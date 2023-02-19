«Если бы не этот сериал «12 стульев», Кокорин до сих пор мог играть в «Зените». В России таких игроков единицы». Агент Сафонов об Александре
Агент Алексей Сафонов высказался о результативности Александра Кокорина.
31-летний нападающий, принадлежащий «Фиорентине», забил 9 мячей за «Арис» Лимасол и делит второе место в списке бомбардиров лиги Кипра.
– Можно ли сказать, что проблема была в «Фиорентине», а не в Кокорине?
– Думаю, что нет. Так нельзя сказать. Уровень итальянского чемпионата и играющих там защитников на три головы выше, чем на Кипре. Если бы Кокорин сейчас поехал в чемпионат Гондураса, то там бы он забил еще в два раза больше.
– Как вы сейчас оцениваете уровень игры Кокорина?
– Я считаю, что он нашел свою нишу. Пока идет, слава Богу, что забивает и получает удовольствие от игры.
То настроение у него было, то еще что-то… Сейчас ему дают игровое время. Кокорин выходит и забивает. Для нападающего это важно.
– Четыре из девяти голов Кокорин забил с пенальти. Это хорошо для форварда?
– Какая разница? Гол есть гол. С пенальти или со штрафного.
– Может ли «Фиорентина» дать еще один шанс Кокорину?
– Он им принадлежит. Почему бы и нет? Лучше агенту Кокорина задать вопрос. Как они уезжали из Италии? Может, они с кем-то поругались или наоборот.
Тут есть определенные нюансы. В Италии своеобразный чемпионат. Не каждый там может заиграть. Главная задача агента – не навредить.
Кокорин – игрок хорошего уровня. Может, сейчас где-то переосмыслил отношения. Он классно играл. Называя вещи своими именами, в России подобных игроков единицы.
У нас везде от любви до ненависти один шаг. Если бы не этот сериал «12 стульев», то, может быть, Кокорин до сих пор играл бы в «Зените», – сказал Сафонов.
Тренер «Ариса»: «Кокорин подтверждает свой высокий уровень. Если продолжит так играть, «Фиорентина» по-любому захочет вернуть его»
Если бы водку не придумал сатана
> ответ на комментарий под этой же новостью - ну это всё хорошо, только тогда про него надо и писать в прошедшем времени
если это кому-то ещё будет интересно, впрочем
конечно, умеет регулярно, а не по праздникам, и то если желание есть
- способны бить с обеих ног;
- хорошо играют головой при не самом высоком росте;
- умеют давать короткие и длинные передачи, то есть, видят поле;
- могут в дриблинг и не теряют мяч при первом же ускорении с мячом;
- не теряют мяч, если мяч летит не в голову и выше колена;
- закрывают 4 позиции в атаке почти без потери качества (слева, справа, по центру, под нападающим);
- хорошо исполняют пенальти;
- имеют, хотя бы, такую же скорость, как у Кокорина после травмы.
без школы, без опыта, не мужчина