«Спартак» станет чемпионом, если Промес будет играть. Шесть очков от «Зенита» – ерунда». Кавазашвили про Мир РПЛ

Экс-вратарь « » высказался о роли хавбека .

«Если Промес не будет играть во второй части сезона, уровень команды на полголовы упадет – при нем Соболев и другие игроки раскрываются на максимум.

Вообще, шесть очков от « » – ерунда, это не отрыв даже. Надеюсь, «Спартак» с Квинси станет чемпионом в этом сезоне.

Уверен, так и будет: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если Промес будет играть», – сказал Кавазашвили.