«Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься». Дзюба – Кокорину после шутки про их со Смольниковым возраст

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Игорь Смольников Александр Кокорин соцсети ахахаха Футбол

Артем Дзюба и Александр Кокорин обменялись колкостями в инстаграме.

Дзюба выложил фото с тренировки с партнерами по «Локомотиву» и написал: «Готовимся вовсю 🦁».

Фото: instagram.com/artem.dzyuba/

Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», написал в комментариях под этим фото: «Просто вам на двоих с дедом [Игорем Смольниковым] больше лет, чем этим 6 ребятам 😂».

Дзюба написал: «😂😂😂 Слышь, Месси крашеный 🐽! Пьяным забиваешь там и радуешься 😝🤪».

Вчера Кокорин выложил фото своего празднования гола в стиле Месси и упомянул фразу «Чего уставился, придурок?», которую Лео говорил Вегорсту.

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24 комментария

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MironSM84
Болик и Лёлик))
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Великий Алонсо
Зато у Артёма 🍆 в 2 раза больше чем у Месси
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Atameken Print
Ответ Spartakus1984
Где знаки препинания?Не понятно,то ли Коко сам пьян и забивает голы,то ли,пьяным командам забивает.
В этом то и смысл
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Геннадий Тимченко
российские Ян Коллер и Месси препираются 🤣🤣🤣
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Lacrosse-style goal
Интеллектуальные беседы...
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Лёха Жданчик
Ответ Spartakus1984
Где знаки препинания?Не понятно,то ли Коко сам пьян и забивает голы,то ли,пьяным командам забивает.
Ты еще ....бись что они не гусиным пером и чернилами это писали)
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Матрос Кот
Хорошего спикера Локо отхватил!
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FromRostov
Два клоуна - пара! всё футбол веселее! :)))
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Spartakus1984
Где знаки препинания?Не понятно,то ли Коко сам пьян и забивает голы,то ли,пьяным командам забивает.
Ахаха, я понимаю, что на спортсе все хейтят их, но предъявлять претензии за знаки препинания в дружеской перепалке шутками в комментах (!), это нужно быть отпетым хейтером)

При этом Spartakus1984, у тебя в комментарии пропущены пробелы, ахаха, это самое смешное. Боже, какое лицемерие
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Сэйлор Мун
Опубликовал Любовь Курчавовa
Источник — инстаграм Артема Дзюбы

все ясно. я что то не особо и удивлен кто опубликовал очередную неспортивную желтуху на нашем якобы спортивном ресурсе.
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WhatZ
Разговор двух интеллектуалов
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Мукунку хороший
Лицо Глушенкова на фото передаёт всё..
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korj88
Уровень их интеллекта примерно совпадает
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Российский пользователь
два идиота
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Mark Renton
Схватка мочи и кала.
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инок
Переписка двух футболистов. И зачем такое
выкладывать?
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romani477
Ответ error505
Пьяным он обычно стульями дерётся, а тут забивает
Стульями забивает - круто!)))
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андрэ
типичный диалог из медеалиги
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Aleksey Yashin
Сцепились жаба с гадюкой 😂🤪👬
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zip13
в мире животных
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Mohnatiy
...сказала легенда "Демирспора".
0
-4
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Spartakus1984
Где знаки препинания?Не понятно,то ли Коко сам пьян и забивает голы,то ли,пьяным командам забивает.
+11
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error505
Пьяным он обычно стульями дерётся, а тут забивает
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Sevuska
Так Месси ещё никто не оскорблял 🐽
😆😆
+12
-6
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