Президенту «ПСЖ» не понравилось, что команда выглядела беспомощно и играла с «Баварией» от обороны

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президенту «ПСЖ» не понравилось, что команда выглядела беспомощно в матче с «Баварией».

Как пишет L’Équipe, за первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:1) следил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, а также очень большая делегация из Катара, которая прибыла в Париж специально на игру.

Президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи не понравилось впечатление, которое произвела игра команды в этом матче. Аль-Хелайфи был недоволен, что «ПСЖ» играл от обороны и выглядел беспомощно.

Отмечается, что эта критика не прошла мимо тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье. Впервые за сезон на пресс-конференции он оправдывал свой стартовый план.

Ранее сообщалось, что позиции Гальтье в «ПСЖ» ослабли после 3 поражений подряд. Владельцы клуба будут внимательно следить за результатами двух ближайших матчей – против «Лилля» и «Марселя» в Лиге 1.

Затем стало известно, что тренера точно не уволят до 8 марта, когда состоится ответная игра с «Баварией». Также появилась информация о том, что игроки «ПСЖ» сомневаются в Гальтье – его считают тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме.

Сегодня «ПСЖ» дома сыграет с «Лиллем» в матче 24-го тура Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:00 по московскому времени. 

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9 комментариев

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Имя Фамилия
Трансфер меси это кастрация ПСЖ.
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VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
Ну вы же хотели сделать парижскую сборную Аргентины, по игре получили желаемое, но без главного 11-метрового ингредиента толку от этого немного.
Проблема в том, что только хотели. Если бы летом убрали Мбаппе и построили всю игру вокруг Отца, сейчас все было бы нормально.
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Геннадий Тимченко
Ответ Тиджани Бабангида
Ни результат,ни качество игры ПСЖ не мог понравиться владельцу. Вылет ПСЖ из ЛЧ автоматически будет означать вылет Галатье из клуба
Кристоф Гальтье часто благодарит Бога за возможность работать с Лионелем Месси. – Вы могли представить себе, что однажды будете тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? – Нет. Никогда. Благодарю Бога за эту возможность, – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Tout Le Sport, взглянув на небо....
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Тиджани Бабангида
Ни результат,ни качество игры ПСЖ не мог понравиться владельцу. Вылет ПСЖ из ЛЧ автоматически будет означать вылет Галатье из клуба
0
0
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dr. cage
Будет круто, если шейх заставит Гальтье выйти на ответку с Баварией с шашкой наголо и открытым забралом, а Сане, Коман и Гнабри как на велосипедах будут в контры ездить..

Второй раз 8-2 посмотрим))
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Имя Фамилия
Ну вы же хотели сделать парижскую сборную Аргентины, по игре получили желаемое, но без главного 11-метрового ингредиента толку от этого немного.
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Sevuska
Я не понял !? За его команду играет величайший игрок всех народов 🤔
А с ним беспомощность против Баварии иногда и 2:8 заканчивается 😊
Так что ещё легко отделались 😆
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Кан и Баллак сидят в баре
А вот многим очень даже понравилось)
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Кот Ученый
во всем виноват меси липовый чемпион мира
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