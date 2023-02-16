Неймар сходил в «Макдональдс» ночью по окончании покерного турнира на следующий день после «Баварии». Мбаппе после 0:1 призывал партнеров хорошо спать и есть

Нападающий «ПСЖ» Неймар нарушил режим на следующий день после поражения от «Баварии».

На следующий день после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала чемпионов бразилец поучаствовал в покерном турнире, который начался в 22:30 по местному времени.

Ночью, по окончании турнира, посетил «Макдональдс» – фото с форвардом « » из кафе быстрого питания появилось в инстаграме Гильермо Питты – вероятно, друга бразильца.

«Приучаем его делать нормальные вещи», – подписал фото Питта, не уточнив, о ком именно идет речь. Также он сопроводил публикацию тремя эмодзи с бургерами.

Фото: instagram.com/guipitta_/

Отметим, что после матча с «Баварией» форвард «ПСЖ» призвал партнеров хорошо спать и есть, чтобы быть готовыми к ответной игре.

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