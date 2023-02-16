Позиции Кристофа Гальтье ослабли после трех поражений «ПСЖ» подряд.

За неделю парижане потерпели три поражения подряд – от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции, от «Монако» (1:3) в Лиге 1 и от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала . Это худшая серия « » с 2020 года.

Как пишет Le Parisien, неудачная серия ослабила позиции Гальтье. Четвертое поражение подряд станет проблемой для катарских владельцев «ПСЖ», и они потребуют изменений. Тренер знает, что владельцы клуба будут внимательно следить за результатами двух ближайших матчей – против «Лилля» и «Марселя» в Лиге 1.

Отмечается, что недовольство вызывают не только результаты, но и игра «ПСЖ». Первый тайм матча с «Баварией» оценили как «нехватку амбиций». Второй тайм владельцам клуба понравился больше.

У руководства «ПСЖ» есть вопросы к причинам столь резкого спада команды. В частности, боссы клуба не понимают, как Витинья из лидера полузащиты превратился в игрока, который вообще не влияет на игру.

Даже если ответственность за спад отдельных игроков не лежит исключительно на Гальтье, руководство «ПСЖ» внимательно изучит его работу.

Как отмечается, эмир Катара мечтает, чтобы тренером «ПСЖ» стал . Стороны контактируют уже полтора года, но Зидан всегда отдавал предпочтение работе со сборной Франции. Ситуация может измениться из-за того, что контракт Дидье Дешама с национальной командой был продлен до 2026 года.

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