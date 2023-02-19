Гальтье про 4:3 с «Лиллем»: «Невероятный сюжет. Победа нужна была, чтобы набрать обороты. Президент «ПСЖ» поддерживает меня»
Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал победу над «Лиллем» (4:3).
«Одно слово – облегчение. Эмоциональный подъем. Матч был очень важен для всех – игроков и меня. Мы знали, что победа необходима, чтобы снова набрать обороты. О матче можно сказать многое. Сюжет невероятный, у нас были очень интересные первые 20 минут.
Мы вели 2:0, а потом потеряли концентрацию. При счете 2:1 стали нервничать. Пропускаем с пенальти, затем они вырываются вперед. В этот момент все осложняется травмами Нуну Мендеша и Неймара.
У Нея, скорее всего, растяжение связок голеностопа, посмотрим, насколько это серьезно. Его сейчас обследуют. У Нуну – растяжение медиальной коллатеральной связки, это не кажется слишком серьезным.
Тренер, который проигрывает четыре игры подряд, тем более в «ПСЖ», явно был бы в беде. Я могу сказать, что у меня есть постоянная поддержка моего спортивного менеджмента и президента. Это очень важно», – сказал Кристоф Гальтье Prime Video.
P.S. Его бывший гелевый конкурент не входит "прямо сейчас" и в топ-200 лучших футболистов.
А кроме шуток, такая встряска может пойти на пользу после явной психологической ямы(все лидеры пустые после ЧМ не только с физической точки зрения)🙌
Какая же у ПСЖ нулевая банка ,вроде бы команда с неограниченным бюджетом ,а на банки игроки уровня Чемпионшипа