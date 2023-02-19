«Если бы не этот сериал «12 стульев», Кокорин до сих пор мог играть в «Зените». В России таких игроков единицы». Агент Сафонов об Александре

Агент Алексей Сафонов высказался о результативности .

31-летний нападающий, принадлежащий «Фиорентине», забил 9 мячей за «Арис» Лимасол и делит второе место в списке бомбардиров лиги Кипра.

– Можно ли сказать, что проблема была в «Фиорентине», а не в Кокорине?

– Думаю, что нет. Так нельзя сказать. Уровень итальянского чемпионата и играющих там защитников на три головы выше, чем на Кипре. Если бы Кокорин сейчас поехал в чемпионат Гондураса, то там бы он забил еще в два раза больше.

– Как вы сейчас оцениваете уровень игры Кокорина?

– Я считаю, что он нашел свою нишу. Пока идет, слава Богу, что забивает и получает удовольствие от игры.

То настроение у него было, то еще что-то… Сейчас ему дают игровое время. Кокорин выходит и забивает. Для нападающего это важно.

– Четыре из девяти голов Кокорин забил с пенальти. Это хорошо для форварда?

– Какая разница? Гол есть гол. С пенальти или со штрафного.

– Может ли «Фиорентина» дать еще один шанс Кокорину?

– Он им принадлежит. Почему бы и нет? Лучше агенту Кокорина задать вопрос. Как они уезжали из Италии? Может, они с кем-то поругались или наоборот.

Тут есть определенные нюансы. В Италии своеобразный чемпионат. Не каждый там может заиграть. Главная задача агента – не навредить.

Кокорин – игрок хорошего уровня. Может, сейчас где-то переосмыслил отношения. Он классно играл. Называя вещи своими именами, в России подобных игроков единицы.

У нас везде от любви до ненависти один шаг. Если бы не этот сериал «12 стульев», то, может быть, Кокорин до сих пор играл бы в « », – сказал Сафонов.

Тренер «Ариса»: «Кокорин подтверждает свой высокий уровень. Если продолжит так играть, «Фиорентина» по-любому захочет вернуть его»