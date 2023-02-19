У Месси 21 (11+10) очко в 21 матче Лиги 1 за «ПСЖ»

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Нападающий Лионель Месси забил 11-й гол за «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.

Аргентинец забил победный гол со штрафного в матче против «Лилля» (4:3) в 24-м туре.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 21 матч за «ПСЖ» в чемпионате. Он забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Подробно со статистикой Лионеля Можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Станислав Л
Ответ Имя Фамилия
Роналду в 35 лет 30 голов в Серии А.
Месси в 35 - ЧЕмпион мира, роналду - 0+0 в ПО ПЯТИ ЧМ
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Имя Фамилия
Ответ Станислав Л
ты сравни возраст, для начала, сказочник
Роналду в 35 лет 30 голов в Серии А.
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Faulheit
Ответ Игорь Климов
Конечно у Месси статистика космос!
Марслан Акматалиев
12 апреля 2019, 13:09

Франция с кэфом 2.0 это несправедливость!
+21

Игорь Климов
12 апреля 2019, 13:12

Ответ Марслан Акматалиев

Согласен, и СерияА тоже!
________________
Игорь, так Лига 1 это топ или не топ, а то у тебя мнение вдруг резко поменялось
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Станислав Л
Ответ Имя Фамилия
Три победных гола 😱😱😱 Срочно золотой мяч 🤣
платочек выслать?
+1
0
+1
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Имя Фамилия
Ответ Станислав Л
у Месси три победных гола в сезоне - тащит вниз, ага
Три победных гола 😱😱😱 Срочно золотой мяч 🤣
0
-2
-2
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Andry 72
Фантастический штрафной в добавленное время,ох и поджог кому-то пердаки👍
0
0
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Станислав Л
Ответ Имя Фамилия
При несопоставимых ресурсах Наполи сейчас по всем показателям проводит более успешный сезон, чем ПСЖ. Хвича тащит среднюю команду вверх, меси тащит гегемона вниз. Вот и вся разница.
у Месси три победных гола в сезоне - тащит вниз, ага
+1
0
+1
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Станислав Л
Ответ Имя Фамилия
За то когда меси на 10-й строчке в гонке бомбардиров, сравнения с Холанном ему не грозят)
ты сравни возраст, для начала, сказочник
0
-1
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Имя Фамилия
При несопоставимых ресурсах Наполи сейчас по всем показателям проводит более успешный сезон, чем ПСЖ. Хвича тащит среднюю команду вверх, меси тащит гегемона вниз. Вот и вся разница.
Гегемона? Это тот, что престарелому Лиллю умудрился чемпионство слить за год до прихода Лео?🤓
+2
-1
+1
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Rulan Saifutdinov
Некоторым хейтерам не хватило пару минут для получения минуты славы
0
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Flow market Victor Mercedes
Величайший 👑🇦🇷 Мбаппе красавчик, очень жаль за Неймара
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ AF007
2023 - восьмой ЗМ 2024 - второй КА, девятый ЗМ 2026 - второй ЧМ, десятый ЗМ
Пожалей 3 млрд зрителей аппетитной презентации, у них и так сплошной ад после 18.12.2022🤭
+3
0
+3
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Имя Фамилия
Ответ Saddam Huseyn
У Хвичи в 19 матчах 10+9 Хвича проводит потрясающий сезон Но Месси по мнению хейтеров тащит ПСЖ на дно Как же Месси высоко поднял планку
При несопоставимых ресурсах Наполи сейчас по всем показателям проводит более успешный сезон, чем ПСЖ. Хвича тащит среднюю команду вверх, меси тащит гегемона вниз. Вот и вся разница.
0
-5
-5
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cektor
Месси прошел футбол на максималках ))
0
0
0
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Имя Фамилия
Ответ Станислав Л
Пока Мбаппе уже час назад как вышел на первую строчку в гонке бомбардиров - Холанд забирает ЗБ
За то когда меси на 10-й строчке в гонке бомбардиров, сравнения с Холанном ему не грозят)
0
-3
-3
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ХавиГави_Паратрупер
Не покер усатому нЯню, конечно, но тоже кое-что🤓
0
0
0
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AF007
2023 - восьмой ЗМ
2024 - второй КА, девятый ЗМ
2026 - второй ЧМ, десятый ЗМ
+6
-1
+5
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Saddam Huseyn
У Хвичи в 19 матчах 10+9
Хвича проводит потрясающий сезон
Но Месси по мнению хейтеров тащит ПСЖ на дно
Как же Месси высоко поднял планку
+7
0
+7
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Фанат Лионеля Месси
Напомню этому человеку (а может и нет:) летом 36 будет
0
0
0
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vwzx8mx5vh
21 за 19 игр
+1
0
+1
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Станислав Л
Ответ Имя Фамилия
Пока спортс пытается сосчитать среднюю стату меси, Мбаппе уже полчаса как вышел на первую строчку в гонке бомбардиров, а про это ни одной новости.
Пока Мбаппе уже час назад как вышел на первую строчку в гонке бомбардиров - Холанд забирает ЗБ
+2
0
+2
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Игорь Климов
Конечно у Месси статистика космос!
+1
0
+1
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Имя Фамилия
Пока спортс пытается сосчитать среднюю стату меси, Мбаппе уже полчаса как вышел на первую строчку в гонке бомбардиров, а про это ни одной новости.
0
-7
-7
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Станислав Л
Под новостью: Игры в сезоне - 19, В тексте новости - 21 игра. Не понял?
+4
0
+4
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Eikei
20 очков в прошлом сезоне, а в этом уже 21. а Месси не стал младше а наоборот старше ))) Короче пусть у вас сегодня горит пердак, так вам и надо заслужили, Месси спасибо опять за кайф, по другому этот гол назвать нельзя.
+20
-1
+19
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