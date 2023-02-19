Агент Кокорина опроверг слухи о планах получить гражданство Кипра: «У кого-то новогодние праздники еще не закончились, видимо»

Агент Александра Кокорина опроверг слухи о смене футболистом гражданства.

Ранее появилась информация, что форвард планирует получить гражданство Кипра.

«У кого-то новогодние праздники еще не закончились, видимо», – сказал Тимофей Бердышев.

Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года на правах аренды из «Фиорентины». На счету форварда 9 голов в чемпионате Кипра.