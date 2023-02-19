У Месси 21 (11+10) очко в 21 матче Лиги 1 за «ПСЖ»
Нападающий Лионель Месси забил 11-й гол за «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.
Аргентинец забил победный гол со штрафного в матче против «Лилля» (4:3) в 24-м туре.
В текущем сезоне 35-летний игрок провел 21 матч за «ПСЖ» в чемпионате. Он забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.
Подробно со статистикой Лионеля Можно ознакомиться здесь.
12 апреля 2019, 13:09
Франция с кэфом 2.0 это несправедливость!
+21
Игорь Климов
12 апреля 2019, 13:12
Ответ Марслан Акматалиев
Согласен, и СерияА тоже!
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Игорь, так Лига 1 это топ или не топ, а то у тебя мнение вдруг резко поменялось
2024 - второй КА, девятый ЗМ
2026 - второй ЧМ, десятый ЗМ
Хвича проводит потрясающий сезон
Но Месси по мнению хейтеров тащит ПСЖ на дно
Как же Месси высоко поднял планку