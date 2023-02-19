«ПСЖ» прервал серию из 3 поражений – Месси забил «Лиллю» со штрафного на 95-й

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ»выиграл впервые за 4 матча.

Команда тренера Кристофа Гальтье дома одержала волевую победу над «Лиллем» (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 95-й минуте.

Ранее парижане уступили «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1).

26 февраля «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с «Марселем», ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» – 8 марта.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль». 

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62 комментария

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S H A R K
Гоат спас
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Raybar
Ответ Remy Cabella
Болельщиков аль-насраля как волной смыло
++ 2 верблюда за коммент
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principiante
Ответ Yavich
А если я скажу что мне неинтересен Роналду и Аль-Наср, у тебя мир перевернется, да? 😂
Нет, в таком случае станет очевидно, что ты очередной безыдейный хейтерок, что еще забавнее)
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Yavich
Ответ principiante
Победный Тулузе и это только в феврале. Выдохни уже через свое рабочее отверстие и ступай на ветки альнасра.
А если я скажу что мне неинтересен Роналду и Аль-Наср, у тебя мир перевернется, да? 😂
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Дядя Артем
Так плохо провести матч,и решить в конце. Месси хорош,спору нет
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principiante
Ответ Yavich
Месси впервые с начала года хоть что-то сделал — аааааа, луууучший, затащил!!!!! Это же выглядит нелепо, сами не понимаете?
Победный Тулузе и это только в феврале. Выдохни уже через свое рабочее отверстие и ступай на ветки альнасра.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Remy Cabella
Болельщиков аль-насраля как волной смыло
Этим штрафным их прибило словно побеги молодой клубники градом👹
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breeze1989
Ответ Интеллигентный колхозник
Матч классный, но защита и опорка Парижа это ужасный ужас
Да, у них проблемы, если, чтобы побеждать Лилль, им надо забивать 4 гола
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andr d
Ответ Wild91688
Тащер в ПСЖ это Мбаппе а не месси которого не видно было 90 минут,это и в игре с Баварией видно было
Так все атаки через левый флаг шли
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hulk&boloto
Что-то нету роналдуфилов с предыдущих веток этого матча...
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Flow market Victor Mercedes
Король забивает только королевские голы! 💪🏻👑🇦🇷
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andr d
Ответ исянов
отвратительная победа и галимый отскок. а возможно вообще дог, зная фонсеку
Что скажешь про левую пенку?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Azamat Abdukadyroff
Победный гол в конце матча,со штрафного, зачем он так с хейтерами так ..
Сейчас тебе в ответку напишут, а когда последний раз Месси делал покер)
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исянов
отвратительная победа и галимый отскок. а возможно вообще дог, зная фонсеку
+1
-2
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Экспертное мнение
До этих трех поражений подряд в двух матчах тоже победу принесли голы Месси. Столько очков принес за это время, нет сомнений, без Лео ПСЖ снова слил бы чемпионат, как Лиллю до прихода Месси.
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AF007
Свидетели дуги уж было поверили, что ад для них закончился, и тут такое
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Я Гражданин Мира
Ответ Барсик Юрана
Главный тащер псж всё таки забил победный
Мбпапе Месси супер связка
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Родя Раскольников
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
>Всё верно. Ювентус совершил большую ошибку, когда лишился Лучшего Игрока в истории своего клуба - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. И теперь он уже второй год является середняком чемпионата. Без Величайшего не видать этому клубу былого величия.

>Factos👀👍 Какие бы чашки Месси не выиграл засчёт судей и партнёров, он навсегда будет в тени величайшего🐐🇵🇹

А ты, следуя аналогии, фанатка Женечки Медведевой?
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Я Гражданин Мира
Ответ Azamat Abdukadyroff
Победный гол в конце матча,со штрафного, зачем он так с хейтерами так ..
Они теперь всё ноч не уснёт
+3
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Интеллигентный колхозник
Матч классный, но защита и опорка Парижа это ужасный ужас
+6
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Игорь Климов
Ответ Tore2016
Месси побрился- значит снимался для получения "The Best" ФИФА.
Это ты точно подметил!
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Комил Мирзаев
лучше игрок история футбол Месси вот так решил😅
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Я Гражданин Мира
Вы всё видели, хейтеры Месси!!!!!!
Месси гений
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Барсик Юрана
Главный тащер псж всё таки забил победный
Будем справедливы, главный тащер сегодня сделал дубль, а Месси вырвал победу!
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Yavich
Месси впервые с начала года хоть что-то сделал — аааааа, луууучший, затащил!!!!! Это же выглядит нелепо, сами не понимаете?
+2
-6
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