Месси оторвался от Роналду на 3 гола со штрафных. У Лео – 61, у Криштиану – 58
У Лионеля Месси больше голов со штрафных, чем у Криштиану Роналду.
Форвард «ПСЖ» в воскресенье поразил ворота «Лилля» (4:3) в Лиге 1 – это его 61-й гол прямым ударом со штрафного.
Месси на 3 мяча оторвался от нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
У Роналду 58 голов со штрафных, последний раз он забивал прямым ударом в апреле против «Норвича» (3:2) за «Манчестер Юнайтед».
Разница в 50 голов с пенальти в пользу Кринжа 😂😂
140 это типо ГОАТ
а 129 это позор
🤡
Роналду точно не догонит ))
А в чем новость?