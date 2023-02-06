«Спартак» – единственная команда с современным футболом. «Зенит» больше выходит за счет талантливых ребят, берет лучших за большие деньги». Кавазашвили о клубах РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Малком Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили дал характеристику качеству игры «Спартака» при Гильермо Абаскале.

– У «Зенита» половина команды иностранцев. За счет кого им еще выигрывать? Это естественно. Они берут самых лучших за большие деньги. Эти игроки сильнее даже зенитовских россиян.

– Действительно от Малкома так много зависит?

– Да. Я говорил уже то же самое. Без него у «Спартака» было бы больше шансов побороться за чемпионство.

– Кто из россиян больше всего влияет на игру «Зенита»?

– «Спартак» – единственная команда в РПЛ с современным футболом. Абаскаль привил с первого дня в команде коллективный атакующий футбол. Это стратегия лучших европейских клубов. Это единственное превосходство «Спартака» над «Зенитом». Четкая коллективная игра в атаке.

«Зенит» больше выходит за счет качеств их талантливых ребят. Они вывозят на индивидуальных качествах, поэтому я не могу у них кого-то даже отметить. Они не любят выполнять большой объем работы, но могут компенсировать это за счет техники. В «Спартаке» же сейчас выдающихся нет. Зато есть свои воспитанники, – сказал бывший вратарь красно-белых.

