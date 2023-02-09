Анзор Кавазашвили: «РФС, установите новый лимит – 2-3 легионера в заявке. Слава богу, что ввели санкции против футбола – дают возможность отстраниться от иностранцев»

призвал сократить число легионеров в заявках клубов Мир .

« , установите новый лимит на легионеров – 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого!

У « » была звезда Это’О за 20 миллионов евро. Это безумные деньги! Махачкала каждый раз собиралась на его матчи, полные стадионы были, съезжались со всей республики. Еще Роберто Карлос там играл, и наши молодые обучались у них.

В «Спартаке» был Алекс, в « » – Халк, и хватает буквально два или три иностранца для команды, больше и не надо. Надо брать качественных легионеров, а не как сейчас – куча мала в составах с этими зарубежными «футболистами».

Слава богу, что ввели санкции против нашего футбола – нам дают возможность максимально отстраниться от иностранцев и повернуться лицом к нашим игрокам. Это касается и тренеров!» – сказал бывший вратарь «Спартака».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!