Агент Кокорина опроверг слухи о планах получить гражданство Кипра: «У кого-то новогодние праздники еще не закончились, видимо»
Агент Александра Кокорина опроверг слухи о смене футболистом гражданства.
Ранее появилась информация, что форвард планирует получить гражданство Кипра.
«У кого-то новогодние праздники еще не закончились, видимо», – сказал Тимофей Бердышев.
Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года на правах аренды из «Фиорентины». На счету форварда 9 голов в чемпионате Кипра.
4 комментария