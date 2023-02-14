Орлов о словах Кокорина про тюрьму: «Это не голос умного мужчины, это голос ребенка. Он инфантилен. Жаль, что погубил свой талант»

считает слова Александра Кокорина о пользе от тюрьмы инфантилизмом.

Журналист прокомментировал слова футболиста, который заявил: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».

«Кокорин инфантилен. Это не голос умного, взрослого мужчины. Это голос ребенка. Кокорин не вырос, не повзрослел по-настоящему.

Как можно так ориентировать людей? То есть он считает, что в юности можно позволять себе все, а потом, попав в тюрьму, поменять свою жизнь? Но когда ты попал в тюрьму, ты поставил крест на своей карьере. Разве этому тебя воспитывали в школе, в детском саду и семье?

Мы не знаем, во что выльется время время Кокорина в тюрьме и как он будет вести себя в случаях, когда придется делать выбор. Мне жалко, что он погубил свой талант», – сказал Орлов.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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