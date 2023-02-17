«Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 6,66 млн евро с 2001 года. Это делали при Гаспаре, Лапорте, Роселе и Бартомеу

«Барселона» платила вице-президенту судейского комитета с 2001 года.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

По информации El Mundo, всего Негрейра получил от каталонцев 6 659 488 евро с 2001 года.

Во время работы президента «Барсы» Жоана Гаспара вице-президент судейского комитета получил 135 288 евро в сезоне-2001/02 и 139 535 евро в сезоне-2002/03.

В первый приход президента Жоана Лапорты Негрейра начал зарабатывать значительно больше. В первый сезон при Лапорте (2003/04) ему выплатили 145 758 евро, в последний (2009/10) – 573 398 евро.

При Сандро Росселе (2010-2014) суммы практически не менялись. При Жозепе цена услуг Негрейры снова выросла – за два года года (точный период не уточняется) ему заплатили 1,6 миллиона евро.

Вице-президент комитета судей шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги. Он угрожал рассказать о действиях клуба

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