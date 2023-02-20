Глава «Локомотива» Нагорных о «токсичности» Дзюбы: «Его бэкграунд – рекорды по голам в РПЛ и сборной. Любой спортсмен всегда непростой человек, тем более лидер»
Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал подписание Артема Дзюбы.
– У «Локомотива» много новичков. Было ощущение, что идет ставка на молодежь – Пиняев, Глушенков... И тут в конце трансферного окна вы пригласили Дзюбу и Смольникова. Это немного привело народ в смятение.
– Мы не отказываемся от нашей стратегической линии, но на сегодняшний день нам также необходимы опытные футболисты. Давайте не забывать про Илью Лантратова, которого ранее подписали на длительный срок.
Что касается Артема Дзюбы и Игоря Смольникова, то, на наш взгляд, они обязательно помогут. С обоими заключены контракты до конца сезона, дальше станем смотреть по их результатам. Но, совершенно точно, работа рядом с мастерами такого уровня позволит нашим молодым ребятам расти.
– Есть ли у Дзюбы какой-то пункт в договоре, при котором соглашение будет продлено? Если команда выполнит задачу на сезон или он забьет определенное количество мячей.
– У нас есть пункты, касающиеся системы премирования, но это зависит от результатов. По продлению договорились обсудить все после сезона. Я благодарен и Артему, и Игорю, для них это тоже такой момент – чтобы играть с молодыми, нужно соответствовать. Шаг с их стороны достаточно смелый.
– Видите ли вы Дзюбу в «Локомотиве» после этого сезона?
– Будем смотреть.
– Нет ли ощущения, что Дзюба с Галактионовым могут не сработаться? На одном из видео мы видели, что Артем себя назвал «новым шерифом в городе». Довольно красноречивая фраза.
– Форвард креативен на протяжении всей карьеры. Но главный тренер есть главный тренер.
– А токсичность Дзюбы обсуждалась? Все-таки у него есть негативный бэкграунд.
– Его бэкграунд – рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной.
– Это на поле. А за пределами разные истории случались.
– Любой спортсмен всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике общался со многими звездами российского спорта и могу сказать, что легко не бывает ни с кем.
Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата, – сказал Юрий Нагорных.
Похоже, новый босс «Локо» – покровитель «Чертаново». Назначал Ларина директором, ходил на матчи, а сейчас зовет Пиняева
Какой глупый штамп.
Цымбаларь, Тихонов, Игнашевич... Да, спортсмены зачастую ни воспитания, ни образования не имеют. Но это же не оправдание. При желании можно быть вполне приличным человеком )
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ахаххааха. это он типо главный и крутой дядька? который будет остальных учить дрочить на камеру?