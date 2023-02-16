Неймар сходил в «Макдональдс» ночью по окончании покерного турнира на следующий день после «Баварии». Мбаппе после 0:1 призывал партнеров хорошо спать и есть

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Килиан Мбаппе Питание Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар нарушил режим на следующий день после поражения от «Баварии».

На следующий день после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов бразилец поучаствовал в покерном турнире, который начался в 22:30 по местному времени.

Ночью, по окончании турнира, Неймар посетил «Макдональдс» – фото с форвардом «ПСЖ» из кафе быстрого питания появилось в инстаграме Гильермо Питты – вероятно, друга бразильца.

«Приучаем его делать нормальные вещи», – подписал фото Питта, не уточнив, о ком именно идет речь. Также он сопроводил публикацию тремя эмодзи с бургерами.

Фото: instagram.com/guipitta_/

Отметим, что после матча с «Баварией» форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе призвал партнеров хорошо спать и есть, чтобы быть готовыми к ответной игре.

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109 комментариев

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AurelioDeLaurentis
Получает в год 36 млн. €, и это не считая заработки от реклам, но ест вредную пищу в первую очередь для спортсменов. Ну может и не ел, но этими поступками показывает полное неуважение к фанатам своего клуба. Спортивный характер у Неймара просто дерьмомый, даже в игре с Баварией было видно что как только он терял мяч сразу выходил из себя и несколько раз грубо сыграл против соперников.
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Андрей Хенто
Ответ dorff_nk
После 10 лет твой комментарий: да конечно жил ночной жизнью, забил на футбол, ничего не выиграл 😄
Ну Вы придумали. У Неймара внушительная коллекция трофеев, один из ярчайших игроков последнего десятилетия. Когда Барселона выиграла требл, внёс огромнейший вклад в эти достижения, забивал на всех стадиях плэй-офф в 2015 году. То, что Неймар мог добиться большего при должном отношении к делу - факт, но он все равно оставил свое имя в истории мирового футбола. Лучший бомбардир Селесао, так что я бы точно не оставил такого рода комментарий.
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Ярослав Филипченко
Решил в монополию 50 ка на Тинь выиграть
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Андрей Хенто
Ответ Estmestnyi
В свободное время? Я так понимаю, их работа граничит со всевозможными графиками сна, занятий спортом и питания. И если на поле этот пижон валяется и ноет активнее, чем играет в футбол, а потом ещё и нарушает режим, то какого настроения и отношения от болельщиков ожидать!?
Практически ни в одном клубе никто не ограничивает принудительно всегда соблюдать питание. Да, конечно диетологи советуют не употреблять ту или иную пищу, но если ты проходишь все весовые взвещивания без проблем, то у тебя не будет никаких проблем. Неймара модно стало хейтить, как в принципе и того же Месси. Но если взглянуть на вещи объективно, откинув клубные/персональные пристрастия, то Неймар был весьма неплох в этом матче, даже отрабатывал на своем поле, потому что понимал, что это важный матч, прессинговал соперника. Все говорят, что Неймар был ужасен, но никто не отмечает, что может это игроки Баварии были красавцами и прекрасно выполнили установку на игру от своего тренера, практически закрыв бразильца и агрентинца за счёт грамотной коллективной игры в обороне.
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Игорь Климов
Молодец Неймар, всё успевает)
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окечуква
Ответ Log in
Да про уровень не спорю, хотя это скорее потенциальный уровень. В реальности - захочет играть или нет, травма/не травма, зависимость от фазы Лун...в смысле от времени до дня рождения... Может провести отличный отрезок, а потом досвидос до следующего года (Погба из этой же оперы). Думается, 90% тренеров бы предпочли игрока уровнем несколько ниже, но стабильного, который не выдаст сильнее перформанс, но и не сыграет слабее своего уровня
Так это какой сезон уже так, когда к концу зимы/весне он сдувается и с кислой миной бродит по полю. Одна из задач тренера попытаться эту проблему решить, найти какие-то подходы к эго Неймара. А вообще самому бразилу надо ехать уже в Италию и голову не морочить ни себе, ни окружающим.
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андрэ
ну хоть окружение Неймара увидели
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dorff_nk
Ответ Андрей Хенто
Я конечно понимаю, что болельщики хотят, чтобы их кумиры выигрывали все матчи, тренировались 24/7, но что в этом такого? Человек в свое свободное время может заниматься своими личными делами и проводить его так, как он этого хочет. Не понимаю для чего делать этот акцент, после поражения жизнь на этом не заканчивается.
После 10 лет твой комментарий: да конечно жил ночной жизнью, забил на футбол, ничего не выиграл 😄
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Spaten
Нормальные герои всегда идут в обход!
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genowayy
Ответ Андрей Хенто
