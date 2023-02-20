Глава «Локомотива» Нагорных о «токсичности» Дзюбы: «Его бэкграунд – рекорды по голам в РПЛ и сборной. Любой спортсмен всегда непростой человек, тем более лидер»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Смольников Юрий Нагорных Илья Лантратов Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал подписание Артема Дзюбы.

– У «Локомотива» много новичков. Было ощущение, что идет ставка на молодежь – Пиняев, Глушенков... И тут в конце трансферного окна вы пригласили Дзюбу и Смольникова. Это немного привело народ в смятение.

– Мы не отказываемся от нашей стратегической линии, но на сегодняшний день нам также необходимы опытные футболисты. Давайте не забывать про Илью Лантратова, которого ранее подписали на длительный срок.

Что касается Артема Дзюбы и Игоря Смольникова, то, на наш взгляд, они обязательно помогут. С обоими заключены контракты до конца сезона, дальше станем смотреть по их результатам. Но, совершенно точно, работа рядом с мастерами такого уровня позволит нашим молодым ребятам расти.

– Есть ли у Дзюбы какой-то пункт в договоре, при котором соглашение будет продлено? Если команда выполнит задачу на сезон или он забьет определенное количество мячей.

– У нас есть пункты, касающиеся системы премирования, но это зависит от результатов. По продлению договорились обсудить все после сезона. Я благодарен и Артему, и Игорю, для них это тоже такой момент – чтобы играть с молодыми, нужно соответствовать. Шаг с их стороны достаточно смелый.

– Видите ли вы Дзюбу в «Локомотиве» после этого сезона?

– Будем смотреть.

– Нет ли ощущения, что Дзюба с Галактионовым могут не сработаться? На одном из видео мы видели, что Артем себя назвал «новым шерифом в городе». Довольно красноречивая фраза.

– Форвард креативен на протяжении всей карьеры. Но главный тренер есть главный тренер.

– А токсичность Дзюбы обсуждалась? Все-таки у него есть негативный бэкграунд.

– Его бэкграунд – рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной.

– Это на поле. А за пределами разные истории случались.

– Любой спортсмен всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике общался со многими звездами российского спорта и могу сказать, что легко не бывает ни с кем.

Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата, – сказал Юрий Нагорных.

Похоже, новый босс «Локо» – покровитель «Чертаново». Назначал Ларина директором, ходил на матчи, а сейчас зовет Пиняева

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4 комментария

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Николай Иванов
Бэкграунд дзюбы пускать слюни на камеру душа одноглазого налима и пристраиваться сзади к азмуну,крайне омерзительный персонаж этот дедпул
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Pelerin
"Любой спортсмен всегда непростой человек."

Какой глупый штамп.
Цымбаларь, Тихонов, Игнашевич... Да, спортсмены зачастую ни воспитания, ни образования не имеют. Но это же не оправдание. При желании можно быть вполне приличным человеком )
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Dexter Dallas
На одном из видео мы видели, что Артем себя назвал «новым шерифом в городе»
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ахаххааха. это он типо главный и крутой дядька? который будет остальных учить дрочить на камеру?
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Xameleon1992
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