RFEF заявила, что готова сотрудничать со следствием по делу о выплатах «Барсы» вице-президенту судейского комитета

выступила с заявлением в связи со скандалом вокруг «Барселоны».

Ранее сообщалось, что « » заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

«Учитывая информацию, появившуюся вчера, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) считает необходимым сообщить медиа и широкой общественности о следующем:

1. После выборов на пост президента RFEF в конце мая 2018 года, с приходом нынешнего руководства, руководство технического судейского комитета было обновлено. Предыдущие руководители были уволены, г-н Хосе Мария Энрикес Негрейра – в их числе;

2. RFEF требует, чтобы в дополнение к декларации об отсутствии конфликта интересов все сотрудники и члены различных органов предоставляли расширенную декларацию о доходах. В ней они обязаны подробно указывать все свои доходы вне зависимости от того, сколько получают в RFEF. Это дает возможность оценить, на самом ли деле отсутствует конфликт интересов. Все сотрудники подавали и подписывали эти документы;

3. Вчера антикоррупционный департамент запросил информацию о лицах, руководивших техническим судейским комитетом, а также о «Барселоне»;

4. Вчера RFEF дала согласие на участие в возможных судебных процедурах, которые будут проводиться по этому вопросу;

5. Как только появится необходимая информация, RFEF примет соответствующие меры в рамках закона, который должен преобладать во всех подобных ситуациях», – сказано в заявлении.

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