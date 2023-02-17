Гальтье обсудил с Неймаром поход в «Макдональдс» после покерного турнира: «Это останется между нами. Он имеет право играть в покер в свой день отдыха»
Кристоф Гальтье обсудил с Неймаром поход в «Макдональдс» после покерного турнира.
Напомним, на следующий день после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий «ПСЖ» поучаствовал в покерном турнире, который начался в 22:30 по местному времени.
После этого Неймар посетил «Макдональдс» – фото с ним из кафе быстрого питания появилось в инстаграме Гильермо Питты – вероятно, друга бразильца, несмотря на то, что Килиан Мбаппе призвал партнеров хорошо спать и есть, чтобы быть готовыми к ответной игре.
«Я говорил с Неймаром, сказал ему, что думаю. Он имеет право, в свой день отдыха и восстановления...
Он увлекается покером, он имеет право играть в него. Я также сказал ему, что я думаю о той фотографии [в ресторане быстрого питания]. Но это останется между нами.
Я глубоко убежден, что между заявлением Килиана и появившейся фотографией нет никакой связи», – сказал главный тренер парижан.
Если бы Мбаппе был важен результат команды , он бы не свалил посреди сезон погулять вместе с Хакими в Нью -йорк и Марокко...Если б ему важна была команда, то не пришлось бы Макрону уговаривать его остаться...
Лучше десятером играт чем с неймаром .
Где поклонники неймара?
Спрятались куда то , после очередного позорного игры неймара.
Ну как давайте, где вы ! ?
Я же вам сказал вы все рано или поздно поймёте что , это клоун и ему наплевать на результат команды
Какой многогранный он талант 👍