Гальтье обсудил с Неймаром поход в «Макдональдс» после покерного турнира: «Это останется между нами. Он имеет право играть в покер в свой день отдыха»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Питание Футбол

Кристоф Гальтье обсудил с Неймаром поход в «Макдональдс» после покерного турнира.

Напомним, на следующий день после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий «ПСЖ» поучаствовал в покерном турнире, который начался в 22:30 по местному времени.

После этого Неймар посетил «Макдональдс» – фото с ним из кафе быстрого питания появилось в инстаграме Гильермо Питты – вероятно, друга бразильца, несмотря на то, что Килиан Мбаппе призвал партнеров хорошо спать и есть, чтобы быть готовыми к ответной игре.

«Я говорил с Неймаром, сказал ему, что думаю. Он имеет право, в свой день отдыха и восстановления...

Он увлекается покером, он имеет право играть в него. Я также сказал ему, что я думаю о той фотографии [в ресторане быстрого питания]. Но это останется между нами.

Я глубоко убежден, что между заявлением Килиана и появившейся фотографией нет никакой связи», – сказал главный тренер парижан.

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18 комментариев

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timerassl
С Неймаром все давно понятно! Но что будет если он сделает результат матча? А если не сделает? То закроется макдоналдс?! Ответ в первом предложении..
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chouchou
Ответ Вячеслав Старцев
Лучше бы играл так в футбол, как в покер. Кр. тин долбанный...
прикольная у вас подпись...самокритично
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chouchou
Ответ Я Гражданин Мира
Простая отличие от клоуна неймара переживает за результат команды. Где поклонники неймара? Спрятались куда то , после очередного позорного игры неймара. Ну как давайте, где вы ! ? Я же вам сказал вы все рано или поздно поймёте что , это клоун и ему наплевать на результат команды
клоун это вы...
Если бы Мбаппе был важен результат команды , он бы не свалил посреди сезон погулять вместе с Хакими в Нью -йорк и Марокко...Если б ему важна была команда, то не пришлось бы Макрону уговаривать его остаться...
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Максим Кратков
Неймар-это шоумен которому на футбол пофиг,но при этом про капризную и зажравшуюся девочку Мбаппе все забыли
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BZB
Все, что не запрещено-разрешено. А если Мбаппе попросил, то вообще покер.
+2
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Максим Калинин
Люди обсирают Неймара(заслуженно). Но про капризную зажравшуюся девочку Мбаппе все притихли
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Амин Чич
Главное, что осталось между нами, но русская разведка всю информацию слила на спортс
+1
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Overkiller
Да там уже половине команды на Гальтье, похоже, покер.
+7
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+6
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Sweaty25
После покера можно позволить себе всё, что угодно, но только если он в ворота Баварии ;)
+20
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+18
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Я Гражданин Мира
Лучше пусть играет покер.
Лучше десятером играт чем с неймаром .
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-3
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Sevuska
Видимо всё состояние уже проиграл и личного повара пришлось уволить- только на Макдак хватает 😎
0
-2
-2
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Ёба Роба
у Неймара есть оправдание. Он же на покер раньше матча договорился;)
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Я Гражданин Мира
Ответ Sevuska
Мбаппе ещё и диетолог в ПСЖ !? Какой многогранный он талант 👍
Простая отличие от клоуна неймара переживает за результат команды.
Где поклонники неймара?
Спрятались куда то , после очередного позорного игры неймара.
Ну как давайте, где вы ! ?
Я же вам сказал вы все рано или поздно поймёте что , это клоун и ему наплевать на результат команды
+3
-4
-1
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здоровяк
Думаю, Неймар ответил, что ему покер на мнение Галатье и Мбаппе
+4
-2
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HI MARS
Какой бразильский футболист был лютым трудоголиком и профессионалом?
0
-2
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Sevuska
Мбаппе ещё и диетолог в ПСЖ !?
Какой многогранный он талант 👍
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-6
-2
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Вячеслав Старцев
Лучше бы играл так в футбол, как в покер. Кр. тин долбанный...
0
-2
-2
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igls54
Вот просто любопытно, от чего же эта птица устала?
0
-1
-1
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