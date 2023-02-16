Гальтье не уволят до 8 марта – ответной игры с «Баварией». В «ПСЖ» есть сторонники возвращения Тухеля
Увольнение главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье пока не обсуждается.
Как информирует RMC Sport, несмотря на три поражения подряд, руководство клуба пока не думает о том, чтобы расстаться с 56-летним специалистом. Этого не произойдет как минимум до 8 марта – на этот день назначена ответная игра парижан с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщалось ранее, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани мечтает о том, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан. Однако в клубе есть люди, которые выступают за возвращение Томаса Тухеля, уволенного из «Челси» в сентябре.
19 февраля «ПСЖ» сыграет с «Лиллем», 26-го – с «Марселем», 5 марта – с «Нантом».
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