Кокорин выложил фото своего празднования гол в стиле Месси и упомянул фразу «Чего уставился, придурок?», которую Лео говорил Вегорсту

Теги Лионель Месси высшая лига Кипр Неа Саламина Арис Лимасол Александр Кокорин Ваут Вегорст Футбол

Александр Кокорин выложил новый пост в соцсетях.

Форвард «Ариса» опубликовал фото своего празднования гола в стиле Лионеля Месси в ворота «Неа Саламины» в чемпионате Кипра. Примерно так Месси отмечал гол в ворота Нидерландов в 1/4 финала ЧМ-2022.

Кроме того, пост в соцсетях Кокорин подписал фразой «Que miras bobo», что можно перевести как «Чего уставился, придурок?». Именно эти слова Месси адресовал Вауту Вегорсту после игры с Нидерландами.

Месси сказал «Че уставился, придурок? Иди отсюда» Вегорсту во время интервью. У игроков были стычки во время матча

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33 комментария

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Мадрид наказывает!
В зеркало посмотрел что ли?
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Алексей Иванов
Он олигофрен,он даже не понимает что делает,если у него спросить кому адресовано сообщение и кого он назвал придурком он не сможет ответить потому что не знает
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Andrey Klestov
Если нет сигарет, то я ищу окурок.
Да, я Саня К., чего уставился, придурок? (с)
Ну классика же, это Кирпичи, трек "джедаи"
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Санитар-волк
феноменальное существо )))
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koshaus
Ответ Гульнур Наурзалиева
Эта фраза стала крылатой.
Среди придурков...
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.ru
как бы Лионель теперь кого нибудь стулом с стиле Саши не огрел...
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Человек1991
Алессандро Кокоринальти )) 5 голов из 9 с пенальти)) 3 в пустые ) в этом курортно деревенском чемпе Кипра даже я бы забил уже 15 голов ) всё таки мастерство не пропьёшь , более 1000 голов за школьную карьеру )
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Udokan
Красава - интересно кому Кокорин адресовал послание?
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Ксяоми Ноутов
рекламирует фильм "Чебурашка" для иностранной аудитории
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damondiamond
Только Месси потом признал свою ошибку, а Кокопин ее повторил как в порядке вещей
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Superkenguroo
Это он о себе написал
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Александр Елисеенко
Ждём стульный косплей от Месси
Надо загадывать матч ПСЖ-Тоттенхэм, хотя бы летом в товарняке надо успеть💀
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fellx
Какой человек,такой и кумир
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Гульнур Наурзалиева
А кто на него уставился?
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Гульнур Наурзалиева
Эта фраза стала крылатой.
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-2
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Tigo_Volchara93
Саня конечно красавец, пытается изо всех сил!
Пытается засветиться, оставить след
Миллионы заработал, красавец
+1
-3
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nugoboss
Он же великий
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Dr. Youngblood
да я Вася В., чего уставился придурок
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Мукунку хороший
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя
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Сергей Чекрыжов
Очень жаль, что уходит эпоха Кокорина, Месси и Роналду.
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Dexter Dallas
представьте, что он это все не по приколу делает или не ради хайпа. ну или не в подражание лянелю, а просто потому что на столько умственно отсталый?
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AntOn
Кокорин - Кемерас
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иц а мэн
Кана паса бобо, кана паса
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Александр Елисеенко
Ждём стульный косплей от Месси
+7
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ВладимирНеПутин
Спасибо большое тем, кто организовал его трансфер в Фиорентину и затем в Кипр. Надеюсь, что в России этого гения больше не увижу, не заслужил я этой радости, там его место.
+1
-1
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