Месси оторвался от Роналду на 3 гола со штрафных. У Лео – 61, у Криштиану – 58

Теги Лилль ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

У Лионеля Месси больше голов со штрафных, чем у Криштиану Роналду.

Форвард «ПСЖ» в воскресенье поразил ворота «Лилля» (4:3) в Лиге 1 – это его 61-й гол прямым ударом со штрафного.

Месси на 3 мяча оторвался от нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

У Роналду 58 голов со штрафных, последний раз он забивал прямым ударом в апреле против «Норвича» (3:2) за «Манчестер Юнайтед».

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27 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Месси в Роналду
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Станислав Л
Ответ udiekemen
Не, Жуниньо
среди действующих он король
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Ноно Гомес
Тот момент когда включил телик на 93 минуте и увидел гол)
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Михаил1970
А как же пенальти? Это ведь "одиннадцетиметровый штрафной удар"
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AF007
Ответ Фанат Лионеля Месси
в 2011 у Месии было 4 ,у Рона 30:)
Далёкая эпоха, когда вечно второму действительно было что противопоставить Лео Кингу...
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udiekemen
Ответ Барсик Юрана
Всё же Кринж является большим мастером стандартов, чем Месси, но есть один нюанс... Разница в 50 голов с пенальти в пользу Кринжа 😂😂
У того 58🗿👌
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Станислав Л
Роналду уже никогда не догонит Месси, так как играет в верблюжьей лиге
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Александра Александрова
Месси его лучше во всем ! О чем тут говорить ! Это был лишь вопрос времени , но люди понимающие в футболе понимали 15 лет назад , что между ними проспать !
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udiekemen
Ответ данислам дадыбаев
Месси король штрафных !
Не, Жуниньо
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-3
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udiekemen
Ответ otchim kaloeda
А Месси забивал 4 гола в арабской лиге в ворота Очоа из Али Экспреса?
Комплексы
0
-4
-4
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Гарун Алиев
Есть у кого стата по попыткам?
0
-1
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Барсик Юрана
Всё же Кринж является большим мастером стандартов, чем Месси, но есть один нюанс...

Разница в 50 голов с пенальти в пользу Кринжа 😂😂
+2
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udiekemen
Ответ cektor
Ахахаха Роналду точно не догонит ))
А если догонит
0
-2
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Azamat Abdukadyroff
А почему на уточнили год когда Роналду забивал со штрафного?? Написали апрель, а какого года не написали
+1
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Игорь Климов
Верю, что в этом сезоне Месси ещё забьёт гол прямым ударом со штрафного!
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zamzam
В Саудовской Аравии 5-10 может забьет Роналдо, любой удар практически гол, хотя там ещё стенка)
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Anton Abaturov
А по липовым пенальти на ЧМ вообще в космическом отрыве
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Барсик Юрана
Ответ Имя Фамилия
Тут главное запомнить, что 58 это дно статистика дяди, который может только с метра в пустые, а 61 это уровень бога.
Так же как разница в количестве голов в ЛЧ ))

140 это типо ГОАТ
а 129 это позор
🤡
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Los Galácticos
Это чтобы догнать Роналду должен где-то 150 раз пробить, хотя в чемпионате СА там главное стенку перекинуть а дальше как-нибудь да залетит.
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данислам дадыбаев
Месси король штрафных !
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cektor
Ахахаха
Роналду точно не догонит ))
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Барсик Юрана
Вечно второй...

А в чем новость?
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-2
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otchim kaloeda
А Месси забивал 4 гола в арабской лиге в ворота Очоа из Али Экспреса?
+11
-6
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rigobersong
При этом у Месси по карьере реализация около 8-9%, у Кринжа 2-3% от числа ударов:))
+6
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Имя Фамилия
Тут главное запомнить, что 58 это дно статистика дяди, который может только с метра в пустые, а 61 это уровень бога.
+2
-6
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