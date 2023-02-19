«ПСЖ» прервал серию из 3 поражений – Месси забил «Лиллю» со штрафного на 95-й

«ПСЖ»выиграл впервые за 4 матча.

Команда тренера дома одержала волевую победу над «Лиллем» (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 95-й минуте.

Ранее парижане уступили «Марселю» (1:2), « » (1:3) и «Баварии» (0:1).

26 февраля « » в гостях сыграет с « », ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» – 8 марта.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – « ».