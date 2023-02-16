Неймар сыграл на турнире по покеру на следующий день после поражения «ПСЖ» от «Баварии»

выступил на турнире по покеру на следующий день после поражения от «Баварии» (0:1).

Как пишет RMC Sport, нападающий «ПСЖ» поучаствовал в турнире European Poker Tour в Париже. В среду бразилец был замечен за покерным столом на турнире, который проходит в парижском отеле Hyatt Concorde.

За участие на турнире нужно было заплатить 10 тысяч евро. Отмечается, что Неймар быстро вылетел из главного турнира после поражения, однако сумел отобраться во второй день турнира.

Неймар вошел в число 45 участников, вышедших в следующий раунд. Всего на турнире выступил 71 человек.

За день до начала покерного турнира « » уступил «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала .

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