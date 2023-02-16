Позиции Гальтье в «ПСЖ» ослабли после 3 поражений подряд. Эмир Катара мечтает о Зидане

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Зинедин Зидан Кристоф Гальтье Футбол

Позиции Кристофа Гальтье ослабли после трех поражений «ПСЖ» подряд.

За неделю парижане потерпели три поражения подряд – от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции, от «Монако» (1:3) в Лиге 1 и от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Это худшая серия «ПСЖ» с 2020 года.

Как пишет Le Parisien, неудачная серия ослабила позиции Гальтье. Четвертое поражение подряд станет проблемой для катарских владельцев «ПСЖ», и они потребуют изменений. Тренер знает, что владельцы клуба будут внимательно следить за результатами двух ближайших матчей – против «Лилля» и «Марселя» в Лиге 1.

Отмечается, что недовольство вызывают не только результаты, но и игра «ПСЖ». Первый тайм матча с «Баварией» оценили как «нехватку амбиций». Второй тайм владельцам клуба понравился больше.

У руководства «ПСЖ» есть вопросы к причинам столь резкого спада команды. В частности, боссы клуба не понимают, как Витинья из лидера полузащиты превратился в игрока, который вообще не влияет на игру.

Даже если ответственность за спад отдельных игроков не лежит исключительно на Гальтье, руководство «ПСЖ» внимательно изучит его работу.

Как отмечается, эмир Катара мечтает, чтобы тренером «ПСЖ» стал Зинедин Зидан. Стороны контактируют уже полтора года, но Зидан всегда отдавал предпочтение работе со сборной Франции. Ситуация может измениться из-за того, что контракт Дидье Дешама с национальной командой был продлен до 2026 года.

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52 комментария

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barcelonistas
Пройдут Баварию и вернутся на серию побед - позиции восстановятся
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гилберт
Ответ Los Galácticos
Эти три матча показали что ПСЖ пока еще не готов противостоять на равных против топ клубов, надо снова полностью менять состав и приглашать Зидана.
Скорее уже не готов.
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Водяра
Эмир Катара мечтает о Зидане и еще четверых девственниц.
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Syndycate
Ну Зидана прокатили со сборной Франции, может и придет
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Виктор Войнов
Надо , что бы Зидан обязательно отказал ПСЖ. Иначе у эмира Катара закончатся мечты.
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Syndycate
Это было еще в начале сезона понятно, да и в прошлом сезоне, ПСЖ в Лиге 1 Лев Толстой, а в ЛЧ ### простой)
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Пинающий Достоинства
Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтаю,
После ЛЧ стал опять понимать, как мне тебя не хватает
Зизууу, ооооуууооо, Зизу
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Bavarec-Art
Ответ Greenalem
не всё за деньги можно купить
Это в современном футболе то?!)) Ну да ну да)
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Павел Светлов
Ответ Милан. Тонали. 8.
ПСЖ - отличный пример что даже с большими деньгами нельзя так просто выиграть ЛЧ, только великие клубы выигрывали ЛЧ более 5 раз ☝️....
так и Сити
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Павел Светлов
Ответ janitor
Эмиру нужна новая "жена". Прежние не справляются.
"Господин назначил меня старшим тренером!"
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Илья Игнатьев
Ответ Kyancey
Регулярные ежегодные позорные вылеты в 1/8-1/4 финала с 2014 года - точно проблема в «полурезервном» составе?
Почему позорные? Позорно как Барселона вылетать в последние годы, а ПСЖ закономерно вылетает, не всегда от аутсайдеров ведь.
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Greenalem
Ответ Jaxongir Shodiev
Странно слышать, что эмир о чем то может мечтать
не всё за деньги можно купить
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Мишаня Кашников
круто быть эмиром Катара, можешь мечтать о чем хочешь реально
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Montenegro Serbian
Ответ che kaif
Полурезервный состав.в соперниках Марсель. Монако. бавария . Логично
Логично то может и логично. Только это никогда не было оправданием на таком уровне.
Почти у всех команд перманентно бывают проблемы с составом и очень мало кто может себе позволить завершить вторую часть сезона (где и вторая половина чемпа и матчи в еврокубках на вылет) в оптимальном составе.
Так что проблемы ПСЖ - это проблемы ПСЖ. Тем более учитывая тот момент, что с таким бюджетом клуб может позволить себе большую глубину состава и скамейку хорошего уровня (не прям из топов, но хороших футболистов).
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Go-go-love
Странный мужик. Я вот, например, о Марго Робби мечтаю)))
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Евгений Кузнецов
если придёт Зидан - это будет реально интересно!
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Причёска Бэйла
Ответ che kaif
Полурезервный состав.в соперниках Марсель. Монако. бавария . Логично
Полурезервный состав был только в игре с Монако.
Против Марселя не было лишь Мбаппе, к Баварии вернулся.
Глоры псг вечно ищут оправдания, интересно, что они придумают после вылета от Баварии🤔
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Тотто
Ответ александр модов
Он хороший тренер, но не тренер уровня ЛЧ. Все просто. Работать со звездами у него не получается.
А у кого в париже получается работать с звездами? Там одна звезда вертела весь клуб. Как там результат показывать, при такой дисциплине? Который тренер, который год пытается показать результат.
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Илья Добрый
Можно подумать, что Зидан не может проиграть 3 матча подряд, особенно учитывая обстоятельства.
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janitor
Эмиру нужна новая "жена". Прежние не справляются.
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гилберт
На первый тайм Зидан, на второй Галтье.
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Тотто
Три поражения однозначно причина менять тренера. ПСЖ клуб выскочка, играющая в гранд. Мешок
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Николай Утюжов
Это худшая серия …. Пока
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Kyancey
Ответ che kaif
Полурезервный состав.в соперниках Марсель. Монако. бавария . Логично
Регулярные ежегодные позорные вылеты в 1/8-1/4 финала с 2014 года - точно проблема в «полурезервном» составе?
+4
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Милан. Тонали. 8.
ПСЖ - отличный пример что даже с большими деньгами нельзя так просто выиграть ЛЧ, только великие клубы выигрывали ЛЧ более 5 раз ☝️....
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