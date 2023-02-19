«ПСЖ» прервал серию из 3 поражений – Месси забил «Лиллю» со штрафного на 95-й
«ПСЖ»выиграл впервые за 4 матча.
Команда тренера Кристофа Гальтье дома одержала волевую победу над «Лиллем» (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 95-й минуте.
Ранее парижане уступили «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1).
26 февраля «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с «Марселем», ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» – 8 марта.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль».
>Factos👀👍 Какие бы чашки Месси не выиграл засчёт судей и партнёров, он навсегда будет в тени величайшего🐐🇵🇹
А ты, следуя аналогии, фанатка Женечки Медведевой?
Месси гений