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33 комментария

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Дядя Гор
А не в этом смысл игры? Брать лучших,чтобы побеждать?
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Burel
Ответ Лев Бабенко
"Они вывозят за счёт своих индивидуальных качеств, поэтому не могу кого-то отдельно отметить". Вот это дурка настоящая, конечно. p.s. Мантру "Семак просто выезжает на таланте исполнителей" слышу уже 5 год. Особенно смешно это слышать, когда вспоминаю с каким восхитительным набором игроков Сергей Богданович первое чемпионство брал, с Эрнани и Кранневиттерами
Не стыдно так нагло врать ?
Состав Зенита в матче с Краснодаром в апреле 2019: Азмун, Дзюба, Барриос, Ракицкий, Жирков, Иванович, Оздоев, Ригони, Смольников, Лунев
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Фантом
А дедушка-то дурачок. Если он не видит, что игра "Зенита" - это работа трио Вендел-Кузяев-Барриос, то о чем его можно спрашивать? Малком, конечно, тоже играет роль, но он вишенка на торте, обеспечиваемом этой троицей.
+3
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Тайосич
Ответ Лев Бабенко
Комментарий удален модератором
А разве нет? Или у зенитовцев каждый сезон отдельный и никак не связан с предыдущим? У вас по окончании сезона память стирается что ли?
+1
-6
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Тайосич
Ответ Isa Babaev
Объясните, почему бывшие игроки и все кто причастен к Спартаку всегда упоминают Зенит даже когда говорят о своем клубе ? Комплексы или зависть?
Зенит - главный бич российского футбола. Всем неравнодушным необходимо сплотиться против общего врага.
+1
-3
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Тайосич
Ответ Александр Беляков
4 шприца борща внутривенно этому господину.
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слесарь Гавриленко
Ответ Hong Kil
12 мио за Клаудиньо это конечно неподъемная цена для российских клубов.
Федун за Кавенаги примерно столько заплатил. В 2004
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В Питере Пять
Ответ Isa Babaev
Объясните, почему бывшие игроки и все кто причастен к Спартаку всегда упоминают Зенит даже когда говорят о своем клубе ? Комплексы или зависть?
Если КБ не вспомнит про Зенит, то день, считай, прошёл зря.
+7
0
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Тайосич
Ответ Hong Kil
12 мио за Клаудиньо это конечно неподъемная цена для российских клубов.
150 млн за 3-х футболистов - подъёмная цена для российских клубов, кроме Зенита?
+2
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Лев Бабенко
Ответ Ковид 07.10.52
Главный набор в кабинетах сидит газовых и их друзья в РФС....состав особой роли не играет...
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Ковид 07.10.52
Ответ Лев Бабенко
"Они вывозят за счёт своих индивидуальных качеств, поэтому не могу кого-то отдельно отметить". Вот это дурка настоящая, конечно. p.s. Мантру "Семак просто выезжает на таланте исполнителей" слышу уже 5 год. Особенно смешно это слышать, когда вспоминаю с каким восхитительным набором игроков Сергей Богданович первое чемпионство брал, с Эрнани и Кранневиттерами
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+3
-16
-13
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Zenith forever
Ответ ЗЕНИТ65
Он вообще футбол смотрит?
Он пытается, наверное, футбол смотреть, но показывают футбол во второй половине дня, тяжело ветерану до этого времени пару стаканов не пропустить, а дальше - полусон, дремота, футбол смотришь, но не видишь. Это все так и есть, по себе знаю :-)))
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Англосакс и прочие американцы
Ответ Александр Беляков
4 шприца борща внутривенно этому господину.
Мочишки
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Англосакс и прочие американцы
Александр Суряев - гори в аду!
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ЗЕНИТ65
Он вообще футбол смотрит?
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Пользователь Huawei
Ответ Isa Babaev
Объясните, почему бывшие игроки и все кто причастен к Спартаку всегда упоминают Зенит даже когда говорят о своем клубе ? Комплексы или зависть?
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Дмитрий9779
Ответ fargys
Вы так кичитесь этим, но посмотрите шире на ситуацию - Зенит может взять 10 футболистов за 10М+ каждого, а потом когда пара из них стрельнет говорить "Вот мы взяли за 12 лямов, а вам что мешает". Остальным мешает то, что купив за 10М+ футболиста он может не выстрелить. И нет возможности покупать следующего за 10М+ в надежде что он выстрелит, или следующий после него. А так да, Зенит молодцы, накупили полную ахапку аргентосов, а теперь тыкают на Паредеса. А кто кроме Паредеса из всей той закупки ещё? Процентное соотношение не впечатляет. С бразильцами пошло поинтереснее, но не к кому эти бразильцы кроме Зенита не поедут, ибо едут они к своим, а купить себе пачку качественных бразильцев это не 12 лямов стоит. Ещё конскую личку каждому пропиши.
Кто у Зенита за 10+ не "стрельнул"?
Сейчас в команде 10+:
Малком,Барриос,Клаудиньо,Вендел и Сантос.Особняком стоит Малком,но ваши же почти 2 года пока он лечился здесь его поливали,типа какое... взяли за 40(в рассрочку на 5 лет),а теперь Малкома в пример приводите,это как вообще?В 19-ом последних четверых могли себе позволить 3-4 клуба,но покупали Фуксов,Гаичей,Мирзовых,Марадишвилей...
Из Зенита ушли Дзюба(3,5 млн(,Азмун(3,5 млн),Оздоев(2,2 млн),Ракицкий(2,5 млн),Крицюк(1 млн),поэтому могли себе позволить прибавить немного лидерам.
+5
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Isa Babaev
Объясните, почему бывшие игроки и все кто причастен к Спартаку всегда упоминают Зенит даже когда говорят о своем клубе ? Комплексы или зависть?
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hartum
Давайте пожелаем ветерану здоровья! Остальное обсуждать просто бессмысленно
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Eric_Cartman
Дед, за сколько вы педрош брали, алло? Или таблетки уже бессильны?
+17
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Владимир Молявин
А ведь в чём-то он прав.
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Сергей Илюшенков
У Спартака на данный момент вернулись все леги в строй,будет интересно теперь посмотреть на сборную мира против сборной бразилии!
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nobrainnopain
Старость надо уважать, а не выставлять на посмешище подсовывая микрофон
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Лев Бабенко
"Они вывозят за счёт своих индивидуальных качеств, поэтому не могу кого-то отдельно отметить". Вот это дурка настоящая, конечно.

p.s. Мантру "Семак просто выезжает на таланте исполнителей" слышу уже 5 год. Особенно смешно это слышать, когда вспоминаю с каким восхитительным набором игроков Сергей Богданович первое чемпионство брал, с Эрнани и Кранневиттерами
+40
-5
+35
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fargys
Ответ Hong Kil
12 мио за Клаудиньо это конечно неподъемная цена для российских клубов.
Вы так кичитесь этим, но посмотрите шире на ситуацию - Зенит может взять 10 футболистов за 10М+ каждого, а потом когда пара из них стрельнет говорить "Вот мы взяли за 12 лямов, а вам что мешает".
Остальным мешает то, что купив за 10М+ футболиста он может не выстрелить. И нет возможности покупать следующего за 10М+ в надежде что он выстрелит, или следующий после него.
А так да, Зенит молодцы, накупили полную ахапку аргентосов, а теперь тыкают на Паредеса. А кто кроме Паредеса из всей той закупки ещё?
Процентное соотношение не впечатляет.
С бразильцами пошло поинтереснее, но не к кому эти бразильцы кроме Зенита не поедут, ибо едут они к своим, а купить себе пачку качественных бразильцев это не 12 лямов стоит. Ещё конскую личку каждому пропиши.
+5
-7
-2
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