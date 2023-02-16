Неймар сходил в «Макдональдс» ночью по окончании покерного турнира на следующий день после «Баварии». Мбаппе после 0:1 призывал партнеров хорошо спать и есть
Нападающий «ПСЖ» Неймар нарушил режим на следующий день после поражения от «Баварии».
На следующий день после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов бразилец поучаствовал в покерном турнире, который начался в 22:30 по местному времени.
Ночью, по окончании турнира, Неймар посетил «Макдональдс» – фото с форвардом «ПСЖ» из кафе быстрого питания появилось в инстаграме Гильермо Питты – вероятно, друга бразильца.
«Приучаем его делать нормальные вещи», – подписал фото Питта, не уточнив, о ком именно идет речь. Также он сопроводил публикацию тремя эмодзи с бургерами.
Фото: instagram.com/guipitta_/
Отметим, что после матча с «Баварией» форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе призвал партнеров хорошо спать и есть, чтобы быть готовыми к ответной игре.
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