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство в весенней части сезона.
«Конечно, во второй части сезона интрига продолжится. Думаю, две команды будут бороться за чемпионство. Я уверен, что «Спартаку» по силам оказать сопротивление «Зениту» весной, сейчас команда Абаскаля на ходу. Обе команды разыграют чемпионство весной.
С нетерпением жду возобновления чемпионата и того, как будет проходить борьба за чемпионство», – сказал бывший вратарь красно-белых.
После 17 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Спартак» с 36 баллами идет вторым.
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