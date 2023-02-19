Гальтье про 4:3 с «Лиллем»: «Невероятный сюжет. Победа нужна была, чтобы набрать обороты. Президент «ПСЖ» поддерживает меня»

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция Неймар Кристоф Гальтье Нуну Мендеш Футбол

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал победу над «Лиллем» (4:3). 

«Одно слово – облегчение. Эмоциональный подъем. Матч был очень важен для всех – игроков и меня. Мы знали, что победа необходима, чтобы снова набрать обороты. О матче можно сказать многое. Сюжет невероятный, у нас были очень интересные первые 20 минут.

Мы вели 2:0, а потом потеряли концентрацию. При счете 2:1 стали нервничать. Пропускаем с пенальти, затем они вырываются вперед. В этот момент все осложняется травмами Нуну Мендеша и Неймара.

У Нея, скорее всего, растяжение связок голеностопа, посмотрим, насколько это серьезно. Его сейчас обследуют. У Нуну – растяжение медиальной коллатеральной связки, это не кажется слишком серьезным.

Тренер, который проигрывает четыре игры подряд, тем более в «ПСЖ», явно был бы в беде. Я могу сказать, что у меня есть постоянная поддержка моего спортивного менеджмента и президента. Это очень важно», – сказал Кристоф Гальтье Prime Video.

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22 комментария

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Геннадий Тимченко
Ответ Фанат Лионеля Месси
Ну Бавария играла в меньшинстве с пятой минуты матча
ну да, удаление (фол) в самом начале матча было совсем не к месту - было время отыграться
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rcbkz6mrtd
ПСЖ сегодня отскочил, благодаря индивидуальному мастерству Мбапе и в концовке Месси. Не долго мистеру Гальтье осталось руководить командой
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Александра Александрова
Скамейки вообще нету , отдали Ди Марию , который мог усилить со скамейки в любой игре , а теперь есть солер , руис и этике которые в матчах даже с Тулузой теряются ! Какая лига чемпионов , когда ещё Неймар и Мбаппе травматики ! Организация всего футбольного процесса ,в Баварии и в Псж это как небо и земля !!
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Yanuts1
Очень невовремя потеря Неймара. Классика уже для данного отрезка сезона
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andr d
Ответ Фанат Лионеля Месси
Писал это 100 миллион раз и напишу снова Какая же у ПСЖ нулевая банка ,вроде бы команда с неограниченным бюджетом ,а на банки игроки уровня Чемпионшипа
Так там и половина основы того же уровня
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Бухгалтер2021
срочно снять фильм
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bel01
Даже в своей не лучшей форме Лео Месси остаётся величайшим футболистом планеты Земля.

P.S. Его бывший гелевый конкурент не входит "прямо сейчас" и в топ-200 лучших футболистов.
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Gvensit
Сюжетка то конечно крутая не спорю, но вот я бы хотела видеть такой исход событий там с "Баварией" "Реалом" "МЮ" "Манчестер Сити" но никак не с "Лилльем" я думала счёт будет совсем другой. Но безумно рада что ПСЖ достали ноги из 3-ех поражений подряд и вывезут "Марсель" с "Баварией" со всем уважением к этим сборным.)))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фанат Лионеля Месси
Писал это 100 миллион раз и напишу снова Какая же у ПСЖ нулевая банка ,вроде бы команда с неограниченным бюджетом ,а на банки игроки уровня Чемпионшипа
Так и в основе странные личности мелькают, особенно в полузащите. ПСЖ мог подсуетиться и забрать условных Энцо/Маккалистера(уж на фоне Витиний/Солеров они бы точно не потерялись) после ЧМ, но либо они были заняты очередным успокоением Мбаппе/Неймара, либо побоялись комментариев на спортсе, что опять Месси тянет дружбанов в клуб🤓
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StarsAndArrows
Как же мерзко выглядел Кампуш на бровке,очевидно что слишком много на себя берёт этот персонаж,Гальтье не позавидуешь,в какой убогой обстановке он работает)
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Wild91688
Мбаппе зверюга,тащит этот мешок на себе
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Игорь Климов
Матч держал ВСЕХ в напряжении до последних секунд!)
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Вадим Слуцкий
Играли так, как будто тренера у них нет.
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Умар Тайпанов
месси и мбаппе спасли карьеру Галтье в псж)
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ХавиГави_Паратрупер
Это хорошо, что Мбаппе поддерживает главного тренера☺️
А кроме шуток, такая встряска может пойти на пользу после явной психологической ямы(все лидеры пустые после ЧМ не только с физической точки зрения)🙌
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error505
Ответ Фанат Лионеля Месси
Писал это 100 миллион раз и напишу снова Какая же у ПСЖ нулевая банка ,вроде бы команда с неограниченным бюджетом ,а на банки игроки уровня Чемпионшипа
Был бы у них владельцем Боули....
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Фанат Лионеля Месси
Писал это 100 миллион раз и напишу снова
Какая же у ПСЖ нулевая банка ,вроде бы команда с неограниченным бюджетом ,а на банки игроки уровня Чемпионшипа
+11
-4
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инок
ПСЖ с победой. У Неймара травма, как обычно в это время...
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Давид Agabekyan
Бавария тоже Мёнхенгладбаху сливает
Ну Бавария играла в меньшинстве с пятой минуты матча
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Давид Agabekyan
Ответ Фанат Лионеля Месси
С такой игрой в Мюнхене ловить нечего :(
Бавария тоже Мёнхенгладбаху сливает
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Тиджани Бабангида
Сюжет действительно невероятный. Хотя по классу ПСЖ должен побеждать в таких матчах без валидола
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Фанат Лионеля Месси
С такой игрой в Мюнхене ловить нечего :(
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