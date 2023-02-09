Анзор Кавазашвили: «РФС, установите новый лимит – 2-3 легионера в заявке. Слава богу, что ввели санкции против футбола – дают возможность отстраниться от иностранцев»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Самюэль Это′О Роберто Карлос РФС Анжи Алекс Мескини Анзор Кавазашвили Халк лимит на легионеров Футбол

Анзор Кавазашвили призвал сократить число легионеров в заявках клубов Мир РПЛ.

«РФС, установите новый лимит на легионеров – 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого!

У «Анжи» была звезда Это’О за 20 миллионов евро. Это безумные деньги! Махачкала каждый раз собиралась на его матчи, полные стадионы были, съезжались со всей республики. Еще Роберто Карлос там играл, и наши молодые обучались у них.

В «Спартаке» был Алекс, в «Зените» – Халк, и хватает буквально два или три иностранца для команды, больше и не надо. Надо брать качественных легионеров, а не как сейчас – куча мала в составах с этими зарубежными «футболистами».

Слава богу, что ввели санкции против нашего футбола – нам дают возможность максимально отстраниться от иностранцев и повернуться лицом к нашим игрокам. Это касается и тренеров!» – сказал бывший вратарь «Спартака».

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26 комментариев

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Scorpio_17
Установите новый лимит на комментарии Анзора Кавазашвили 2-3 комментария в год.
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Pertinax Gandi
Ну давайте платить безумные деньги нашим.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Илья Савчук
Почему его уже не запрут в па__лате? Зачем брать постоянно у него интервью
Анзор батяня, батяня Анзор
ты сердце не прятал в психушке Анзор
гремят еврокубки и ЧМ-ы гремят
та ёпт ты Анзор ты Анзор:)))
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Илья Савчук
Почему его уже не запрут в па__лате? Зачем брать постоянно у него интервью
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Злодей Спб
Европейские клубы тратят в одно (не основное) зимнее трансферное окно 1.5 миллиардов евро. У нас Локомотив подписывает Дзюбу и Смольникова, а спартак пару ноунеймов стоимостью с хорошую квартиру в Москве. Ощущаете разницу?

Даже если вернут в Еврокубки, с текущими составами дай бог квалу в Лигу Конференций проходить, не говоря уж об ЛЕ и ЛЧ. Разрыв по финансированию между европейскими клубами и клубами РФ колоссальный!

А тут всякие эксперты, которым уже на кладбище прогулы ставят, требуют ужесточить лимит и окончательно поставить крест на РПЛ.

Пускай играют все кто готов играть в РФ, южноамериканцы, африканцы, паспортисты - главное, чтобы была конкуренция и рыночные принципы формирования цен и ЗП. Чем шире возможности у клубов по комплектованию состава, тем меньше необходимости переплачивать. А если ужесточить лимит - это только подстегнёт очередной виток удорожания наших деревях местного производства и роста их зарплат, без какого-либо улучшения качества футбола в Лиге.
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Mixos Demid
Там, походу, чемпионат маразматиков начался…
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Когда уже это поколение динозавров уйдет на покой? Надоели, честное слово.
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сосед царя
Маразм крепчает.
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Кую коней
Не надо таких ограничений по иностранцам, просто уберите государственные деньги из футбола и создайте условия для зарабатывания клубами. Тогда все само собой устаканится. Как вариант можно потолок бюджетов установить, даже в Ф1 до этого дошли
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OldRedWhite
Ответ Filipp Gorski
Старая сволочь Только и хочет что бы Россия от всех стран отдалилась
Ловчев ?
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Никита Самарин
У ветеранов там походу внутреннее соревнование, кто за день большую глупость озвучит.😏
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Дмитрий9779
Какое же позорище,уже напролом со своими влажными мечтами полез.
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Вася Столяр
Казалось бы, причём тут Мостовой?
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Владимир Молявин
Может он и прав. Ведь 8 легионеров в старте, как по мне, хрень полная.
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Sergei Berezencev
Установите лимит на дедов маразматиков
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korobokchekhova
Какой требовательный дедушка. Палочкой постучал, пальчиком погрозил.
Жаль старика.
+1
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Юрий Кечко
Лимит на 2-3 высказывания в год от Анзора бы лучше
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gustavo1097
ДБ (с) Лавров
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Артём Матвеев
Опять старый маразматик накатил)
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исянов
угомоните этого дypaцкого деда
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munhin
это уже какое-то издевательство над человеком ...
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Filipp Gorski
Старая сволочь
Только и хочет что бы Россия от всех стран отдалилась
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Боб Орехов
безумны ли мои затем? ну да безумны.
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Иван Колгашкин
О боже. Что они делают.
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TaR
Вы уж бюджеты тогда сократите, а не лимит.

Спасибо, только на одни паления смотреть совсем не хочется. Добьете то, что и так уже еле-еле-еле дышит.
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