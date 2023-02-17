Гальтье о том, удовлетворен ли он игрой «ПСЖ» с «Баварией»: «Смеетесь надо мной? Если вы так думаете, вы меня не уважаете»

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Уоррен Заир-Эмери Футбол

Кристоф Гальтье резко отреагировал на вопрос о поражении «ПСЖ» от «Баварии».

Тренера парижан спросили, удовлетворен ли он качеством игры команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Вы смеетесь надо мной, задавая такой вопрос? Я не был удовлетворен. Я выставил состав исходя из доступности игроков. Как вы думаете, я рассматривал выход в старте 16-летнего Заир-Эмери, который сыграл в двух матчах подряд?

Если вы думаете, что мне понравилось смотреть, как моя команда играет против «Баварии», вы меня немного не уважаете.

«ПСЖ» должен играть в атакующий, привлекательный, но эффективный футбол, чтобы победить», – заявил Гальтье.

«Бавария» была лучше в Париже до выхода Мбаппе. Он сильно влияет на «ПСЖ» даже в такой форме

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12 комментариев

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Мадрид наказывает!
Физрук поплыл
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Амин Чич
тренер псж жалуется на состав))))
короткий футбольный анекдот
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fellx
Ответ Микель Венгер
вообще не должен, но тут скорее вина Леонардо, бывшего спортивного директора, который понабрал говна втридорога, типа того же Доннаруммы. в команде кроме рамоса и мбаппе и выделить некого.
Эмм..вроде летом полная реформация произошла. Продали/сдали в аренду неликвид, купили молодых французов и португалов. После пару матчей вообще хвалили даже этого тренера. Дело в ЧМ. Тащил Мбаппе, он увидев что творилось на турнире просто забил на катарский проект уже. Неймар просто набивал форму к ЧМ, тоже сдал после мундиаля. Месси играет на своем уровне. Вот и результат
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Altyn Asyr
видно что не бомбит
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Роман
С учётом того как он радовался голу Монако, вполне логичный вопрос был.
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Микель Венгер
Ответ breeze1989
Доннарума забесплатно перешел.
забыл об этом. спасибо, что уточнил. но это не умаляет того факта, что из Леонардо вышел говёный спортдир.
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breeze1989
Ответ Микель Венгер
вообще не должен, но тут скорее вина Леонардо, бывшего спортивного директора, который понабрал говна втридорога, типа того же Доннаруммы. в команде кроме рамоса и мбаппе и выделить некого.
Доннарума забесплатно перешел.
+5
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+5
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dr. cage
Ну по системе Артеты-Арсенальского ПСЖ доминировал на 8/10
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Микель Венгер
Ответ Bayern_Norway
Серьёзно?.Он ещё жалуется на состав?.Конечно смеются.
вообще не должен, но тут скорее вина Леонардо, бывшего спортивного директора, который понабрал говна втридорога, типа того же Доннаруммы. в команде кроме рамоса и мбаппе и выделить некого.
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bostonKG
Подкололи , с кем не бывает…
+1
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Heisenberg
Достойный ответ. Тренеры наверное уже запарились от этих провокационных вопросов
+8
-4
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Bayern_Norway
Серьёзно?.Он ещё жалуется на состав?.Конечно смеются.
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