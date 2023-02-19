Кокорин выложил фото своего празднования гол в стиле Месси и упомянул фразу «Чего уставился, придурок?», которую Лео говорил Вегорсту

выложил новый пост в соцсетях.

Форвард « » опубликовал фото своего празднования гола в стиле Лионеля Месси в ворота « » в чемпионате Кипра. Примерно так Месси отмечал гол в ворота Нидерландов в 1/4 финала ЧМ-2022.

Кроме того, пост в соцсетях Кокорин подписал фразой «Que miras bobo», что можно перевести как «Чего уставился, придурок?». Именно эти слова Месси адресовал Вауту Вегорсту после игры с Нидерландами.

Месси сказал «Че уставился, придурок? Иди отсюда» Вегорсту во время интервью. У игроков были стычки во время матча