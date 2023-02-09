Анзор Кавазашвили: «РФС, установите новый лимит – 2-3 легионера в заявке. Слава богу, что ввели санкции против футбола – дают возможность отстраниться от иностранцев»
Анзор Кавазашвили призвал сократить число легионеров в заявках клубов Мир РПЛ.
«РФС, установите новый лимит на легионеров – 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого!
У «Анжи» была звезда Это’О за 20 миллионов евро. Это безумные деньги! Махачкала каждый раз собиралась на его матчи, полные стадионы были, съезжались со всей республики. Еще Роберто Карлос там играл, и наши молодые обучались у них.
В «Спартаке» был Алекс, в «Зените» – Халк, и хватает буквально два или три иностранца для команды, больше и не надо. Надо брать качественных легионеров, а не как сейчас – куча мала в составах с этими зарубежными «футболистами».
Слава богу, что ввели санкции против нашего футбола – нам дают возможность максимально отстраниться от иностранцев и повернуться лицом к нашим игрокам. Это касается и тренеров!» – сказал бывший вратарь «Спартака».
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ты сердце не прятал в психушке Анзор
гремят еврокубки и ЧМ-ы гремят
та ёпт ты Анзор ты Анзор:)))
Даже если вернут в Еврокубки, с текущими составами дай бог квалу в Лигу Конференций проходить, не говоря уж об ЛЕ и ЛЧ. Разрыв по финансированию между европейскими клубами и клубами РФ колоссальный!
А тут всякие эксперты, которым уже на кладбище прогулы ставят, требуют ужесточить лимит и окончательно поставить крест на РПЛ.
Пускай играют все кто готов играть в РФ, южноамериканцы, африканцы, паспортисты - главное, чтобы была конкуренция и рыночные принципы формирования цен и ЗП. Чем шире возможности у клубов по комплектованию состава, тем меньше необходимости переплачивать. А если ужесточить лимит - это только подстегнёт очередной виток удорожания наших деревях местного производства и роста их зарплат, без какого-либо улучшения качества футбола в Лиге.
Жаль старика.
Только и хочет что бы Россия от всех стран отдалилась
Спасибо, только на одни паления смотреть совсем не хочется. Добьете то, что и так уже еле-еле-еле дышит.