«Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься». Дзюба – Кокорину после шутки про их со Смольниковым возраст
Артем Дзюба и Александр Кокорин обменялись колкостями в инстаграме.
Дзюба выложил фото с тренировки с партнерами по «Локомотиву» и написал: «Готовимся вовсю 🦁».
Фото: instagram.com/artem.dzyuba/
Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», написал в комментариях под этим фото: «Просто вам на двоих с дедом [Игорем Смольниковым] больше лет, чем этим 6 ребятам 😂».
Дзюба написал: «😂😂😂 Слышь, Месси крашеный 🐽! Пьяным забиваешь там и радуешься 😝🤪».
Вчера Кокорин выложил фото своего празднования гола в стиле Месси и упомянул фразу «Чего уставился, придурок?», которую Лео говорил Вегорсту.
При этом Spartakus1984, у тебя в комментарии пропущены пробелы, ахаха, это самое смешное. Боже, какое лицемерие
Источник — инстаграм Артема Дзюбы
все ясно. я что то не особо и удивлен кто опубликовал очередную неспортивную желтуху на нашем якобы спортивном ресурсе.
выкладывать?
😆😆