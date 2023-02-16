Позиции Гальтье в «ПСЖ» ослабли после 3 поражений подряд. Эмир Катара мечтает о Зидане
Позиции Кристофа Гальтье ослабли после трех поражений «ПСЖ» подряд.
За неделю парижане потерпели три поражения подряд – от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции, от «Монако» (1:3) в Лиге 1 и от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Это худшая серия «ПСЖ» с 2020 года.
Как пишет Le Parisien, неудачная серия ослабила позиции Гальтье. Четвертое поражение подряд станет проблемой для катарских владельцев «ПСЖ», и они потребуют изменений. Тренер знает, что владельцы клуба будут внимательно следить за результатами двух ближайших матчей – против «Лилля» и «Марселя» в Лиге 1.
Отмечается, что недовольство вызывают не только результаты, но и игра «ПСЖ». Первый тайм матча с «Баварией» оценили как «нехватку амбиций». Второй тайм владельцам клуба понравился больше.
У руководства «ПСЖ» есть вопросы к причинам столь резкого спада команды. В частности, боссы клуба не понимают, как Витинья из лидера полузащиты превратился в игрока, который вообще не влияет на игру.
Даже если ответственность за спад отдельных игроков не лежит исключительно на Гальтье, руководство «ПСЖ» внимательно изучит его работу.
Как отмечается, эмир Катара мечтает, чтобы тренером «ПСЖ» стал Зинедин Зидан. Стороны контактируют уже полтора года, но Зидан всегда отдавал предпочтение работе со сборной Франции. Ситуация может измениться из-за того, что контракт Дидье Дешама с национальной командой был продлен до 2026 года.
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После ЛЧ стал опять понимать, как мне тебя не хватает
Зизууу, ооооуууооо, Зизу
Почти у всех команд перманентно бывают проблемы с составом и очень мало кто может себе позволить завершить вторую часть сезона (где и вторая половина чемпа и матчи в еврокубках на вылет) в оптимальном составе.
Так что проблемы ПСЖ - это проблемы ПСЖ. Тем более учитывая тот момент, что с таким бюджетом клуб может позволить себе большую глубину состава и скамейку хорошего уровня (не прям из топов, но хороших футболистов).
Против Марселя не было лишь Мбаппе, к Баварии вернулся.
Глоры псг вечно ищут оправдания, интересно, что они придумают после вылета от Баварии🤔