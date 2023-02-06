«Спартак» – единственная команда с современным футболом. «Зенит» больше выходит за счет талантливых ребят, берет лучших за большие деньги». Кавазашвили о клубах РПЛ
Анзор Кавазашвили дал характеристику качеству игры «Спартака» при Гильермо Абаскале.
– У «Зенита» половина команды иностранцев. За счет кого им еще выигрывать? Это естественно. Они берут самых лучших за большие деньги. Эти игроки сильнее даже зенитовских россиян.
– Действительно от Малкома так много зависит?
– Да. Я говорил уже то же самое. Без него у «Спартака» было бы больше шансов побороться за чемпионство.
– Кто из россиян больше всего влияет на игру «Зенита»?
– «Спартак» – единственная команда в РПЛ с современным футболом. Абаскаль привил с первого дня в команде коллективный атакующий футбол. Это стратегия лучших европейских клубов. Это единственное превосходство «Спартака» над «Зенитом». Четкая коллективная игра в атаке.
«Зенит» больше выходит за счет качеств их талантливых ребят. Они вывозят на индивидуальных качествах, поэтому я не могу у них кого-то даже отметить. Они не любят выполнять большой объем работы, но могут компенсировать это за счет техники. В «Спартаке» же сейчас выдающихся нет. Зато есть свои воспитанники, – сказал бывший вратарь красно-белых.
Состав Зенита в матче с Краснодаром в апреле 2019: Азмун, Дзюба, Барриос, Ракицкий, Жирков, Иванович, Оздоев, Ригони, Смольников, Лунев
Сейчас в команде 10+:
Малком,Барриос,Клаудиньо,Вендел и Сантос.Особняком стоит Малком,но ваши же почти 2 года пока он лечился здесь его поливали,типа какое... взяли за 40(в рассрочку на 5 лет),а теперь Малкома в пример приводите,это как вообще?В 19-ом последних четверых могли себе позволить 3-4 клуба,но покупали Фуксов,Гаичей,Мирзовых,Марадишвилей...
Из Зенита ушли Дзюба(3,5 млн(,Азмун(3,5 млн),Оздоев(2,2 млн),Ракицкий(2,5 млн),Крицюк(1 млн),поэтому могли себе позволить прибавить немного лидерам.
p.s. Мантру "Семак просто выезжает на таланте исполнителей" слышу уже 5 год. Особенно смешно это слышать, когда вспоминаю с каким восхитительным набором игроков Сергей Богданович первое чемпионство брал, с Эрнани и Кранневиттерами
Остальным мешает то, что купив за 10М+ футболиста он может не выстрелить. И нет возможности покупать следующего за 10М+ в надежде что он выстрелит, или следующий после него.
А так да, Зенит молодцы, накупили полную ахапку аргентосов, а теперь тыкают на Паредеса. А кто кроме Паредеса из всей той закупки ещё?
Процентное соотношение не впечатляет.
С бразильцами пошло поинтереснее, но не к кому эти бразильцы кроме Зенита не поедут, ибо едут они к своим, а купить себе пачку качественных бразильцев это не 12 лямов стоит. Ещё конскую личку каждому пропиши.