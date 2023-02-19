У Месси 21 (11+10) очко в 21 матче Лиги 1 за «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси забил 11-й гол за « » в сезоне Лиги 1.

Аргентинец забил победный гол со штрафного в матче против « » (4:3) в 24-м туре.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 21 матч за « » в чемпионате. Он забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Подробно со статистикой Лионеля Можно ознакомиться здесь.