Гальтье про 4:3 с «Лиллем»: «Невероятный сюжет. Победа нужна была, чтобы набрать обороты. Президент «ПСЖ» поддерживает меня»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал победу над « » (4:3).

«Одно слово – облегчение. Эмоциональный подъем. Матч был очень важен для всех – игроков и меня. Мы знали, что победа необходима, чтобы снова набрать обороты. О матче можно сказать многое. Сюжет невероятный, у нас были очень интересные первые 20 минут.

Мы вели 2:0, а потом потеряли концентрацию. При счете 2:1 стали нервничать. Пропускаем с пенальти, затем они вырываются вперед. В этот момент все осложняется травмами и .

У Нея, скорее всего, растяжение связок голеностопа, посмотрим, насколько это серьезно. Его сейчас обследуют. У Нуну – растяжение медиальной коллатеральной связки, это не кажется слишком серьезным.

Тренер, который проигрывает четыре игры подряд, тем более в « », явно был бы в беде. Я могу сказать, что у меня есть постоянная поддержка моего спортивного менеджмента и президента. Это очень важно», – сказал Кристоф Гальтье Prime Video.