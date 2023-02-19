Месси оторвался от Роналду на 3 гола со штрафных. У Лео – 61, у Криштиану – 58

У больше голов со штрафных, чем у Криштиану Роналду.

Форвард в воскресенье поразил ворота «Лилля» (4:3) в Лиге 1 – это его 61-й гол прямым ударом со штрафного.

Месси на 3 мяча оторвался от нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

У Роналду 58 голов со штрафных, последний раз он забивал прямым ударом в апреле против «Норвича» (3:2) за «Манчестер Юнайтед».