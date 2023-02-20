«Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься». Дзюба – Кокорину после шутки про их со Смольниковым возраст

и обменялись колкостями в инстаграме.

Дзюба выложил фото с тренировки с партнерами по « » и написал: «Готовимся вовсю 🦁».

Фото: instagram.com/artem.dzyuba/

Кокорин, выступающий за кипрский « », написал в комментариях под этим фото: «Просто вам на двоих с дедом [ ] больше лет, чем этим 6 ребятам 😂».

Дзюба написал: «😂😂😂 Слышь, Месси крашеный 🐽! Пьяным забиваешь там и радуешься 😝🤪».

Вчера Кокорин выложил фото своего празднования гола в стиле Месси и упомянул фразу «Чего уставился, придурок?», которую Лео говорил Вегорсту.