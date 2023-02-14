Орлов о словах Кокорина про тюрьму: «Это не голос умного мужчины, это голос ребенка. Он инфантилен. Жаль, что погубил свой талант»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Геннадий Орлов Александр Кокорин Футбол

Геннадий Орлов считает слова Александра Кокорина о пользе от тюрьмы инфантилизмом. 

Журналист прокомментировал слова футболиста, который заявил: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО». 

«Кокорин инфантилен. Это не голос умного, взрослого мужчины. Это голос ребенка. Кокорин не вырос, не повзрослел по-настоящему.

Как можно так ориентировать людей? То есть он считает, что в юности можно позволять себе все, а потом, попав в тюрьму, поменять свою жизнь? Но когда ты попал в тюрьму, ты поставил крест на своей карьере. Разве этому тебя воспитывали в школе, в детском саду и семье?

Мы не знаем, во что выльется время время Кокорина в тюрьме и как он будет вести себя в случаях, когда придется делать выбор. Мне жалко, что он погубил свой талант», – сказал Орлов. 

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ vadimvb
Да отстаньте уже от него. Совершенно же очевидно, что он вкладывал в свои слова не призыв всем присесть, а что если мозги у мужчины набекрень, то тюрьма мигом исправляет. Поэтому и говорит о том, что было бы неплохо выправлять их вовремя. Ему же приписали невесть что, ну немного включайте критическое мышление что ли наконец. А что загубил свой талант, факт. С этим не поспоришь.
Ну да, наверняка он ещё и криво выразился, но даже если и подвыпрямить его фразу, сильно содержательнее она не становится. Немного – да, но не сильно. Далеко не любому набекренемозглому мужчине (и человеку в принципе) отсидка вправляет мозги. А то и вас почитать, так все там становятся лучше, всех тюрьма исправляет. Как будто нет таких, кто уезжает по глупости, а возвращается закоренелым. Выправлять мозги можно и менее радикальными методами. Конечно, кому-то только зона поможет, это звучит кощунственно, но да, такое бывает, но тут почти невозможно угадать, и считать, что каждый дурак выйдет оттуда умницей, а не таким же дураком, или и вовсе отморозком, считать так очень наивно. Так что даже если распрямить фразу Кокоры до наиболее корректной, посыл там, один чёрт, совершенно дурной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vadimvb
Да отстаньте уже от него. Совершенно же очевидно, что он вкладывал в свои слова не призыв всем присесть, а что если мозги у мужчины набекрень, то тюрьма мигом исправляет. Поэтому и говорит о том, что было бы неплохо выправлять их вовремя. Ему же приписали невесть что, ну немного включайте критическое мышление что ли наконец. А что загубил свой талант, факт. С этим не поспоришь.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ Джавез Тилл
Полный Ден Вар Сар
Я бы даже сказал, полный Булхауз.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ Alexandr Sokolov
почитайте про недавние высказывания брата Месси)) а сестры Роналду? где есть богатый родственник, у которого можно сидеть на шее - такие персонажи всегда будут. Независимости от страны
Да таких персонажей тьма и без богатых родственников, если что. Вне зависимости от благосостояния их и их родни. И уж тем более, конечно же, страны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cukken
Да, дядя Гена, прав.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джавез Тилл
Полный Ден Вар Сар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Sokolov
Ответ Мягкий бананчик Месси
Мне вот что интересно: что творится тогда в голове тогда у братишки кокорина, если сам Александр по сравнению с ним казался взрослым человеком?
почитайте про недавние высказывания брата Месси)) а сестры Роналду?
где есть богатый родственник, у которого можно сидеть на шее - такие персонажи всегда будут. Независимости от страны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Кеша
Не просто погубил свой талант . Он талантливо его похоронил . С такими великолепными ногами , скоростью , голевым чутьем , так бездарно распорядиться судьбой не каждому дано .
да ладно вам, живет в свое удовольствие, денег заработал достаточно много, все у него хорошо)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
лоцман
Г-н Орлов очень тактичный человек. Я бы использовал вместо "инфантилен" другое слово.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U. M. A. Muhammad
Интересный перл от Орлова "погубил свой талант" совсем средний футболист играл на своём уровне во всех клубах за которые выступал а под её конец уехал в Европу очень даже не плохо.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
charly_54
А если это подтасовка звука?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SadlerRG
Ответ Кеша
Не просто погубил свой талант . Он талантливо его похоронил . С такими великолепными ногами , скоростью , голевым чутьем , так бездарно распорядиться судьбой не каждому дано .
"голубил свой талант". Что-то на чешском.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Бондарчук
Думаю кокорин ни слова не понял из того что сказал Орлов )) инфантилен воспримет как что то оскорбительное))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amroyan
Орлов о своих словах: это не голос умного мужчины, это наглая подтасовка звука!!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Нужна вторая ходка)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мягкий бананчик Месси
Мне вот что интересно: что творится тогда в голове тогда у братишки кокорина, если сам Александр по сравнению с ним казался взрослым человеком?
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Не просто погубил свой талант . Он талантливо его похоронил . С такими великолепными ногами , скоростью , голевым чутьем , так бездарно распорядиться судьбой не каждому дано .
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий