Юлиан Нагельсманн: «Мбаппе сказал, что «ПСЖ» доставит нам проблемы, играя в атакующий футбол, но «Бавария» точно не будет отсиживаться в обороне»
Юлиан Нагельсманн прокомментировал слова Килиана Мбаппе.
После поражения от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) Килиан сказал, что «ПСЖ» может создать мюнхенцам сложности в ответной встрече, если будет играть в атакующий футбол.
«Мбаппе сказал, что они могут доставить нам проблемы, если будут владеть мячом и играть в атакующий футбол.
Но это работает и в обратную сторону. В ответном матче мы точно не будем отсиживаться в обороне», – заявил главный тренер «Баварии».
Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 8 марта.
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