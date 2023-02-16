Неймар сыграл на турнире по покеру на следующий день после поражения «ПСЖ» от «Баварии»
Неймар выступил на турнире по покеру на следующий день после поражения от «Баварии» (0:1).
Как пишет RMC Sport, нападающий «ПСЖ» поучаствовал в турнире European Poker Tour в Париже. В среду бразилец был замечен за покерным столом на турнире, который проходит в парижском отеле Hyatt Concorde.
За участие на турнире нужно было заплатить 10 тысяч евро. Отмечается, что Неймар быстро вылетел из главного турнира после поражения, однако сумел отобраться во второй день турнира.
Неймар вошел в число 45 участников, вышедших в следующий раунд. Всего на турнире выступил 71 человек.
За день до начала покерного турнира «ПСЖ» уступил «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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У него от природы невероятный талант, у него бешеная популярность и сказочная зарплата..а по факту в футболе он просто хрен на палочке. Слил чм хорватам, сливает из года в год лч с такой командой.
Ага, главное не подставить организаторов покерного турнира, а на клуб, который ему миллионы платит пофигу, на народ, который очень недешевые билеты приобретает пофигу.
Дави этот Катар и лови от жизни всё