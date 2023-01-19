«Спартак» станет чемпионом, если Промес будет играть. Шесть очков от «Зенита» – ерунда». Кавазашвили про Мир РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Квинси Промес Футбол

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о роли хавбека Квинси Промеса.

«Если Промес не будет играть во второй части сезона, уровень команды на полголовы упадет – при нем Соболев и другие игроки раскрываются на максимум.

Вообще, шесть очков от «Зенита» – ерунда, это не отрыв даже. Надеюсь, «Спартак» с Квинси станет чемпионом в этом сезоне.

Уверен, так и будет: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если Промес будет играть», – сказал Кавазашвили.

41 комментарий

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Сергей Круглов
Ответ Winterburn
Спартак станет чемпионом, если Промес продаст весь кокаин, на вырученные деньги купит Спартак и основу Аякса ))
Что за бред несут эти детишки! 🤦
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Otto Kretschmer
Ответ Ivan Petrov
Анзорчик конечно волшебник,опять устроил зарево над невой
Какое ещё зарево, Анзорчик просто обозначил на кого будет молиться весной.
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Сергей Круглов
Ответ Назар Игорь
Слишком много грехов висит на голландце. Рукоприкладство, угроза убийства, наркоторговля. Интересно какие доводы приведëт Спартак чтобы его отмазать? Ведь возможность, хоть и небольшая играть в Еврокубках ещё остаëтся, и как же клуб с репутацией укрывателя потенциального преступника будет выглядеть? Да с ними никто играть не станет.
Нет Еврокубков , нет проблем
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Иван Рыбаков
Ответ Ivan Petrov
Анзор нужен хотя бы для того,что подгорало в Питере
Так от него и у болельщиков Спартака тоже подгорает часто.
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Сергей Круглов
Ответ RSI
Думаю, всем нужно отказаться играть с клубом, в составе которого играет наркодилер и обвиняемый в поножовщине. Или пусть с ним в составе снимаются с чемпионата.
Мы же играли с вами, когда у вас в команде играл нарик
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Сергей Круглов
Будет Промес играть, почему нет то? У него вариков не много
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Катя СПб
Ответ OldRedWhite
Всё правда, Катя ! Спартак станет чемпионом , Россию восстановят в Еврокубках , а Сборная поедет на ЧЕ и без отбора !
Воистину так.
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Игорь Замаруев
Ответ Isa Babaev
Почему спартачи о себе высокого мнения?
У шизофреников и эпилептиков неоправданно крайне высокое мнение о себе(просто на заметку).
Касательно вашего вопроса: высокое мнение о себе не только у КБ, но и у других клубов из Москвы и МО. Они готовы превратить РПЛ в чемпионат столицы, лишь бы не играл Зенит, лол. Выдумали истории про фармы Зенита, судейский заговор и т.д., потому что нужно как-то оправдать своё слабое выступление.
– Почему вы(Спартак) в еврокубках позоритесь?
– Потому что Зенит всю Лигу ослабил для своих чемпионств!

– Почему вы через раз занимаете призовые места и постоянно проигрываете Зениту?
– Потому что у Зенита вон сколько игроков за большие деньги, а у нас нет!

Всегда легче обвинить кого-то в неудачах, чем, например, посмотреть на себя и свои действия, чтобы понять что ты делаешь не так.

P.S. Касательно второго примера про деньги: кто-то берёт Азмуна за 10-12 миллионов, а кто-то Тиля за 18-20. А потом некоторые ещё и возмущаются, мол, у Зенита состав сильнее
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Данко Лазович
Борща легенде!
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OldRedWhite
Ответ леша коваленко
Нюра, а в чем у тебя сомнения?
Геть в свой Львов , КоваленкО )))
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Ivan Petrov
Ответ Isa Babaev
Почему спартачи о себе высокого мнения?
Он такой же спартаковец как и ты блондин
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леша коваленко
Ответ OldRedWhite
Всё правда, Катя ! Спартак станет чемпионом , Россию восстановят в Еврокубках , а Сборная поедет на ЧЕ и без отбора !
Нюра, а в чем у тебя сомнения?
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леша коваленко
Твоими устами Анзор да мед бы пить!
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Игорь Замаруев
Перед вторым кругом у КБ всегда так, а весной в конце сезона опять будет "пук-среньк, админресурс, бразильцы и т.д."
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Ivan Petrov
Ответ Катя СПб
Анзора понесло
Анзор нужен хотя бы для того,что подгорало в Питере
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OldRedWhite
Ответ Катя СПб
Анзора понесло
Всё правда, Катя !
Спартак станет чемпионом , Россию восстановят в Еврокубках , а Сборная поедет на ЧЕ и без отбора !
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Ivan Petrov
Анзорчик конечно волшебник,опять устроил зарево над невой
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Фантом
Ну, с Кавазашвили все давно понятно, но в целом в подобных высказываниях всегда забавляет их односторонность.

Да, до "Зенита" 6 очков, ерунда, легко отыгрывается. Но кто-нибудь обратил внимание на то, что следующий в таблице клуб отстает от "Спартака" на 1 (прописью: одно) очко?

Догнать лидера - это, конечно, задача. Но почему-то считается, что в затылок никто не дышит, а это вообще-то не так.
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WSW
Несчастный старик. Заставляют вспоминать названия команд, эти назойливые журналисты.
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Ivan Petrov
Ответ Юрий Кечко
Матч в Питере с Зенитом тоже ерунда Подумаешь 11 лет там не выигрывали )))
Язык то не устал нализывать?
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Ivan Petrov
Анзор конечно волшебник. Опять устроил зарево над Купчино
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Полуэктов Пётр
Спартак» станет чемпионом, если Промес будет играть, а Зенит - нет.
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RSI
Думаю, всем нужно отказаться играть с клубом, в составе которого играет наркодилер и обвиняемый в поножовщине. Или пусть с ним в составе снимаются с чемпионата.
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Valentin Kompaneytsev
Кавазашвили сидит в кресле пьёт прекрасный грузинский чай и улыбается пользователям: как и их?
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KOTOV71
Получается, уровень Промеса=полголовы Спартака!? странная " шкала измерения"
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