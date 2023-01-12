«У Абаскаля красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 млн евро в год». Кавазашвили о тренере «Спартака»
Анзор Кавазашвили высоко отозвался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«Абаскаль – умница, наш человек. С его приходом команда расцвела и стала играть в настоящий спартаковский футбол. Игроки выполняют много техничных действий, виден четкий рисунок игры. Никому за последние 10 лет не удавалось добиться такого прогресса в первый год работы.
Отношение Гильермо к клубу говорит о том, что он порядочный человек. Не верю, что в ближайшее время он куда-то уйдет. Абаскаль не крыса, как другие европейские специалисты, он предан клубу.
Надеюсь, что с этим тренером красно-белые возьмут титул РПЛ. Команда готова к этому, нужно лишь немного везения и чтобы «Зенит» допустил осечки.
Может ли в будущем Абаскаль возглавить «Зенит»? У Гильермо красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 млн евро в год. Из «Спартака» он уйдет только на повышение в испанский клуб. Или в любую другую крепкую европейскую команду. А в России судьба Абаскаля будет связана только с красно-белыми», – сказал бывший вратарь «Спартака».
- Триста!
- Это несерьезно!
- Нет, не пойдет.
- Вы нас не знаете и мы вас не знаем.
- Ищи дурачков.
- Я на русалках больше заработаю.
- Пошли, пошли.
- Курам на смех.
- Подумаешь триста!
- Стойте! 301
Ваши условия?
- 330! - Согласен.
- Каждому!
- Согласен!
Красно-белая ДНК и ромбовидный мозг.
«Удивительный клуб «Спартак». Где этот Абаскаль хоть работал? В «Базеле»? Это хорошая команда. 33 года этому тренеру, значит, только закончил играть.
Интересно узнать, кто же его пригласил – Федун или его супруга. Обалдеть можно, я просто шокирован.
Такое впечатление, что Федун с Заремой инопланетяне, были где-то в прошлом, поэтому у них столько много гражданств разных стран. Не понимаю, как они работают. Зачем тогда Леонид Арнольдович, выступая в прессе, говорил о потере больших денег.
Я не могу понять, что за игра вокруг «Спартака». Это клуб из клоунов, что ли? Просто ужасно. За 19 лет поменять столько тренеров. Нет слов», – сказал экс-вратарь «Спартака» и член комитета по этике.
А если серьезно, зачем Абаскаль Зениту?
— Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
— За сколько сделаешь?
— За день сделаю.
— А за два?
— Ну… За… Сделаем и за два.
— А за пять дней?
— Ну, ежели постараться — можно и за пять.
— А за десять?
— Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!
— Бери помощников, но чтобы не раньше!
"Формула любви"
А на самом деле уйти прямо завтра - может стать пятном на биографии тренера !
Они там совсем уже ###_ в Европе этой )))