Месси набрал 46 (28+18) очков в 37 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Нападающий Лионель Месси забил за «ПСЖ» в 4 из 8 матчей в 2023 году.

Аргентинец на 95-й минуте забил со штрафного победный гол в матче против «Лилля» (4:3) в 24-м туре.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 37 матчей за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 28 голов и отдал 18 результативных пасов.

Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.

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64 комментария

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Damir Wins
было бы неплохо посмотреть статистику 35-летних игроков в матчах топ-5 лиг (+ сборная) за всю историю. кто-то набирал столько очков? в Италии мб Квальярелла или кто-то ещё?
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Бускетс это позиция
Ответ Сергей Штырков
а мбаппе и гризман первое и второе место взяли?
нет, первое место взял лучший игрок того турнира
а второе Роналду аж с рекордом ЛЧ по голам за сезон

правда тут так совпало, что Месси не просто выиграл ЧМ, так ещё и сделал это в статусе лучшего игрока турнира и разделив 1-е место по гол+пас на турнире с Мбаппе
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zamzam
Ответ Iamliam
Короче даже без ЛЧ, у Месси по итогам сезона скорее всего будет 3 трофея: ЧМ, Лига 1, Суперкубок Франции. Плюс к этому топ статистика 50+ очков. И по такому раскладу, если условная Бавария/Сити выиграют ЛЧ, то даже не знаю, кто реально может составить ему конкуренцию за ЗМ?
Холланд
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Я Гражданин Мира
Опять в штангу попал, слава богу что от штанга попал мяч в ворота
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Parce
Ответ Сергей Штырков
Нойер выигрывал ЧМ и ему тоже не давали. как и Кроосу, Клозе, Ламу... с чего это за ЧМ должны дать? ЧМ это отрезок в 7 матчей. это совсем не сезон
Модрич получал зм за 2 место на чм, но очевидно у нападающих больше преимущества получить зм, так устроен футбол, опять же, если не брать в расчет статистику, то по чему судить? Да и я не против если ЗМ получит к примеру Мбаппе, у Месси их 7, ну нейтральным болельщикам очень понравился перфоманс Месси на чм, чуть ли в одиночку не тащил команду, был настоящим капитаном за которого сражались и который объединял, также он один из лучших по статистике и был стабилен на протяжении сезона, опять же я не против если зм получит другой игрок, но если вопрос в том, почему Месси, то я ответил, это лишь мое мнение.
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Raybar
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это не в счёт. У него 0 голов в чемпионате саудовской аравии, а они обыграли Аргентину. Это значит один гол в саудовской лиге = 10 голов в АПЛ
Приз за коммент 👍= 1 верблюд
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U. M. A. Muhammad
Ответ blaugrano
Тем, кого не убеждают ни вклад Месси в игру, ни эпохальный ЧМ с призом лучшего игрока турнира, Лео шлёт пламенный привет своей статистикой. 28/18 - ЗМ с отрывом.
Ахаха опять эти песни про золотой мяч. Нет лч нет золотого мяча. За ЧМ 2022 года давать золотой мяч дико кринжово
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Raindrop Drop Top
С обладателем ЗМ теперь все ясно, изи мячик для Лео
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Игорь Климов
Футбольная Эпоха Лео Месси.
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Жамшед Умаров
Ответ kimbar7878@gmail.com
кладет
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Рэд Уайт
Ответ Иван Куянец
за гол со штрафного и чм? вы серьезно?!?? тупые фанатики Месси
ну раз задаешь вопрос значит тупой тут только Куянец
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Сергей Штырков
Ответ Бускетс это позиция
фактор ЧМ слишком сильный Месси в 18м 2 титула в Испании взял, золотую бутсу имел неплохой отрыв от всех по гол+пас, но оказался лишь 5 в 2018 из-за неудачного выступления на ЧМ
а мбаппе и гризман первое и второе место взяли?
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Бускетс это позиция
стате Месси удивлятся перестал года так с 2010,теперь удивляют не сами цифры, а возраст в котором он их оформляет
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Иван Куянец
Ответ Рэд Уайт
8 зм на дичайщем легке
за гол со штрафного и чм? вы серьезно?!?? тупые фанатики Месси
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Бускетс это позиция
Ответ Сергей Штырков
Ибрагимович за псж забивал больше и зм ему не давали... чемпионат слабый, так что пофиг на стату. у неймара такая же, да и у мбаппе тоже
фактор ЧМ слишком сильный
Месси в 18м 2 титула в Испании взял, золотую бутсу имел неплохой отрыв от всех по гол+пас, но оказался лишь 5 в 2018 из-за неудачного выступления на ЧМ
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Сергей Штырков
Нойер выигрывал ЧМ и ему тоже не давали. как и Кроосу, Клозе, Ламу... с чего это за ЧМ должны дать? ЧМ это отрезок в 7 матчей. это совсем не сезон
Каннаваро и Модрич заржали в голос с твоих умозаключений. А ведь у них и близко не было такой статы на тех ЧМ🤓
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erabog@icloud.com
Ответ Los Galácticos
Штрафные Месси это отдельный вид искусства в футболе, как же он красиво их ложит.
Кладет
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Дмитрий Караваев
Ответ Los Galácticos
Штрафные Месси это отдельный вид искусства в футболе, как же он красиво их ложит.
ложь неприятнее всего - когда она глагол 😆
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Экспертное мнение
Ответ Doug DeMuro99
Помните что когда то Месси не умел бить штрафные, а сейчас это произведение искусства, да еще на 95 минуте вытащил ПСЖ (хотя лавры должен разделить с Мбаппе)
Месси всегда умел бить штрафные, просто со временем совершенствовал этот компонент. Помню его гол со штрафного Динамо Киеву в ЛЧ, 2009 год был вроде. Но он тогда делился ударами с Хави и Алвесом. Было бы смешно, если такой гений футбола не умел бить штрафные, он с мячом в ногах родился) Просто не всегда их исполнял.
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Сергей Штырков
Ответ Parce
А на что не пофиг? Ну давай по титулам и тут он первый, один чм круче всего
Нойер выигрывал ЧМ и ему тоже не давали. как и Кроосу, Клозе, Ламу... с чего это за ЧМ должны дать? ЧМ это отрезок в 7 матчей. это совсем не сезон
0
-3
-3
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Futbol2710
Мбаппе дубль, но все восхваляют только Месси из за одного забитого штрафного и уже раздают золотые мячи
+1
-2
-1
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NomerSports
Ответ Los Galácticos
Штрафные Месси это отдельный вид искусства в футболе, как же он красиво их ложит.
Угу не ты ли стебел Леонида недавно .
+1
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Darshan
Противостояние Месси и Роналду было эпохой. Именно наличие такого мощного конкурента делало их обоих лучше. Пусть Роналду сдал, до сих пор фанаты Месси его вспоминают. Пустое место вспоминать не будут.
+1
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crazy_elky
Ответ Los Galácticos
Штрафные Месси это отдельный вид искусства в футболе, как же он красиво их ложит.
Ложит Роналду )
+14
-3
+11
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Parce
Ответ Сергей Штырков
Ибрагимович за псж забивал больше и зм ему не давали... чемпионат слабый, так что пофиг на стату. у неймара такая же, да и у мбаппе тоже
А на что не пофиг? Ну давай по титулам и тут он первый, один чм круче всего
+2
0
+2
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