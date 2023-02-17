Юлиан Нагельсманн: «Мбаппе сказал, что «ПСЖ» доставит нам проблемы, играя в атакующий футбол, но «Бавария» точно не будет отсиживаться в обороне»

прокомментировал слова .

После поражения от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) Килиан сказал, что « » может создать мюнхенцам сложности в ответной встрече, если будет играть в атакующий футбол.

«Мбаппе сказал, что они могут доставить нам проблемы, если будут владеть мячом и играть в атакующий футбол.

Но это работает и в обратную сторону. В ответном матче мы точно не будем отсиживаться в обороне», – заявил главный тренер «Баварии».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 8 марта.