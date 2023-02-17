Анзор Кавазашвили: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, я уверен»
Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне.
«Есть ли у «Зенита» админресурс? Отказываюсь это комментировать. Не травите меня с руководством «Зенита», у вас есть свое мнение – напишите от себя. Это провокация.
Что касается «Спартака», то я уверен, что в этом сезоне они станут чемпионами. Так и будет!» – сказал бывший вратарь «Спартака».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков. У лидирующего «Зенита» 42 очка.
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