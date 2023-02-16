RFEF заявила, что готова сотрудничать со следствием по делу о выплатах «Барсы» вице-президенту судейского комитета

Теги Барселона Ла Лига судьи Федерация футбола Испании деньги Футбол

Федерация футбола Испании выступила с заявлением в связи со скандалом вокруг «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

«Учитывая информацию, появившуюся вчера, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) считает необходимым сообщить медиа и широкой общественности о следующем:

1. После выборов на пост президента RFEF в конце мая 2018 года, с приходом нынешнего руководства, руководство технического судейского комитета было обновлено. Предыдущие руководители были уволены, г-н Хосе Мария Энрикес Негрейра – в их числе;

2. RFEF требует, чтобы в дополнение к декларации об отсутствии конфликта интересов все сотрудники и члены различных органов предоставляли расширенную декларацию о доходах. В ней они обязаны подробно указывать все свои доходы вне зависимости от того, сколько получают в RFEF. Это дает возможность оценить, на самом ли деле отсутствует конфликт интересов. Все сотрудники подавали и подписывали эти документы;

3. Вчера антикоррупционный департамент запросил информацию о лицах, руководивших техническим судейским комитетом, а также о «Барселоне»;

4. Вчера RFEF дала согласие на участие в возможных судебных процедурах, которые будут проводиться по этому вопросу;

5. Как только появится необходимая информация, RFEF примет соответствующие меры в рамках закона, который должен преобладать во всех подобных ситуациях», – сказано в заявлении.

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44 комментария

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Temur Irgashov
Ответ Роман
И заодно семикратный обладатель золотого мяча станет однократным.
сиди на диване и болей за Аль Наср
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DolJun
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Давай не начинай свои закидоны))) схожи таблеточку выпей, успокойся. Бульбы втащи немного. Релакс, мен
новость перечитай)
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Barcelona For Life83
Всё это дешёвые интриги. Фокус как с Юве не пройдет, ибо во главе Барсы доктор юридических наук. Они все об этом знают, просто нужно пустить интригу...
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Butrymovich Mikalai
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Ахахха, поэтому пендрид не высовывается там
качают тему в тихую. как и положено крысам ....

"Реал» не намерен говорить о коррупции из уважения к «Барселоны» и судьям, работающим на матчах Ла Лиги, но считает тот факт, что каталонцы платили вице-президенту испанского судейского комитета «крупнейшим скандалом в истории испанского футбола"

«Всё, что человек говорит до слова „но“, не имеет значения».
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ DolJun
а при чем тут судейские победы барсы?)
Давай не начинай свои закидоны))) схожи таблеточку выпей, успокойся. Бульбы втащи немного. Релакс, мен
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White Buddha
Ответ Nika13
только наивные хомячки не понимают, что уефа просто мстит большим клубам за суперлигу
тогда барсу не тронули бы
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DolJun
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Лондон красный, вот что. Фулхэм повелитель 4го лондонского.
а при чем тут судейские победы барсы?)
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Ахмедияр Алланиян
Смотрю тут 99% девченки из Мадрида 🤔
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ DolJun
что?)
Лондон красный, вот что. Фулхэм повелитель 4го лондонского.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Butrymovich Mikalai
жена Yolanda Parga -глава женского судейского корпуса , муж Megía Dávila - бывший судья, с 2009 в ФК Реал Мадрид должность "Куратор судей". коррупция? не думаю .....
Ахахха, поэтому пендрид не высовывается там
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DolJun
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Ага, с чалси будут в битве 2х дивизионов зажигать. И мс с юве там же. Дуперлига
что?)
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ DolJun
чави с фк мем надеялся попасть в лч, а попадет в сегунду походу)
Ага, с чалси будут в битве 2х дивизионов зажигать. И мс с юве там же. Дуперлига
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Ахмедияр Алланиян
Ждём хороших новостьей такой великий клуб как Барса не должен играть в сегунду но я буду болеть до конца 💙🤎
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Ахмедияр Алланиян
Ждём хороший новости такой великий клуб как Барса не должен играть в сегунду но я буду болеть до конца 💙🤎
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Nika13
только наивные хомячки не понимают, что уефа просто мстит большим клубам за суперлигу
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janitor
Ответ Parce
Комментарий удален пользователем
Не надеемся, а ждем и верим в самый честный и справедливый испанский суд.
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Moscwow
Ответ Роман
И заодно семикратный обладатель золотого мяча станет однократным.
С тем, который спёр у Левандовского
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Butrymovich Mikalai
жена Yolanda Parga -глава женского судейского корпуса , муж Megía Dávila - бывший судья, с 2009 в ФК Реал Мадрид должность "Куратор судей".

коррупция? не думаю .....
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Питекантроп
Барсу в пердив
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janitor
Одна всем известная легенда ПСЖ должна вернуться и помочь барсе в сегунде.
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Алексей Смолин
Ответ Parce
Утешать вам надо себя, как вы там на 10 месте апл?
Скоро вас и на 10 месте не будет))😅
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f0rmoceft
Тучи сгущаются…
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Алексей Смолин
Ответ falkao2013
Ну вот и ответила федерация. Если будет доказана вина,что Барселона как-то влияла на судейский корпус,была замешана в каких-то коррупционных схемах,то все справедливо. Здесь даже и спорить не надо. Ждём конца расследования.
🤝👍
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Parce
Ответ Алексей Смолин
Утешаешь себя да?
Утешать вам надо себя, как вы там на 10 месте апл?
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falkao2013
Ну вот и ответила федерация. Если будет доказана вина,что Барселона как-то влияла на судейский корпус,была замешана в каких-то коррупционных схемах,то все справедливо. Здесь даже и спорить не надо. Ждём конца расследования.
+7
-3
+4
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