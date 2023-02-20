Глава «Локомотива» Нагорных о «токсичности» Дзюбы: «Его бэкграунд – рекорды по голам в РПЛ и сборной. Любой спортсмен всегда непростой человек, тем более лидер»

Председатель совета директоров « » прокомментировал подписание Артема Дзюбы.

– У «Локомотива» много новичков. Было ощущение, что идет ставка на молодежь – Пиняев, ... И тут в конце трансферного окна вы пригласили Дзюбу и Смольникова. Это немного привело народ в смятение.

– Мы не отказываемся от нашей стратегической линии, но на сегодняшний день нам также необходимы опытные футболисты. Давайте не забывать про Илью Лантратова, которого ранее подписали на длительный срок.

Что касается и , то, на наш взгляд, они обязательно помогут. С обоими заключены контракты до конца сезона, дальше станем смотреть по их результатам. Но, совершенно точно, работа рядом с мастерами такого уровня позволит нашим молодым ребятам расти.

– Есть ли у Дзюбы какой-то пункт в договоре, при котором соглашение будет продлено? Если команда выполнит задачу на сезон или он забьет определенное количество мячей.

– У нас есть пункты, касающиеся системы премирования, но это зависит от результатов. По продлению договорились обсудить все после сезона. Я благодарен и Артему, и Игорю, для них это тоже такой момент – чтобы играть с молодыми, нужно соответствовать. Шаг с их стороны достаточно смелый.

– Видите ли вы Дзюбу в «Локомотиве» после этого сезона?

– Будем смотреть.

– Нет ли ощущения, что Дзюба с могут не сработаться? На одном из видео мы видели, что Артем себя назвал «новым шерифом в городе». Довольно красноречивая фраза.

– Форвард креативен на протяжении всей карьеры. Но главный тренер есть главный тренер.

– А токсичность Дзюбы обсуждалась? Все-таки у него есть негативный бэкграунд.

– Его бэкграунд – рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной.

– Это на поле. А за пределами разные истории случались.

– Любой спортсмен всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике общался со многими звездами российского спорта и могу сказать, что легко не бывает ни с кем.

Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата, – сказал Юрий Нагорных.

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