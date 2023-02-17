Гальтье о том, удовлетворен ли он игрой «ПСЖ» с «Баварией»: «Смеетесь надо мной? Если вы так думаете, вы меня не уважаете»
Кристоф Гальтье резко отреагировал на вопрос о поражении «ПСЖ» от «Баварии».
Тренера парижан спросили, удовлетворен ли он качеством игры команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
«Вы смеетесь надо мной, задавая такой вопрос? Я не был удовлетворен. Я выставил состав исходя из доступности игроков. Как вы думаете, я рассматривал выход в старте 16-летнего Заир-Эмери, который сыграл в двух матчах подряд?
Если вы думаете, что мне понравилось смотреть, как моя команда играет против «Баварии», вы меня немного не уважаете.
«ПСЖ» должен играть в атакующий, привлекательный, но эффективный футбол, чтобы победить», – заявил Гальтье.
«Бавария» была лучше в Париже до выхода Мбаппе. Он сильно влияет на «ПСЖ» даже в такой форме
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