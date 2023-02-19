Агент Кокорина опроверг слухи о планах получить гражданство Кипра: «У кого-то новогодние праздники еще не закончились, видимо»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Тимофей Бердышев агенты Р-Спорт Футбол

Агент Александра Кокорина опроверг слухи о смене футболистом гражданства.

Ранее появилась информация, что форвард планирует получить гражданство Кипра.

«У кого-то новогодние праздники еще не закончились, видимо», – сказал Тимофей Бердышев.

Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года на правах аренды из «Фиорентины». На счету форварда 9 голов в чемпионате Кипра. 

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4 комментария

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nugoboss
да про него же всю жизнь говорят, очень перспективный молодой футболист, будущий Россия. а теперь большой звезда Кипра.
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VladislavZ
Собчак, помнится, тоже опровергала…
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Кан и Баллак сидят в баре
Вот про отмечание праздников и прочих гуляний агент бы лучше молчал)
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Black Phoenix
Нет, неправда. Кокорин хочет получить итальянское гражданство, и точка. Ни о каком Кипре не может быть и речи - добавил Бердышев напоследок.
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