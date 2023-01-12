«У Абаскаля красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 млн евро в год». Кавазашвили о тренере «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили высоко отозвался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль – умница, наш человек. С его приходом команда расцвела и стала играть в настоящий спартаковский футбол. Игроки выполняют много техничных действий, виден четкий рисунок игры. Никому за последние 10 лет не удавалось добиться такого прогресса в первый год работы.

Отношение Гильермо к клубу говорит о том, что он порядочный человек. Не верю, что в ближайшее время он куда-то уйдет. Абаскаль не крыса, как другие европейские специалисты, он предан клубу.

Надеюсь, что с этим тренером красно-белые возьмут титул РПЛ. Команда готова к этому, нужно лишь немного везения и чтобы «Зенит» допустил осечки.

Может ли в будущем Абаскаль возглавить «Зенит»? У Гильермо красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 млн евро в год. Из «Спартака» он уйдет только на повышение в испанский клуб. Или в любую другую крепкую европейскую команду. А в России судьба Абаскаля будет связана только с красно-белыми», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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28 комментариев

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bgmt
Ответ Peter Parker
Вот что бывает с ветеранами Торпедо, когда у клуба нет успехов. Только и приходиться говорить о других командах
это ещё и ветеран Зенита, увы
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theDoctor
Что-то перебор поросячих разговоров о Зените
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MAXIMum1
- Сумма?
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- Каждому!
- Согласен!
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Катя СПб
У меня такое ощущение, что Газпром подкупил Зарему и Кавазашвили чтобы они позорили Спартак где только и как только можно
+2
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Peter Parker
Вот что бывает с ветеранами Торпедо, когда у клуба нет успехов. Только и приходиться говорить о других командах
+1
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Сергей Галынский
а сам Абаскаль знает об этом?
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Виталик Украинский
Направьте уже этого члена по этике к психиатру. Понятно что у него спартак головного мозга, но чтобы в такой обострений форме?!?!?! Сейчас он договорится что жена его может уйти к любому, но только не в Зенит.
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Юрий Синьков
Зенит его не возьмёт, если он сам заплатит зениту 10 млн.евро
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varvarjuk
Да за 3 ляма даже в торпедо пойдёт
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MAXIMum1
Если честно, пойдёт туда, где больше платят, где более комфортно. Да и Зениту он не нужен.
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rarog
Ответ Фантом
Да-да. А теперь смотрим сюда: https://www.sports.ru/football/1109651606-spartak-klub-iz-klounov-chto-li-ya-shokirovan-takoe-vpechatlenie-chto-.html «Удивительный клуб «Спартак». Где этот Абаскаль хоть работал? В «Базеле»? Это хорошая команда. 33 года этому тренеру, значит, только закончил играть. Интересно узнать, кто же его пригласил – Федун или его супруга. Обалдеть можно, я просто шокирован. Такое впечатление, что Федун с Заремой инопланетяне, были где-то в прошлом, поэтому у них столько много гражданств разных стран. Не понимаю, как они работают. Зачем тогда Леонид Арнольдович, выступая в прессе, говорил о потере больших денег. Я не могу понять, что за игра вокруг «Спартака». Это клуб из клоунов, что ли? Просто ужасно. За 19 лет поменять столько тренеров. Нет слов», – сказал экс-вратарь «Спартака» и член комитета по этике.
Выросло ДНК оперативно
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MAXIMum1
Посмеялся. Это диагноз. Не дай Бог так вляпаться.
Красно-белая ДНК и ромбовидный мозг.
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Фантом
Да-да. А теперь смотрим сюда: https://www.sports.ru/football/1109651606-spartak-klub-iz-klounov-chto-li-ya-shokirovan-takoe-vpechatlenie-chto-.html

«Удивительный клуб «Спартак». Где этот Абаскаль хоть работал? В «Базеле»? Это хорошая команда. 33 года этому тренеру, значит, только закончил играть.

Интересно узнать, кто же его пригласил – Федун или его супруга. Обалдеть можно, я просто шокирован.

Такое впечатление, что Федун с Заремой инопланетяне, были где-то в прошлом, поэтому у них столько много гражданств разных стран. Не понимаю, как они работают. Зачем тогда Леонид Арнольдович, выступая в прессе, говорил о потере больших денег.

Я не могу понять, что за игра вокруг «Спартака». Это клуб из клоунов, что ли? Просто ужасно. За 19 лет поменять столько тренеров. Нет слов», – сказал экс-вратарь «Спартака» и член комитета по этике.
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Виталий Желтоусов
У зенита есть петржела, у Спартака есть тоже свой клоун.
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Великий Алонсо
А за 4 ляма пойдёт, вот и и вся ваша дэ эн ка, вопрос лишь в деньгах.
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SPB Patriot
А за 4 млн?😂😂
А если серьезно, зачем Абаскаль Зениту?
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belwrestler
Если вспомнить - то Базель (предыдущий клуб Абаскаля) имеет красно -синие цвета. А итальянский - бело - голубые. Да и в Испании он тренировал "синих". Журналюги бы перед звонком деду хотя бы говорили ему об "тренерском пути" испанца. А то "дед" в своей вселенной об этом и не знает.
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La Crosse Bobcats
неужели разработчитам Спортс.ру реально так сложно сделать бан по тегам? мне нафиг не интересно всякие Кавазашвили, Заремы и т.п. ну нафига вы их пихаете в ленту с тэгом "Зенит"? вы реально думаете что болельщикам Зенита интересны эти пассажиры? ))
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Тимур Байкин
Заберите у него микрофон. Плохой стендап получается
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Amalfitano
— Степан! У гостя карета сломалась.
— Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
— За сколько сделаешь?
— За день сделаю.
— А за два?
— Ну… За… Сделаем и за два.
— А за пять дней?
— Ну, ежели постараться — можно и за пять.
— А за десять?
— Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!
— Бери помощников, но чтобы не раньше!

"Формула любви"
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Arman FCSM
Хватить звонить ему! Отстаньте уже от деда 🙂
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Otto Kretschmer
Ответ сам ГазПром
А кто то звал?
Это кукуха мясного ветерана посетила, она и рассказала.
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OldRedWhite
Минимум 4 )))
А на самом деле уйти прямо завтра - может стать пятном на биографии тренера !
Они там совсем уже ###_ в Европе этой )))
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OldRedWhite
Ответ Dmitry Stepanov
3,1
Минимум 4-ре !
0
-2
-2
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сам ГазПром
А кто то звал?
+10
-3
+7
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