Я конечно понимаю, что болельщики хотят, чтобы их кумиры выигрывали все матчи, тренировались 24/7, но что в этом такого? Человек в свое свободное время может заниматься своими личными делами и проводить его так, как он этого хочет. Не понимаю для чего делать этот акцент, после поражения жизнь на этом не заканчивается.
При том, что даже нет доказательств того, что он там ел что-то
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che kaif
А потом ПСЖ вынесет мюнхеский политпроект с альянц арены. Никто и не вспомнит куда там ходил Жуниор после первой встречи
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AlexZhano__
Ответ Паша Лукьянченко
Ему просто зайти нельзя, может он и не ел, что очень вероятно.
"Мам, я не курил! Я просто рядом стоял!" (с)
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Raybar
как я и говорил - неймар "карнавалит"
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Estmestnyi
Ответ Андрей Хенто
Я конечно понимаю, что болельщики хотят, чтобы их кумиры выигрывали все матчи, тренировались 24/7, но что в этом такого? Человек в свое свободное время может заниматься своими личными делами и проводить его так, как он этого хочет. Не понимаю для чего делать этот акцент, после поражения жизнь на этом не заканчивается.
В свободное время? Я так понимаю, их работа граничит со всевозможными графиками сна, занятий спортом и питания. И если на поле этот пижон валяется и ноет активнее, чем играет в футбол, а потом ещё и нарушает режим, то какого настроения и отношения от болельщиков ожидать!?
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AurelioDeLaurentis
Ответ Елена Готье
Мануэль Нойер тоже так считает.
🤣
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антон шабанов
а я вчера был во вкусвилле , тыквенный суп с индейкой взял , вооот.
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Ответ Андрей Хенто
Нойер наверняка нарушал контрактные обязательства перед Баварией. В контракте сейчас зачастую прописывают, что нельзя заниматься травмоопасными видами спорта и подвергать свою жизнь опасности, так что Елена, пример Вы подобрали не слишком удачный.
Насколько я понял, он не нарушал контракт, катался по обычной трассе, более того - отдыхал там несколько лет и Бавария была в курсе, если бы это было нарушением контракта, то огреб бы раньше
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Marcus-light
Ответ Mihmesh35
растить и подводить к основе — это разные вещи. 90% из этих игроков уходят в аренду, а к 20-23 годам их продают, так что это исключительно ради финансовой выгоды
Да, и если он хорош, то в 25 едет обратно в Париж)
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Варлампий Варлампий
Неймар молодчик, я бы на его месте еще и бухал, контракт огромный на несколько лет вперед, заработано уже столько, что хватит до конца жизни, радуйся и кайфуй, и можно внимания на каких-то копченых черепах не обращать
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alexis2020
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
мешком Бавария, великая команда с 6 победами в лиге чемпионов, могла бы быть только если была бы безтрофейником покупающим звёзд атаки за 200 лямов, но забывающим приобрести в полузащиту кого то чуть лучше, чем Карлоса Солера
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AurelioDeLaurentis
Ответ Бухгалтер2021
сразу видно кто лидер.а кто латиносы.неймар ,пешеход и остальные
Каземиро и лидер, и латинос. Дело не в этом, сами же виноваты что понакупали всяких наемников, а победный гол забивает им свой же воспитанник, даже в финале ЛЧ.
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Joey Ramone
Не понимает что получает он так много потому что для многих он идол. Забивать на режим - это всё равно что сказать детям что деда Мороза не существует)
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haymaker
Ответ Андрей Хенто
Я конечно понимаю, что болельщики хотят, чтобы их кумиры выигрывали все матчи, тренировались 24/7, но что в этом такого? Человек в свое свободное время может заниматься своими личными делами и проводить его так, как он этого хочет. Не понимаю для чего делать этот акцент, после поражения жизнь на этом не заканчивается.
Это так. А болельщики, в свою очередь, в праве его хейтить, если он их разочаровывает. Они ж не предлагают его повесить.
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Ответ окечуква
Ну в начале-то какие авансы были. Да и сейчас, когда он не дуркует, а выкладывается и играет, это по-прежнему сумасшедшего уровня мастер. Но вот эти все тусовки, покеры, карнавалы, друзья конечно интереснее чем режим и трофеи с медальками.
Да про уровень не спорю, хотя это скорее потенциальный уровень. В реальности - захочет играть или нет, травма/не травма, зависимость от фазы Лун...в смысле от времени до дня рождения... Может провести отличный отрезок, а потом досвидос до следующего года (Погба из этой же оперы). Думается, 90% тренеров бы предпочли игрока уровнем несколько ниже, но стабильного, который не выдаст сильнее перформанс, но и не сыграет слабее своего уровня
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chouchou
Ответ Амин Чич
и на дне рождения своем он просто спал, а его друзья гуляли всю ночь
до 23.45....даже сосед подтвердил
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