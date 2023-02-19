Президенту «ПСЖ» не понравилось, что команда выглядела беспомощно и играла с «Баварией» от обороны

Президенту «ПСЖ» не понравилось, что команда выглядела беспомощно в матче с «Баварией».

Как пишет L’Équipe, за первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:1) следил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, а также очень большая делегация из Катара, которая прибыла в Париж специально на игру.

Президенту « » не понравилось впечатление, которое произвела игра команды в этом матче. Аль-Хелайфи был недоволен, что «ПСЖ» играл от обороны и выглядел беспомощно.

Отмечается, что эта критика не прошла мимо тренера «ПСЖ» . Впервые за сезон на пресс-конференции он оправдывал свой стартовый план.

Ранее сообщалось, что позиции Гальтье в «ПСЖ» ослабли после 3 поражений подряд. Владельцы клуба будут внимательно следить за результатами двух ближайших матчей – против «Лилля» и «Марселя» в Лиге 1.

Затем стало известно, что тренера точно не уволят до 8 марта, когда состоится ответная игра с «Баварией». Также появилась информация о том, что игроки «ПСЖ» сомневаются в Гальтье – его считают тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме.

Сегодня «ПСЖ» дома сыграет с «Лиллем» в матче 24-го тура Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:00 по московскому времени.