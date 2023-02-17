«Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 6,66 млн евро с 2001 года. Это делали при Гаспаре, Лапорте, Роселе и Бартомеу

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Жоан Лапорта Сандро Росель Жоан Гаспар Жозеп Бартомеу деньги Футбол

«Барселона» платила вице-президенту судейского комитета с 2001 года.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

По информации El Mundo, всего Негрейра получил от каталонцев 6 659 488 евро с 2001 года.

Во время работы президента «Барсы» Жоана Гаспара вице-президент судейского комитета получил 135 288 евро в сезоне-2001/02 и 139 535 евро в сезоне-2002/03.

В первый приход президента Жоана Лапорты Негрейра начал зарабатывать значительно больше. В первый сезон при Лапорте (2003/04) ему выплатили 145 758 евро, в последний (2009/10) – 573 398 евро.

При Сандро Росселе (2010-2014) суммы практически не менялись. При Жозепе Бартомеу цена услуг Негрейры снова выросла – за два года года (точный период не уточняется) ему заплатили 1,6 миллиона евро.

Вице-президент комитета судей шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги. Он угрожал рассказать о действиях клуба

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

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106 комментариев

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Александра Александрова
Барса платила судьям , а кубки кашшаи дарили Реалу что то не сходится , Барселона наверное заплатила судьям за это https://m.youtube.com/watch?v=QogM5RS0Sc8&t=33s или за это https://m.youtube.com/watch?v=v6Z2rhnaEwA&t=42s или за украденную ла лигу 19/20 !
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Altim
Люди похоже не видят разницу между отчётами о судьях, и подкупе судей. Тот кто смотрел Ла Лигу последние 20 лет - знает, что судейство было очень далеко от того, чтобы назвать его купленным в пользу Барсы.
хейтеры и слабоумные люди повылазили просто, не мешай им, разумные люди сами видят кого и как тащили и наоборот, 6 млн за 20 лет чтобы весь департамент подкупить это просто смех, при том что судьи и так нормально зарабатывают.
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DonaldBrashear 2.0
считаю, что их должны лишить всех титулов за эти годы + отнять у Месси все его золотые мячи за этот период - все это нечестно, не основано на справедливости.

они жулики и должны понести самое строгое наказание из возможных
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Altim
Люди похоже не видят разницу между отчётами о судьях, и подкупе судей. Тот кто смотрел Ла Лигу последние 20 лет - знает, что судейство было очень далеко от того, чтобы назвать его купленным в пользу Барсы.
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DonaldBrashear 2.0
что за фигня вообще? они реально платили человеку, который занимал должность в комитете судей, знаком со всеми и т.д., и никакого наказания им не будет что ли?

на лицо ведь коррупция и явный подкуп судей, это человек был просто связующим звеном между клубом и судьями.

неужели и тут Барселона чистыми выйдут из истории?

даже если просто давал сведения о судьях, это разве, как минимум, не аморально? (что там в Испании с кодексом чести?)

то есть говорил Барсе как оказывать давление на судей и т.д.

я думаю, что тут все очевидно, Барса всегда была фаворитом у судей.

