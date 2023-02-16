Неймар сыграл на турнире по покеру на следующий день после поражения «ПСЖ» от «Баварии»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Футбол

Неймар выступил на турнире по покеру на следующий день после поражения от «Баварии» (0:1).

Как пишет RMC Sport, нападающий «ПСЖ» поучаствовал в турнире European Poker Tour в Париже. В среду бразилец был замечен за покерным столом на турнире, который проходит в парижском отеле Hyatt Concorde.

За участие на турнире нужно было заплатить 10 тысяч евро. Отмечается, что Неймар быстро вылетел из главного турнира после поражения, однако сумел отобраться во второй день турнира.

Неймар вошел в число 45 участников, вышедших в следующий раунд. Всего на турнире выступил 71 человек.

За день до начала покерного турнира «ПСЖ» уступил «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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31 комментарий

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Max Semenik
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Главное, чтобы травму не получил и ко второму матчу был готов
Эти карты тяжёлые и скользкие, чёрт побери! А если кто-то из зрителей ещё и чихнёт на нашего Неймарчика - вообще кранты, выбудет до следующего карнавала в Рио.
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p74msyjzwh
Ответ Арсений Элин
и что?а что вы предлагаете ему делать?запереться в комнате и плакать в подушку!? тем более такие мероприятия планируются заранее или по вашему он в связи с поражением должен был всё отменить и подставить организаторов?!?
Я б предложил ему хоть немного сконцентрироваться на футболе.
У него от природы невероятный талант, у него бешеная популярность и сказочная зарплата..а по факту в футболе он просто хрен на палочке. Слил чм хорватам, сливает из года в год лч с такой командой.

Ага, главное не подставить организаторов покерного турнира, а на клуб, который ему миллионы платит пофигу, на народ, который очень недешевые билеты приобретает пофигу.
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Гусейн Магомедрасулов
Если в общем это его право, это часть отдыха. В матче с ПСЖ он за 5 минут совершил больше прессинга чем вся команда в матче.
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Вася Васильков
Может наконец то что то выиграл
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заратустра-будрайтис
Он в монастырь должен был уйти после поражения от Баварии?
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Football poet
Эх….типичный Неймар) Если было бы чуть больше собранности, небывалых вершин мог бы достигуть. Считаю, что он многое еще мог дать футболу
В начале матча когда выдал ему Лео передачу на рандеву с вратарем неузнал Неймар. Какой то тяжелым показалось,особо нестремился на выход. Думаю вместо него быстроногий игрок реализовал момент .
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Гусейн Магомедрасулов
Бейлу золотую клюшку, Неймару золотой туз , Азару золотой половник.
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Ира Гага
и как нужно реагировать? негодяй такой плевать, на Псж или молодец какой, мозги тоже тренирует - ни минуты отдыха?
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Football poet
Ответ Sitewell Ad
Зачем ему это нужно? Почему просто не жить в своё удовольствие. С чего вы вообще берёте, что кто-то что-то должен дать футболу?
Я не говорю «должен/не должен» , просто как любителю футбола обидно, что такой бриллиант не все сказал в этой игре
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Born is the King
Футбол он сейчас на том же уровне,что и футбол. Игра против баварии это пляжный уровень
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Нурбол Жумаскалиев
что ему теперь, жить на поле? если он с якорем в одной команде, уже ясно что ловить в спортивном плане нечего
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Артем Коваленко
Не виду ничего плохого в этом. Обидно проигрывать в матче, конечно же, но это не повод, менять все свои планы.
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Sitewell Ad
Ответ Football poet
Эх….типичный Неймар) Если было бы чуть больше собранности, небывалых вершин мог бы достигуть. Считаю, что он многое еще мог дать футболу
Зачем ему это нужно? Почему просто не жить в своё удовольствие. С чего вы вообще берёте, что кто-то что-то должен дать футболу?
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Alex1104
Ответ Александр Бялт
а что мешает человеку в свободное от работы (тренировок) время проводить свой досуг так, как он посчитает нужным?
Учитывая, что за последние матчи ему ставили то 3, то 4 из десяти и он постоянно был в числе худших по этому показателю, то вопросы могут быть.
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cektor
он походу и во время матча играл в покер ...
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Gravdaar Iyaad
Красава Ней
Дави этот Катар и лови от жизни всё
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Peter Parker
Новость для искусственного негатива. Ну сыграл в покер и что, тем более в Париже. С таким же успехом он мог дома в фифу или в кс поиграть четыре часа
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инок
Неймар живет в Париже полной жизнью, и вечеринки до утра устраивает, и в покер и в футбол развлекается - красавец...
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Артём Сергеев
Мбаппе его мотивировал на победу , но только по покеру
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Football poet
Эх….типичный Неймар) Если было бы чуть больше собранности, небывалых вершин мог бы достигуть. Считаю, что он многое еще мог дать футболу
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baalexxx
Ну хоть где-то у Неймара покер...
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eao79rus
Бразилия. Покер. Париж. В таком порядке
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Le_Mogul
ну впереди матчи лиги 1, не идти же тренироваться дополнительно.
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Alex1104
Покер это святое. Какой там ПСЖ...
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Арсений Элин
и что?а что вы предлагаете ему делать?запереться в комнате и плакать в подушку!? тем более такие мероприятия планируются заранее или по вашему он в связи с поражением должен был всё отменить и подставить организаторов?!?
+17
-2
+15
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