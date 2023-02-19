«Если бы не этот сериал «12 стульев», Кокорин до сих пор мог играть в «Зените». В России таких игроков единицы». Агент Сафонов об Александре

Теги Зенит Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Алексей Сафонов Александр Кокорин агенты Футбол

Агент Алексей Сафонов высказался о результативности Александра Кокорина.

31-летний нападающий, принадлежащий «Фиорентине», забил 9 мячей за «Арис» Лимасол и делит второе место в списке бомбардиров лиги Кипра.

– Можно ли сказать, что проблема была в «Фиорентине», а не в Кокорине?

– Думаю, что нет. Так нельзя сказать. Уровень итальянского чемпионата и играющих там защитников на три головы выше, чем на Кипре. Если бы Кокорин сейчас поехал в чемпионат Гондураса, то там бы он забил еще в два раза больше.

 – Как вы сейчас оцениваете уровень игры Кокорина?

– Я считаю, что он нашел свою нишу. Пока идет, слава Богу, что забивает и получает удовольствие от игры.

То настроение у него было, то еще что-то… Сейчас ему дают игровое время. Кокорин выходит и забивает. Для нападающего это важно.

– Четыре из девяти голов Кокорин забил с пенальти. Это хорошо для форварда?

– Какая разница? Гол есть гол. С пенальти или со штрафного.  

 – Может ли «Фиорентина» дать еще один шанс Кокорину?

– Он им принадлежит. Почему бы и нет? Лучше агенту Кокорина задать вопрос. Как они уезжали из Италии? Может, они с кем-то поругались или наоборот.

Тут есть определенные нюансы. В Италии своеобразный чемпионат. Не каждый там может заиграть. Главная задача агента – не навредить.

Кокорин – игрок хорошего уровня. Может, сейчас где-то переосмыслил отношения. Он классно играл. Называя вещи своими именами, в России подобных игроков единицы.

У нас везде от любви до ненависти один шаг. Если бы не этот сериал «12 стульев», то, может быть, Кокорин до сих пор играл бы в «Зените», – сказал Сафонов.

Тренер «Ариса»: «Кокорин подтверждает свой высокий уровень. Если продолжит так играть, «Фиорентина» по-любому захочет вернуть его»

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14 комментариев

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artpal
12 стульев? А кого Кокорин бил остальными 11?
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Faust Doc
Ответ Александр Бугаев
А если бы не Золотой телёнок, то Кокорин бы уже Золотой Мяч взял
Если бы если бы не было вина
Если бы водку не придумал сатана
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Камбоджа Иванов
Ответ Under
ну это всё хорошо, только тогда про него надо и писать в прошедшем времени - умел до крестов, тюрьмы и прочих оправданий, а сейчас поезд ушёл, к сожалению если это кому-то ещё будет интересно, впрочем
> комментарий под новостью «Если бы не этот сериал «12 стульев», Кокорин до сих пор мог играть в «Зените»

> ответ на комментарий под этой же новостью - ну это всё хорошо, только тогда про него надо и писать в прошедшем времени
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igls54
Во-первых - стул был один, во-вторых - он был жидкий
+3
0
+3
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Under
Ответ Камбоджа Иванов
Потому что карьера была подкошена крестами в ЛЕ (в которой он возил игроков Реала Сосьедад и Лейпцига, а не Пари НН и Тамбова), а потом убита после матча Зенита и Краснодара в Питере, когда он с Пашей поехал в Москву, натворил дичи, и там им выдали максимально показательную порку тюрьмой за удар стулом, хотя в аналогичных случаях (при другом потерпевшем) никто бы и никогда не сел.
ну это всё хорошо, только тогда про него надо и писать в прошедшем времени - умел до крестов, тюрьмы и прочих оправданий, а сейчас поезд ушёл, к сожалению
если это кому-то ещё будет интересно, впрочем
+1
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+1
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Камбоджа Иванов
Ответ Mechel**
Это ты про Клаудиньо или Малкома?
Клаудиньо, который после травмы, кроме матча с Ахматом, непонятно что на поле делает? Так сейчас Мостовой играет поинтереснее, чем бразилец после травмы. Уж не знаю в чем там фокус, но он пока мертвейший.
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Камбоджа Иванов
Ответ Under
если Кокорин всё это умеет, почему он не заиграл в Фиорентине? конечно, умеет регулярно, а не по праздникам, и то если желание есть
Потому что карьера была подкошена крестами в ЛЕ (в которой он возил игроков Реала Сосьедад и Лейпцига, а не Пари НН и Тамбова), а потом убита после матча Зенита и Краснодара в Питере, когда он с Пашей поехал в Москву, натворил дичи, и там им выдали максимально показательную порку тюрьмой за удар стулом, хотя в аналогичных случаях (при другом потерпевшем) никто бы и никогда не сел.
0
-1
-1
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Velirpa
нулевой игрок, уголовник, в Россиюшке почему-то считается топом.
+3
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+3
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Mechel**
Ответ Камбоджа Иванов
Полно? Назови мне 3 российских игроков РПЛ, кроме Кузяева и Миранчука, которые: - способны бить с обеих ног; - хорошо играют головой при не самом высоком росте; - умеют давать короткие и длинные передачи, то есть, видят поле; - могут в дриблинг и не теряют мяч при первом же ускорении с мячом; - не теряют мяч, если мяч летит не в голову и выше колена; - закрывают 4 позиции в атаке почти без потери качества (слева, справа, по центру, под нападающим); - хорошо исполняют пенальти; - имеют, хотя бы, такую же скорость, как у Кокорина после травмы.
Это ты про Клаудиньо или Малкома?
0
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Under
Ответ Камбоджа Иванов
Полно? Назови мне 3 российских игроков РПЛ, кроме Кузяева и Миранчука, которые: - способны бить с обеих ног; - хорошо играют головой при не самом высоком росте; - умеют давать короткие и длинные передачи, то есть, видят поле; - могут в дриблинг и не теряют мяч при первом же ускорении с мячом; - не теряют мяч, если мяч летит не в голову и выше колена; - закрывают 4 позиции в атаке почти без потери качества (слева, справа, по центру, под нападающим); - хорошо исполняют пенальти; - имеют, хотя бы, такую же скорость, как у Кокорина после травмы.
если Кокорин всё это умеет, почему он не заиграл в Фиорентине?
конечно, умеет регулярно, а не по праздникам, и то если желание есть
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Камбоджа Иванов
Ответ Mechel**
Так в чем его бесподобность? Таких игроков полно в России.
Полно? Назови мне 3 российских игроков РПЛ, кроме Кузяева и Миранчука, которые:
- способны бить с обеих ног;
- хорошо играют головой при не самом высоком росте;
- умеют давать короткие и длинные передачи, то есть, видят поле;
- могут в дриблинг и не теряют мяч при первом же ускорении с мячом;
- не теряют мяч, если мяч летит не в голову и выше колена;
- закрывают 4 позиции в атаке почти без потери качества (слева, справа, по центру, под нападающим);
- хорошо исполняют пенальти;
- имеют, хотя бы, такую же скорость, как у Кокорина после травмы.
+2
-3
-1
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Under
ну и кем бы он там был?
без школы, без опыта, не мужчина
+6
0
+6
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Александр Бугаев
А если бы не Золотой телёнок, то Кокорин бы уже Золотой Мяч взял
+7
0
+7
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Mechel**
Так в чем его бесподобность? Таких игроков полно в России.
0
0
0
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