тут нашли по Испании, надеюсь, что найдут и в ЛЧ, Эвребе и Айтекин должны быть наказаны.
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Лёха Жданчик
Лапорта: вы все врети!
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Рамзан Азимов
Значит и Реал такой же, судя по ошибкам судей которые и им прощали очень многое. Далеко ходить за примером не надо, когда Бензима с нарушением забивал ПСЖ. все все видели кроме судейской бригады. Просто когда то любимую народную игру превратили политическую прстит.... .
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messi_leo
Ответ Apotamkin
Это(!) никогда не было клубом и никогда им не будет. Просто клоака самого подлого и низменного что есть в спорте.
Для неспособных думать это несомненно так
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barca1899messi
Ответ D3SP7C1TO
Сначала было с 2016, потом с 2003, теперь уже 2001. Так и до года основания клуба докопают) Печальная ситуация, конечно
Вообще всё это началось со дня Пришествия Иисуса на землю Но если покопаться серьёзно то Возможно даже Моисей принес это с собой с горы
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barca1899messi
Прикольно каждый день сумма увеличивается начались полтора ляма потом перешли к четырём с половиной сейчас уже шесть с половиной натурально будет Неудивительно Если через месяц оказывается что Барселона в долгах потому что заплатила судьям 1 млрд
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Apotamkin
Это(!) никогда не было клубом и никогда им не будет. Просто клоака самого подлого и низменного что есть в спорте.
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Инстаграм Любовь
Скоро вскроется и полуфинал ЛЧ 2009 против Челси, и жалкая симуляция Бускетса с последующей красной карточкой в полуфинале 2010 с Интером, и также в полуфинале с Реалом 2011 удаление Пепе с актерским мастерством Дани «Насильника» Алвеса (прям как с показаниями в суде), а также конечно вспомнится немаловажная часть «Камбека» с ПСЖ при участии Айтекина.
Великой Барселону сделал Месси и Гвардиола, но в этом ряду футбольный мир никогда не должен забывать эти 6,66 миллионов судьям и все минуты славы других арбитров в ЛЧ
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Алпн Гаев
Когда Барса набирает ход,все начинают копать под них.
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Okaka
самые первые рычаги бчк
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atomio
Ответ fellx
Бедный Месси) Аюсолютно все его победы так, или иначе коррумпированы значит. Золотой период в Барсе платили судьям. Копа Америка проводили 4 раза за 6 лет, пока якобы лучший его не выиграл. Играет в самом коррумпированном клубе УЕФА Потом катарцы купили своей игрушке ЧМ 🤷
настолько толсто, что с монитора потёк жир )
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Real_v_dushe
Ответ Rassel_Crowe
Бартомеу, конечно, широкой души человек. Ни копейки чужих денег не жалел
Он же всё объяснил - во всём виноваты Лапорта и Россель, а он вообще святой, прекративший эту порочную практику. Кстати так странно совпало, что Барселона после того, как перестала платить ему деньги, перестала выигрывать в чемпионате!
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Rassel_Crowe
Бартомеу, конечно, широкой души человек. Ни копейки чужих денег не жалел
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Real_v_dushe
Бартомеу: «Этот контракт был заключен еще со времен Нуньеса, Гаспара и первого этапа Лапорты. Я даже не видел этих счетов, потому что они были переданы напрямую. Когда Лапорта прибыл в клуб, сумма выплат выросла до 150 000 евро, а когда Сандро Россель назначен президентом, то стала больше, чем полмиллиона евро; единственное, что я могу сказать, это то, что я перекрыл кран Негрейре, а Лапорта увеличил его зарплату в четыре раза, он должен это объяснить».
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Syndycate
Ответ DpeMa111
При всей моей любви к Барсе это какой то зашквар
Больше чем зашквар)
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Ответ Иван Петров
Оказывается период доминации Барсы связан банально с судьями.
Все адекватные это давно понимают
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Ответ aidos_1979
Повылазили со своих норок фруктовые) А про три левых ЛЧ ничего не хотите сказать?))) Рано или поздно правда выйдет наружу, мадридский кабинет спасает только то что в нем пока Перес, вот уйдет потом все всплывет)))
Туши)🧯
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У всех было ДНК Барсы получается?)
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Инстаграм Любовь
И заплатили число зверя - 6,66 млн. Все с ними понятно 😁
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Иван Петров
Ответ aidos_1979
Повылазили со своих норок фруктовые) А про три левых ЛЧ ничего не хотите сказать?))) Рано или поздно правда выйдет наружу, мадридский кабинет спасает только то что в нем пока Перес, вот уйдет потом все всплывет)))
Реал Зидана-Анчелотти вероятно величайшая команда в истории футбола. Там почти весь состав живые легенды футбола. Конечно, Реалу очень повезло с игроками, но тем не менее.
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Real_v_dushe
Бартомеу: «Лапорта в четыре раза увеличил зарплату Негрейры, он должен объяснить это». Бывший президент Барселоны вспоминает в интервью Abc, что это он разорвал контракт! - пошла жара))))))))
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