Гальтье обсудил с Неймаром поход в «Макдональдс» после покерного турнира: «Это останется между нами. Он имеет право играть в покер в свой день отдыха»

обсудил с Неймаром поход в «Макдональдс» после покерного турнира.

Напомним, на следующий день после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала нападающий « » поучаствовал в покерном турнире, который начался в 22:30 по местному времени.

После этого Неймар посетил «Макдональдс» – фото с ним из кафе быстрого питания появилось в инстаграме Гильермо Питты – вероятно, друга бразильца, несмотря на то, что призвал партнеров хорошо спать и есть, чтобы быть готовыми к ответной игре.

«Я говорил с , сказал ему, что думаю. Он имеет право, в свой день отдыха и восстановления...

Он увлекается покером, он имеет право играть в него. Я также сказал ему, что я думаю о той фотографии [в ресторане быстрого питания]. Но это останется между нами.

Я глубоко убежден, что между заявлением Килиана и появившейся фотографией нет никакой связи», – сказал главный тренер парижан.