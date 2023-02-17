Анзор Кавазашвили: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, я уверен»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Есть ли у «Зенита» админресурс? Отказываюсь это комментировать. Не травите меня с руководством «Зенита», у вас есть свое мнение – напишите от себя. Это провокация.

Что касается «Спартака», то я уверен, что в этом сезоне они станут чемпионами. Так и будет!» – сказал бывший вратарь «Спартака».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков. У лидирующего «Зенита» 42 очка.

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31 комментарий

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alexsem69
Ответ Nick Crosier
Сегодня Пятница,так что Анзор вполне резонно выпил,а потом понесло.
Нужно пациенту сказать, что уже стал Спартак чемпионом...😆😆
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San9
У сектантов сегодня перевозбуждение после товарняка Зенита
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Антимосковский
рот ставишь?
+4
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+4
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Антимосковский
Ответ Дядя ТУРА
в психологическом диспансере нет алкоголя.
там стоят на учете психологи?
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Владимир Владимир
Ответ Кирилл.С-Пб
Феерично он мне сон отбил 🤣🤣🤣
А мне отбили сон комментарии
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Дмитрий9779
Ответ Unnamed80
В мире Анзора, Спартак на протяжении десятка лет бессменный чемпион России, как и мантра о ненужности и бесполезности легионеров в наших клубах.
И играет своими воспитанниками.
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Злодей Спб
Дед - пердед :)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Как Спартак может стать чемпионом, если Ростов его обойдёт?
+1
-1
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wildgamer
Ответ Nick Crosier
Сегодня Пятница,так что Анзор вполне резонно выпил,а потом понесло.
А посреди недели Анзор выпивает нерезонно ?)
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The Prickly
Жим-жим случился у Анзора Амберковича. И куда только делась невероятная смелость и радикальность, как только речь зашла про админресурс Зенита?
+1
-1
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Фут.Боль
Ответ Дядя ТУРА
в психологическом диспансере нет алкоголя.
Там психологию изучают?
+7
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GMF
Ставь хату
+2
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Кирилл.С-Пб
Феерично он мне сон отбил 🤣🤣🤣
+2
-2
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Дядя ТУРА
Ответ Nick Crosier
Сегодня Пятница,так что Анзор вполне резонно выпил,а потом понесло.
в психологическом диспансере нет алкоголя.
+4
-9
-5
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Arty K.
Пятница, Анзор, беленькая... всё стабильно.
+9
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Black Phoenix
Пить надо меньше, батенька Кавазашвили. Зенит чемпионом станет в пятый раз подряд.
+4
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Unnamed80
Что это за чудо-госпиталь, где возможно постоянное посещение душевнобольных, в любое время дня и суток?
+4
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Zapp Brannigan
Ловите наркомана
+4
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Unnamed80
В мире Анзора, Спартак на протяжении десятка лет бессменный чемпион России, как и мантра о ненужности и бесполезности легионеров в наших клубах.
+8
-2
+6
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Lenkoran33
Это тоже самое что сказать Ювентус в этом году станет чемпионом
0
0
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Bashibuzuck
Дед, пей таблетки, а то......😁
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Marat_NJL
Ответ Дмитрий9779
Сейчас такие же с нашей стороны,с противоположной точкой зрения подойдут😁
Ну не сейчас, поздно уже. Вот завтра Гена проснется)
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arsenal.ave
За этим человечком давно уже должны были приехать специальные люди, на специальной машине отвезти в специальное учреждение и под специальный присмотр. Хотя, возможно он оттуда и вещает
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Владимир Данилов
Этому столику больше не наливать.
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KOTOV71
Поднимаем руки вверх,затем резко опускаем,и на выдохе повторяем " Спартак будет Чемпионом!" ( По 10- 15 раз в день, после еды)
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