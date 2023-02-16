Гальтье не уволят до 8 марта – ответной игры с «Баварией». В «ПСЖ» есть сторонники возвращения Тухеля

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Кристоф Гальтье Футбол

Увольнение главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье пока не обсуждается.

Как информирует RMC Sport, несмотря на три поражения подряд, руководство клуба пока не думает о том, чтобы расстаться с 56-летним специалистом. Этого не произойдет как минимум до 8 марта – на этот день назначена ответная игра парижан с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщалось ранее, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани мечтает о том, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан. Однако в клубе есть люди, которые выступают за возвращение Томаса Тухеля, уволенного из «Челси» в сентябре.

19 февраля «ПСЖ» сыграет с «Лиллем», 26-го – с «Марселем», 5 марта – с «Нантом».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PSG Forever
Потом будет поздно, лучше сейчас убрать и назначит Зидана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Слуцкий
Эмир Катара и эмир России чем-то похожи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iamliam
Ответ no_one_perfect
Сторонники?) да поправят меня более следящие за ПСЖ люди, но только при Тухеле у парижан были яйца, на мой взгляд...
Тогда не было Месси(это минус для прессинга) и Неймар был еще не жирный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Было бы символично , если гормона на 8 Марта опустят на 8 мячиков опять 😊
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Оказывается до руководства ПСЖ наконец-то дошло, что собрать звёзд в одной команде это не гарантия успешного результата...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Роман: тяф тяф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
тухель бист, псж нужно возвращать его, иначе могут профукать момент и он уедет в испанию
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамзан Азимов
Я на ветке писал тогда, что Тухеля надо оставить, и гнать Леонардо. После ухода Анчелотти, Тухель единственный дееспособный тренер ПСЖ.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Брать из ниоткуда Галтье - крайне сомнительное решение Нассера. Это реально напоминает очень, когда Аньелли поставил Пирло. Если бы зашло, прослыл бы гением, жаль только, что чудес не бывает.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
Ответ Роман
Бавария их поздравила и с 14 февраля. И поздравит 8 марта.
Если псж проиграет, что это будет твой праздник, получается и тебя поздравят
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Роман
Бавария их поздравила и с 14 февраля. И поздравит 8 марта.
А потом Галтье поздравит с 8 марта ангелинаробингуд https://vk.com/video-117217419_456239063
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sonna
Ответ Роман
Бавария их поздравила и с 14 февраля. И поздравит 8 марта.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
no_one_perfect
Сторонники?) да поправят меня более следящие за ПСЖ люди, но только при Тухеле у парижан были яйца, на мой взгляд...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real Madrid l
Этому клубу нужен Зидан, а также обновленная атака с Мбаппе!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chsccfrmfz
Не команда, а шапито. При этом в посредственной лиге, кому за этим интересно наблюдать
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Бавария их поздравила и с 14 февраля. И поздравит 8 марта.
+21
-9
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий