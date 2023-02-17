Юлиан Нагельсманн: «Мбаппе сказал, что «ПСЖ» доставит нам проблемы, играя в атакующий футбол, но «Бавария» точно не будет отсиживаться в обороне»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн прокомментировал слова Килиана Мбаппе.

После поражения от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) Килиан сказал, что «ПСЖ» может создать мюнхенцам сложности в ответной встрече, если будет играть в атакующий футбол.

«Мбаппе сказал, что они могут доставить нам проблемы, если будут владеть мячом и играть в атакующий футбол.

Но это работает и в обратную сторону. В ответном матче мы точно не будем отсиживаться в обороне», – заявил главный тренер «Баварии».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 8 марта.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
Вся надежда на Килли и какую-нибудь травму аргентинского шарлатана. Тогда для Парижа всё возможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Ответ Амин Чич
Бавария в финале ЛЧ уничтожила футбол клопа, Бавария каждый год уничтожала футбол клопа! Дальше, что молодой!?
Неймар унизил Баварию на альянс арене, Месси закончил карьеру Боатенга, а помнишь дубль Расима на Альянц Арене?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Чич
Ответ Бестрофейник 19/20
Каждую неделю одно и то же
согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Ответ Fona
Я так понимаю это о великой Баварии Ковача, ехавшей 100 км?) При нем был открытый фуобол, или ты просто фанат Месси, смотрящий на результаты команд, независимо от всего?)
Я фанат Реала, а Реал хозяин Баварии как и Марсело унижает Роббена )
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бестрофейник 19/20
Ответ Амин Чич
перепалка двух ровесников)))
Каждую неделю одно и то же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Чич
Ответ Isa Babaev
Клопп на Альянц арене уничтожил «открытый футбол» Баварии
Бавария в финале ЛЧ уничтожила футбол клопа, Бавария каждый год уничтожала футбол клопа! Дальше, что молодой!?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
Ответ Амин Чич
Смотрите, ни слова про Месси и Рона в новости нет)))) однако с них двоих тут начнут и закончат к примеру Холандом )))
Так ты сам провоцируешь? Что за лицемерие
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fona
Ответ Isa Babaev
Клопп на Альянц арене уничтожил «открытый футбол» Баварии
Я так понимаю это о великой Баварии Ковача, ехавшей 100 км?) При нем был открытый фуобол, или ты просто фанат Месси, смотрящий на результаты команд, независимо от всего?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Чич
Ответ Isa Babaev
Клопп на Альянц арене уничтожил «открытый футбол» Баварии
2:8 тебе не дают покоя ?))))) это как тату, на всю жизнь
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
Зачем сравнивать ?
Один едет туда , а другой уже обратно …
ЧМ был лебединой песней Лео !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Чич
Ответ Isa Babaev
Не прошел еще в 1/4, а гонору будто ЛЧ выиграл
ты же вроде нормально пишешь по русски, но видно плохо читаешь! В каком тексте ты вычитал у него "гонор"!?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ OldRedWhite
Ещё месяц назад Баварию хоронили )))
Всё очень быстро меняется.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
Ответ Амин Чич
Последний клуб который играл с Баварией в открытый футбол, была Барселона
Виктория Плзень, единственная команда, которой удалось забить Баварии, так еще два гола, в этой лч ни псж, ни Барсе, ни Интеру это не удалось :)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Ответ Амин Чич
Последний клуб который играл с Баварией в открытый футбол, была Барселона
Клопп на Альянц арене уничтожил «открытый футбол» Баварии
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Homelender_666
У ПСЖ единственный шанс против Баварии - это контратаки. Здесь ключевую роль сыграет состояние Мбаппе.
Ещё месяц назад Баварию хоронили )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Не прошел еще в 1/4, а гонору будто ЛЧ выиграл
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Чич
Ответ Бестрофейник 19/20
Поживём - увидим
в такое время надо говорить, доживем увидим)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Жаль, что Бавария не добила эту игрушку шейхов и не выпнула ее из ЛЧ на их стадионе. Но надеюсь, что это случиться в Мюнхене...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бестрофейник 19/20
Поживём - увидим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
А как ПСЖ собирается выиграть ЛЧ, если они постоянно проигрывают топ-клубам в плей-офф?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Чич
Ответ PSG Forever
Для ПСЖ ещё лучше что Бавария не будет сидеть в обороне))
Последний клуб который играл с Баварией в открытый футбол, была Барселона
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PSG Forever
Для ПСЖ ещё лучше что Бавария не будет сидеть в обороне))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Чич
Смотрите, ни слова про Месси и Рона в новости нет)))) однако с них двоих тут начнут и закончат к примеру Холандом )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Ответ xQcoW
меси тоже может доставить проблемы, если назначат левую пенку
Месси и без пенальти доставит проблемы Вератти, Рамосу ,Солеру и Гальте
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий