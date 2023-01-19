«Спартак» станет чемпионом, если Промес будет играть. Шесть очков от «Зенита» – ерунда». Кавазашвили про Мир РПЛ
Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о роли хавбека Квинси Промеса.
«Если Промес не будет играть во второй части сезона, уровень команды на полголовы упадет – при нем Соболев и другие игроки раскрываются на максимум.
Вообще, шесть очков от «Зенита» – ерунда, это не отрыв даже. Надеюсь, «Спартак» с Квинси станет чемпионом в этом сезоне.
Уверен, так и будет: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если Промес будет играть», – сказал Кавазашвили.
Касательно вашего вопроса: высокое мнение о себе не только у КБ, но и у других клубов из Москвы и МО. Они готовы превратить РПЛ в чемпионат столицы, лишь бы не играл Зенит, лол. Выдумали истории про фармы Зенита, судейский заговор и т.д., потому что нужно как-то оправдать своё слабое выступление.
– Почему вы(Спартак) в еврокубках позоритесь?
– Потому что Зенит всю Лигу ослабил для своих чемпионств!
– Почему вы через раз занимаете призовые места и постоянно проигрываете Зениту?
– Потому что у Зенита вон сколько игроков за большие деньги, а у нас нет!
Всегда легче обвинить кого-то в неудачах, чем, например, посмотреть на себя и свои действия, чтобы понять что ты делаешь не так.
P.S. Касательно второго примера про деньги: кто-то берёт Азмуна за 10-12 миллионов, а кто-то Тиля за 18-20. А потом некоторые ещё и возмущаются, мол, у Зенита состав сильнее
Спартак станет чемпионом , Россию восстановят в Еврокубках , а Сборная поедет на ЧЕ и без отбора !
Да, до "Зенита" 6 очков, ерунда, легко отыгрывается. Но кто-нибудь обратил внимание на то, что следующий в таблице клуб отстает от "Спартака" на 1 (прописью: одно) очко?
Догнать лидера - это, конечно, задача. Но почему-то считается, что в затылок никто не дышит, а это вообще-то не так.