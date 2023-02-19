Месси набрал 46 (28+18) очков в 37 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину

Нападающий Лионель Месси забил за « » в 4 из 8 матчей в 2023 году.

Аргентинец на 95-й минуте забил со штрафного победный гол в матче против «Лилля» (4:3) в 24-м туре.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 37 матчей за «ПСЖ» и сборную , забил 28 голов и отдал 18 результативных пасов.

Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.