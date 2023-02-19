Месси набрал 46 (28+18) очков в 37 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину
Нападающий Лионель Месси забил за «ПСЖ» в 4 из 8 матчей в 2023 году.
Аргентинец на 95-й минуте забил со штрафного победный гол в матче против «Лилля» (4:3) в 24-м туре.
В текущем сезоне 35-летний игрок провел 37 матчей за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 28 голов и отдал 18 результативных пасов.
Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.
а второе Роналду аж с рекордом ЛЧ по голам за сезон
правда тут так совпало, что Месси не просто выиграл ЧМ, так ещё и сделал это в статусе лучшего игрока турнира и разделив 1-е место по гол+пас на турнире с Мбаппе
Месси в 18м 2 титула в Испании взял, золотую бутсу имел неплохой отрыв от всех по гол+пас, но оказался лишь 5 в 2018 из-за неудачного выступления на ЧМ